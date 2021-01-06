داكار 2021: ساينز يشرح الخطأ الملاحي الذي كلفه غاليًا في المرحلة الثالثة

عانى ساينز - الذي فاز بالمرحلة الافتتاحية من الحدث - من يومٍ ثالثٍ مخيب للآمال، حيث أكمل المرحلة بفارق 33 دقيقة و34 ثانية خلف متصدر الترتيب العام وزميله في "اكس-رايد ميني" ستيفان بيترانسيل.

وعلى الرُغم من تصدّره الوجيز للمرحلة الثالثة في وداي الدواسر والممتدة بطول 406 كلم، لكنّ ساينز وملّاحه لوكاس كروز علقا إثر مشكلة ملاحية بعد 156 كلم من المرحلة الخاصة، ما كلّفهما نحو نصف ساعة، قبل أن تتعمق جراحهما إثر تعرضهما لانثقاب كذلك.

وشعر ساينز الغاضب بأن يومه كان يسير على نحوٍ قوي حتى المشكلة الملاحية، حيث يدرك بأنّ ما خسره من وقت يمثّل ضربة موجعة لآماله بتحقيق الفوز.

فقال: "لقد كان يومًا معقّدًا للغاية. ما حدث كان مؤسفًا لأنّنا كنا نقوم بعمل جيّد. لكنك بحاجة لوضع كل النقاط سويًا حتى يتسنى لك خوض مرحلة جيّدة. المشكلة اليوم كان مع الملاحة".

وأضاف: "علقنا في نقطة ما. تحققنا من نقطة المرور الأولى، ظننا بأننا أضعنا نقاط المرور الأخرى وكنا في حيرة من أمرنا بعض الشيء كذلك حيث اعتقدنا بوجود نقطة مرور أخرى على كتيب الطريق. الواقع هو أن الوضع لم يكن واضحًا للغاية".

من جهته، شرح الملّاح كروز بأنّه تعيّن عليهما الالتفاف والعودة للتأكّد من المسار، فقال: "كنا على المسار وكان هنالك تغيير بالطبع، انعطفنا قليلًا إلى اليسار مع حظ عاثر كبير أضعنا نقطة المرور التالية التي تعين علينا التحقق منها. من تلك اللحظة، لم أفهم أي شيء، لم أعرف أين كنت، لذلك بدأنا باتباع خطوطنا من أجل العودة إلى المسار الصحيح".

جديرٌ بالذكر أنّه وبعد مرحلة أمس الثلاثاء، تراجع ساينز الفائز ثلاث مرات بداكار إلى المركز الرابع الإجمالي، حيث اعترف بأنّه قد يكون بحاجة لأن تضرب المشاكل أولئك الذين يتواجدون أمامه من أجل العودة من جديد إلى طريق الفوز هذا العام، على الرُغم من بقاء تسع مراحل متبقية حتى نهاية الرالي.

فقال: "بالنظر إلى السباق الآن، فإن تعويض نصف ساعة هو أمر معقد للغاية. من جهتنا، علينا المحافظة على رباطة جأشنا والمواصلة. من ناحية الاستراتيجية، ما يزال السباق طويلًا وعلينا الانتظار ورؤية ما سيحدث للآخرين، كونه وبخلاف ذلك، لا يُمكنك تعويض فارق كبير كهذا".

واختتم: "لكن هكذا هو داكار، كل الأمور واردة الحدوث حتى الكيلومتر الأخير. الآن ليس أمامنا سوى التقدم ورؤية ما سيحدث".