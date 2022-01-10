داكار 2022: إكستروم يفوز لصالح آودي ولوب يقلّص الفارق أكثر مع العطية بعد المرحلة الثامنة

تناوب إكستروم وزميله ستيفان بيترانسيل على صدارة المرحلة الثامنة الممتدة بطول 395 كلم بين الدوادمي ووادي الدواسر، بينما كان لوب هو من حرم آودي من ثلاثية في مرحلة اليوم.

وقد بدا بأن بيترانسيل في طريقه لتسجيل فوزه رقم 49 في داكار ضمن فئة السيارات بعدما تراجع إكستروم قرابة الثلاث دقائق عند نقطة المرور الثامنة من أصل عشرٍ خلف سيارة آودي الثالثة التي يقودها كارلوس ساينز.

مع ذلك، تمكن السويدي من تعويض ذلك في الـ 73 كلم المتبقية من المرحلة، حيث قلب الطاولة على منافسيه ليسجّل فوزًا بإحدى مراحل داكار ضمن مشاركته الثانية فقط في الحدث.

وقد عبر صاحب الـ 43 عامًا خط النهاية أولًا بفارق 49 ثانية أمام بيترانسيل مع تسجيل آودي لأول ثنائية لها في داكار، بينما حل ساينز رابعًا خلف لوب الذي تعافى من انثقاب مبكر اليوم ليحل ثالثًا لصالح فريقه "البحرين رايد إكستريم" بفارق 3 دقائق و8 ثوان عن الصدارة.

كما تمكن الفرنسي من تقليص الفارق بشكل كبير مع متصدر الترتيب العام العطية والذي عانى نحو المركز الـ 11 إثر مواجهته مشاكل تقنية وانثقابًا هو الآخر.

وبذلك تراجعت أفضلية العطية في صدارة الترتيب العام إلى 37 دقيقة و58 ثانية مع بقاء 4 مراحل على نهاية الرالي.

ومع تراجع العطية، بات هينك هاتيغان أفضل سائقي تويوتا اليوم في المركز الخامس بفارق 3 دقائق و20 ثانية عن الصدارة.

وضمن الترتيب العام، واصل الراجحي تشبّثه بالمركز الثالث على متن سيارة أوفردرايف تويوتا خلف العطية ولوب، وذلك رُغم حلوله عاشرًا اليوم.

فيما تقدّم ياكوب برزينغسكي (اكس-رايد ميني) وأورلاندو تيرانوفا (تويوتا) إلى المركزين الرابع والخامس في الترتيب العام. بينما ساهم فوز إكستروم في تقدمه إلى المركز الـ 11.

الترتيب العام بعد المرحلة الثامنة:

المركز السائق السيارة التوقيت الفارق العقوبة 1 ناصر العطية تويوتا 27:45:52 00:00:00 2 سيباستيان لوب برودرايف 28:23:50 +00:37:58 00:00:00 3 يزيد الراجحي تويوتا 28:39:05 +00:53:13 00:00:35 4 ياكوب بريزنغسكي ميني 29:13:58 +01:28:06 00:00:00 5 أورلاندو تيرانوفا برودرايف 29:17:31 +01:31:39 00:12:00 6 فلاديمير فاسيلييف بي ام دبليو 29:26:49 +01:40:57 00:05:00 7 جينيل دي فيلييه تويوتا 29:54:57 +02:09:05 00:22:00 8 سيباستيان هالبرن ميني 30:17:23 +02:31:31 00:15:00 9 مارتن بروكوب فورد 30:26:21 +02:40:29 00:15:00 10 ماثيو سيرادوري سينشري 30:57:33 +03:11:41 00:30:00