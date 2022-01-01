داكار 2022: العطية الأسرع في المرحلة الاستعراضية وساينز يضع آودي في المركز الثاني

انطلق اليوم التنافسيّ الأول في النسخة 44 من الرالي الأعرق على أرض المملكة العربية السعودية، حيث ابتسم الرالي في وجه آودي مع سيارتها الكهربائية الجديدة بفضل أداء ساينز وملّاحه لوكاس كروز.

وبدأ الإسبانيان القسم التمهيدي من المركز الثالث - بفارق دقيقتين خلف ناصر العطية وأربع دقائق خلف الفائز بداكار 2021 وصاحب الألقاب الـ 14 ستيفان بيترانسيل - حيث قاما بعمل جيّد ليُكملا المرحلة بفارق 12 ثانية فقط خلف القطري صاحب الزمن الأسرع.

وعلى تضاريس مشابهة لتلك التي سيواجهها المتنافسون خلال الأسبوع الأول من الحدث (57 بالمئة منها رمال) ومع كثبان رملية شاسعة عند الكيلو 14.20 وفّرت مناظر خلّابة، فقد استهلت سيارات فئة "تي1+" وسيارة آودي "تي1" الحدث بمنافسة نارية.

لكن المفاجأة كانت من بيترانسيل الذي تراجع بفارق 1:12 دقيقة مع نهاية القسم وسينطلق في أول مرحلة في الغد من المركز الـ 14.

بينما أكملت سيارة آودي الثالثة التي يقودها ماتياس إكستروم وإيميل بيرغكفيست المراكز الـ 15 الأولى، بفارق 2 ثانية خلف الفرنسي.

ناني روما أكمل اليوم سابعًا لصالح فريق "البحرين رايد إكستريم"، بفارق 49 ثانية فقط خلف الفائز، بينما أكمل زميله بالفريق سيباستيان لوب ترتيب الخمسة الأوائل خلف برايان باراغواناث (سينشري ريسينغ) وهينك لاتيغان (تويوتا غازو ريسينغ) بعد أداء إيجابي غير متوقّع من الثنائي.

فيما تعزّز الحضور العربي ضمن العشرة الأوائل بوجود يزيد الراجحي في المركز السادس بفارق 47 ثانية عن العطية.

وبعد 595 كلم من الوصل إلى حائل، سيجتمع العشرة الأوائل من المرحلة التمهيدية في مخيم المبيت في حائل في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي لاختيار مراكز الانطلاق للمرحلة الأولى يوم غد الأحد والتي تبدأ وتنتهي في حائل بطول 515 كلم، 334 كلم منها خاضعة للتوقيت. حيث سيكون للعطية الكلمة النهائية لمركز انطلاقه.

نتيجة المرحلة:

المركز رقم السيارة

السائق العلامة الوقت الفاصل 1 201 ناصر العطية ماثيو بوميل تويوتا 00:10:56 2 202 كارلوس ساينز لوكاس كروز آودي 00:11:08 +00:00:12 3 230 برايان باراغواناث ليونارد كريمر سينشري 00:11:32 +00:00:36 4 225 هينك لاتيغان بريت كومنغز تويوتا 00:11:32 +00:00:36 5 211 سيباستيان لوب فابيان لروكوين برودرايف 00:11:33 +00:00:37 6 205 يزيد الراجحي ميشيل أور تويوتا 00:11:43 +00:00:47 7 204 ناني روما أليكس هار برودرايف 00:11:45 +00:00:49 8 207 جينيل دي فيلييرز دينيس ميرفي تويوتا 00:11:46 +00:00:50 9 203 ياكوب بريزغونسكي تيمو غوتسكالك ميني 00:11:57 +00:01:01 10 221 أورلاندو تيرانوفا دانيال أوليفراس برودرايف 00:12:02 +00:01:06