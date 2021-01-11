داكار 2021: كورنيخو يفوز بالمرحلة الثامنة ويعزّز من صدارته للترتيب العام

تقدّم التشيلي كورنيخو إلى صدارة الترتيب بعد مرحلة الأمس، وبفارق ثانية واحدة فقط عن درّاج "كاي تي ام" توبي برايس، كما انطلق من المركز الثاني اليوم في المرحلة الممتدة بطولة 375 كلم بين ساكاكا ونيوم خلف زميله في هوندا وحامل اللقب ريكي برابيك.

وبعد أن كان في ملاحقة برايس في البداية، تقدّم كورنيخو عند نقطة مرور 307 كلم إلى الصدارة وتمكن من بناء فارق بلغ دقيقة و5 ثوانٍ أمام الدرّاج الأسترالي بالوصول إلى خط النهاية، ليتقدم في صدارة الترتيب العام بفارق دقيقة و6 ثوان.

في المقابل، اكتفى برابيك بالمركز الثالث في المرحلة، بفارق دقيقتين و50 ثانية عن الصدارة، في حين أكمل درّاج "كاي تي ام" سام ساندرلاند ودرّاج هوندا الآخر خوان باريدا ترتيب الخمسة الأوائل.

وما يزال ساندرلاند محافظًا على مركزه الثالث في الترتيب الإجمالي، بفارق 5 دقائق و57 ثانية، بينما تراجع صاحب المركز الرابع كيفن بينافيديس بفارق 12 دقيقة و58 ثانية عن الصدارة بعد خسارته ثلاث دقائق في مرحلة متأخرة.

خافيير دي سولتريه المشارك بشكل مستقل على دراجة هوسكافارنا اضطر للانسحاب من الرالي بعد الحادثة التي تعرض لها عند نقطة 267 كلم، حيث تعيّن نقل الفرنسي جويًا من المرحلة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات.

نتيجة لذلك، ورث باريدا المركز الخامس في الترتيب العام، بفارق مركز أمام برابيك، الذي تقدم بدوره أمام مواطنه الأمريكي سكايلر هاوس.

وبعد الكثير من الوقت الذي خسره روس برانش يوم أمس الأحد، عانت ياماها من ضربة موجعة أخرى اليوم عندما واجه فرانكو كايمي مشكلة على المحرك دفعته إلى الانسحاب.

وبذلك يبقى برانش وأدريان فان بيفيرن الدراجين المصنعيين الوحيدين المدافعَين عن ألوان العلامة اليابانية، حيث يتواجدان بالمركزين الـ 13 والـ 14.

ترتيب العشرة الأوائل بعد المرحلة الثامنة: