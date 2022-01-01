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رالي داكار / داكار تقرير المرحلة

داكار 2022: العطية الأسرع في المرحلة الاستعراضية وساينز يضع آودي في المركز الثاني

استهل ناصر العطية وكارلوس ساينز منافسات رالي داكار 2022 على النحو الأمثل خلال مرحلة التوقيت التمهيدية البالغ طولها 18.8 كلم، في الوقت الذي حل فيه ستيفان بيترانسيل بالمركز الـ 14.

داكار 2022: العطية الأسرع في المرحلة الاستعراضية وساينز يضع آودي في المركز الثاني

انطلق اليوم التنافسيّ الأول في النسخة 44 من الرالي الأعرق على أرض المملكة العربية السعودية، حيث ابتسم الرالي في وجه آودي مع سيارتها الكهربائية الجديدة بفضل أداء ساينز وملّاحه لوكاس كروز.

وبدأ الإسبانيان القسم التمهيدي من المركز الثالث - بفارق دقيقتين خلف ناصر العطية وأربع دقائق خلف الفائز بداكار 2021 وصاحب الألقاب الـ 14 ستيفان بيترانسيل - حيث قاما بعمل جيّد ليُكملا المرحلة بفارق 12 ثانية فقط خلف القطري صاحب الزمن الأسرع.

وعلى تضاريس مشابهة لتلك التي سيواجهها المتنافسون خلال الأسبوع الأول من الحدث (57 بالمئة منها رمال) ومع كثبان رملية شاسعة عند الكيلو 14.20 وفّرت مناظر خلّابة، فقد استهلت سيارات فئة "تي1+" وسيارة آودي "تي1" الحدث بمنافسة نارية.

لكن المفاجأة كانت من بيترانسيل الذي تراجع بفارق 1:12 دقيقة مع نهاية القسم وسينطلق في أول مرحلة في الغد من المركز الـ 14.

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بينما أكملت سيارة آودي الثالثة التي يقودها ماتياس إكستروم وإيميل بيرغكفيست المراكز الـ 15 الأولى، بفارق 2 ثانية خلف الفرنسي.

ناني روما أكمل اليوم سابعًا لصالح فريق "البحرين رايد إكستريم"، بفارق 49 ثانية فقط خلف الفائز، بينما أكمل زميله بالفريق سيباستيان لوب ترتيب الخمسة الأوائل خلف برايان باراغواناث (سينشري ريسينغ) وهينك لاتيغان (تويوتا غازو ريسينغ) بعد أداء إيجابي غير متوقّع من الثنائي.

فيما تعزّز الحضور العربي ضمن العشرة الأوائل بوجود يزيد الراجحي في المركز السادس بفارق 47 ثانية عن العطية.

وبعد 595 كلم من الوصل إلى حائل، سيجتمع العشرة الأوائل من المرحلة التمهيدية في مخيم المبيت في حائل في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي لاختيار مراكز الانطلاق للمرحلة الأولى يوم غد الأحد والتي تبدأ وتنتهي في حائل بطول 515 كلم، 334 كلم منها خاضعة للتوقيت. حيث سيكون للعطية الكلمة النهائية لمركز انطلاقه.

نتيجة المرحلة:

المركز

رقم السيارة

السائق

العلامة

الوقت

الفاصل

1

201

ناصر العطية

ماثيو بوميل

تويوتا

00:10:56

 

2

202

كارلوس ساينز

لوكاس كروز

آودي

00:11:08

+00:00:12

3

230

برايان باراغواناث

ليونارد كريمر

سينشري

00:11:32

+00:00:36

4

225

هينك لاتيغان

بريت كومنغز

تويوتا

00:11:32

+00:00:36

5

211

سيباستيان لوب

فابيان لروكوين

برودرايف

00:11:33

+00:00:37

6

205

يزيد الراجحي

ميشيل أور

تويوتا

00:11:43

+00:00:47

7

204

ناني روما

أليكس هار

برودرايف

00:11:45

+00:00:49

8

207

جينيل دي فيلييرز

دينيس ميرفي

تويوتا

00:11:46

+00:00:50

9

203

ياكوب بريزغونسكي

تيمو غوتسكالك

ميني

00:11:57

+00:01:01

10

221

أورلاندو تيرانوفا

دانيال أوليفراس

برودرايف

00:12:02

+00:01:06

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