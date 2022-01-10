داكار 2022: العطية شعر أنه "محظوظ للغاية" بإكمال المرحلة الثامنة بعد مشكلة ميكانيكية مخيفة

خسر الفائز بداكار 3 مرات قرابة 8 دقائق لصالح أقرب ملاحقيه سيباستيان لوب ضمن التصنيف العام بنهاية المرحلة الثامنة الممتدة بطول 395 كلم بين الدوادمي ووادي الدواسر، وذلك بعدما أكمل معظم المرحلة مع دفع ثنائي أمامي فقط على متن سيارته تويوتا، بينما عانى كذلك من انثقاب في وقت مبكر من اليوم.

وشرح القطري - الذي أكمل المرحلة في المركز الـ 11 - بأن الترس التفاضلي الخلفي على سيارته تويوتا شهد ارتفاعًا مفرطًا في الحرارة ما أجبره على الانتقال إلى الدفع الأمامي فقط وإكمال المرحلة ويعتريه "خوف كبير" من مشكلة ميكانيكية أكبر قد تجبره على التوقّف.

فقال: "كان لدينا دفع أمامي فقط بعدما انكسر الترس الخلفي وكنت خائفًا جدًا لبقية المرحلة".

وأضاف: "لكنني في القسم الأخير قلت في نفسي: لن أهتم بذلك، وحاولت الضغط خلال الـ 50 كلم الأخيرة، لكن لم يكن ذلك سهلًا مع دفع أمامي فقط، لكن سارت الأمور على ما يرام. أنا محظوظ جدًا بالتواجد هنا الآن، كما أننا خسرنا فقط 7 دقائق لصالح سيب".

وبينما يثق متصدّر داكار بأن الجزء المكسور يتم التعرف عليه الآن وإصلاحه، لكنّه حريص جدًا على تحليل المشكلة مع فريقه تويوتا، ولا سيّما وأنه ركّب ترسًا خلفيًا جديدًا قبل المرحلة السابعة.

حيث قال: "قمنا بعمل جيّد من البداية، والآن لدينا بعض المشاكل، لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى الجلوس مع الفريق ورؤية سبب ما حدث".

وأكمل: "إنه ترس خلفي جديد، استخدمناه بالأمس فقط، لذلك أعتقد بأن أمرًا ما كان خاطئًا في التركيب، لكن سنرى ما سيقوله الميكانيكيون".

واختتم: "خسارة 7 دقائق ليست بالأمر الكبير، إذ كنا نقود من البداية على الغيارين الثالث والرابع فقط ونبطئ على الكثبان، حيث لم نتمكن من الضغط مع الكثير من الضوضاء داخل السيارة ورائحة البنزبن، لكن أن ننهي اليوم من دون خسارة الكثير من الوقت لهو أمر يسعدني كثيرًا".