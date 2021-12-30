داكار 2022: التحدّي الذي واجهه السائقون في تطويع أسلوب القيادة لملائمة السيارات الجديدة

من أجل توفير منافسة متعادلة بين النطاق الواسع من السيارات المشاركة، بما فيها سيارة آودي الجديدة الكهربائية، فقد عمد المنظمون إلى إدخال تعديلات كبيرة على القوانين للنسخة الـ 44 من الرالي الأعرق في المملكة العربية السعودية.

وتمثّلت التغييرات بشكل أساسي في زيادة عرض جميع سيارات الدفع الرباعي وكذلك طول نظام التعليق، إلى جانب اعتماد إطارات أعرض.

وبعد تواجده ضمن الخمسة الأوائل في أولى مشاركاته في داكار هذا العام، فقد أكمل فريق "البحرين رايد إكستريم" من تشغل برودرايف مراجعة كاملة على مقاتلته لتتوافق مع القوانين الجديدة، حيث شهدت سيارة "هانتر تي1+ إيكوباور" هيكلًا، ناقلًا وجهاز تعليق محدّثين.

كما انتقل الفريق إلى وقود حيوي يوفّر 80 بالمئة انبعاثات أقل بالمقارنة مع البنزين الاعتيادي.

هذا وسيكون روما من بين ثلاثة سائقين حاضرين لتمثيل ألوان البحرين مع الفريق البريطاني في النسخة المُقبلة من داكار، إذ ينضم إلى أسطورة بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" سيباستيان لوب والوافد الجديد أورلاندو تيرانوفا مع مشاركة موسّعة من ثلاث سيارات.

وعند سؤاله عن تأثير السيارات الجديدة على أسلوب قيادته، صرّح روما لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "إنها مسألة مهمة. فقد أجبرتني السيارة الجديدة على تعلّم العديد من الأمور المختلفة، حيث أن السائقين الذين نافسوا بالفعل على إطارات كبيرة اعتادوا على الهجوم على المطبات، العشب ومواجهة المسار بطريقة مختلفة".

وأضاف: "ما أزال بحاجة إلى المزيد لأكون واثقًا بأن الإطارات وجهاز التعليق سيتجاوزون أماكن محددة. تعيّن على إعادة موازنة أسلوب قيادتي إذ بات بمقدورنا الآن تجاوز عراقيل بعينها مع سرعة أكبر من سيارات الدفع الرباعي الاعتيادية".

وتابع: "لكن على الجانب الآخر، فإن وزن السيارة بات أكبر بـ 150 كلغ، ولدينا إطارات أكبر، ومزيد من التماسك، ولكن مع ذات المحرك، وهذا جعلنا نفقد بعض السلاسة، ولا سيّما مع التسارع. كما أجبرنا على استخدام المكابح بوتيرة أقل والحفاظ على مزيد من السرعة".

جديرٌ بالذكر أنّ رالي داكار 2022 سيُقام بالكامل في المملكة العربية السعودية على غرار النسختين الماضيتين، مع ما مجموعه 12 مرحلة ممتدة على أسبوعين من 1 إلى 14 يناير/كانون الثاني المُقبل.