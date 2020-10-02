داكار 2021: ساينز وبيترانسيل باقيان مع فريق "اكس-رايد ميني"

ستكون هذه المشاركة الثالثة في داكار مع فريق ميني، إذ انضم كلاهما إلى الفريق في 2019 بعد انسحاب مشاركة بيجو المصنعية من المنافسات.

وسيقود كل من ساينز وبيترانسيل سيارتي ميني باغي، بينما لم يتم إعلان هوية بقية سائقي الفريق.

وأحرز ساينز الفوز بالنسخة 42 من الرالي التي أقيمت العام الماضي، ليحرز أول فوز لميني منذ أن أحرزت أربعة انتصارات متتالية بين عامي 2012 و2015.

حيث قال ساينز: "أنا أتطلع قدماً للعودة إلى المنافسات مجدداً في النسخة المقبلة من رالي داكار مع فريق ميني. بالطبع سأحاول الدفاع عن لقبي في 2020".

وأكمل: "لقد مر بعض الوقت، لا بد من القول أن ذلك كان أحد أكثر الانتصارات التي شعرت فيها بالفخر. وستكون النسخة القادمة من رالي داكار رائعة بالفعل كذلك، وربما أفضل من النسخة الماضية".

وتابع: "كنا قادرين على تحسين بعض النواحي في السيارة. قام الفريق بعمل رائع وأعتقد أن النتائج ستكون أفضل".

من جهته، قال بيترانسيل: "أنا أتطلع قدماً لخوض المنافسات كجزءمن فريق ميني. لم أتمكن من الفوز بالنسخة السابقة، لكن ذكرياتي عنها جيدة للغاية".

وأكمل: "كنت مسروراً حقاً بالمركز الثالث. لكن حافزي ما زال قوياً وربما ازداد قوة مع تحسّن السيارة للنسخة المقبلة".

وتابع: "لدي ملاح جديد وأعتقد أن إدوارد يمتلك الكثير من المقومات يمكنه الاستفادة منها وبشكل كامل خلال رالي داكار".

وأردف: "أنا مسرور جداً كذلك بالعودة إلى المملكة العربية السعودية، إن المساحات الطبيعية هناك مذهلة حقاً".

وكشف فريق "اكس-رايد ميني" أنه أدخل بعض التحديثات على السيارة بالرغم من الجائحة العالمية الحالية، حيث استطاع ساينز وبيترانسيل اختبار القطع الجديدة.