داكار 2021: بينافيديس يفوز بالمرحلة التاسعة وكورنيخو يوسّع صدارته عقب انسحاب برايس

دخل كورنيخو مرحلة اليوم الممتدة بطول 465 كلم بأفضلية في الصدارة بلغت دقيقة و6 ثوانٍ أمام برايس درّاج "كاي تي ام"، بعد تحقيقه أوّل فوز في هذا الرالي يوم أمس الاثنين.

وعلى الرُغم من افتتاحه المسار، اقترب التشيلي من تحقيق فوزه الثاني على التوالي اليوم، حيث تصدّر حتى نقطة مرور 198 كلم قبل أن يخسر الوقت لصالح زميله في هوندا كيفن بينافيديس.

حيث أكمل المرحلة التاسعة بفارق دقيقة و34 ثانية خلف بينافيديس، الذي انتزع فوزه الثاني هذا العام، بينما أنهى هذا الثنائي بفارق 13 دقيقة أمام البقية.

مستفيدًا من انسحابَي برايس ودرّاج "هوسكافارنا" لوشيانو بينافيديس إثر حادثَيهما وكذلك خسارة كل من ريكي برابيك وسام ساندرلاند لحوالي 15 دقيقة من أجل مساعدة الأسترالي المصاب، فقد تمكّن أدريان فان بيفيرن من التقدم إلى المركز الثالث في المرحلة لصالح ياماها.

فيما أكمل ماثيو والكنر وخوان باريدا المراكز الخمسة الأولى، ولكن بشكل مؤقت، حيث يتّجه كل من برابيك وساندرلاند لاستعادة الوقت.

وبذلك يتربّع كورنيخو على صدارة فئة الدراجات بفارق 11 دقيقة و24 ثانية أمام بينافيديس قبل ثلاث مراحل من نهاية الحدث، ما يمنحه فارقًا مريحًا بعض الشيء، وهو الأكبر الذي حظي به أيّ درّاج في الرالي حتى الآن.

في المقابل، تقدم باريدا إلى المركز الثالث المؤقت في الترتيب العام، بفارق 29 دقيقة إضافية، لكن من المرجّح أن يتراجع خلف ساندرلاند وبرابيك بمجرد استرجاعهما لوقتهما.

دانييل ساندرز ناشئ "كاي تي ام"، من المرجّح أن يكون سادسًا في الترتيب العام أمام المستقل سكايلر هاوس.