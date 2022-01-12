داكار 2022: بيترانسيل يحقق أولى انتصاراته مع آودي بعد ثنائية أمام ساينز في المرحلة العاشرة

عاد مستر داكار من جديد ليكون في المقدمة بعد فوزه بالمرحلة العاشرة للنسخة الـ 44 من رالي داكار في المملكة العربية السعودية، ليكون على بُعد انتصار واحد من رقم آري فاتانن الأسطوري بـ 50 فوزًا، وذلك بعد معركة ملتهبة مع زميله ساينز.

ويسجّل فوز بيترانسيل الانتصار الثالث لآودي في داكار 2022، حيث حقق كل سائق لديها فوزًا وحيدًا في الحدث بعد انتصار ساينز في المرحلة الثالثة وماتياس إكستروم في المرحلة الثامنة، وكل ذلك على متن سيارة معقدّة تقنيًا ولم تشارك في داكار من قبل.

وبمجرد أن تواجد بيترانسيل في الصدارة اليوم، تمكن تدريجيًا من توسيع أفضليته ليحقق الفوز بفارق دقيقتين و6 ثوان أمام ساينز.

أورلاندو تيرانوفا (البحرين رايد إكستريم) كان أقرب ملاحقي آودي، حيث تقدّم على هينك لاتيغان قرب النهاية ليسجّل أفضل نتيجة له منذ فوزه بالمرحلة السادسة الأسبوع الماضي.

وحلّ لاتيغان رابعًا بفارق 12 ثانية خلف تيرانوفا، حيث كان أفضل سائقي تويوتا اليوم في ظل عبور العطية خط النهاية سابعًا وتواجد جينيل دي فيلييه بالمركز الـ 12.

فيما تمكن لوب (البحرين رايد إكستريم) من تسجيل خامس أسرع زمن، بفارق دقيقة و35 ثانية ومركزين أمام غريمه على اللقب ومتصدر الترتيب العطية.

وبعد فوزه الأول على الإطلاق في داكار بالأمس، خاض إكستروم يومًا صعبًا بعض الشيء، حيث تراجع بفارق 10 دقائق خلف زميله الفائز بيترانسيل في المركز الـ 11.

وضمن الترتيب العام، ما يزال العطية في الصدارة ولكن بفارق 32 دقيقة و40 ثانية أمام لوب مع بقاء مرحلتين على نهاية الرالي، ويأتي ذلك بعد عقوبة الخمس دقائق التي تلقاها إثر خرق قانون حزام الأمان في المرحلة الثامنة.

فيما ما يزال البطل المحلي يزيد الراجحي في المركز الثالث ضمن الترتيب العام، بينما عزّز تيرانوفا مركزه الرابع أمام ياكوب برزينغسكي (اكس-رايد ميني) ودي فيلييه.

هذا وساهمت المشاكل الميكانيكية لمارتن بروكوب في تقدّم إكستروم إلى المركز العاشر.

الترتيب العام بعد المرحلة العاشرة:

المركز السائق السيارة التوقيت الفارق العقوبة 1 ناصر العطية تويوتا 33:13:37 00:05:00 2 سيباستيان لوب برودرايف 33:46:17 +00:32:40 00:00:00 3 يزيد الراجحي تويوتا 34:09:25 +00:55:48 00:00:35 4 أورلاندو تيرانوفا برودرايف 34:42:55 +01:29:18 00:12:00 5 ياكوب برزينغسكي ميني 34:59:19 +01:45:42 00:05:00 6 جينيل دي فيلييه تويوتا 35:44:00 +02:30:23 00:15:00 7 فلاديمير فاسيلييف بي ام دبليو 35:56:23 +02:42:46 00:17:00 8 سيباستيان هالبرن ميني 36:58:17 +03:44:40 00:17:00 9 ماثيو سيرادوري سينشري 36:58:48 +03:45:11 00:19:00 10 ماتياس إكستروم آودي 37:57:45 +04:44:08 00:17:00