رالي داكار
رالي داكار
آر
رالي داكار
داكار
29 يوليو
المرحلة العاشرة خلال
12 ساعات
:
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رالي داكار / داكار / تقرير المرحلة

داكار 2021: بيترانسيل يفوز بالمرحلة التاسعة والمشاكل تضرب منافسيه

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داكار 2021: بيترانسيل يفوز بالمرحلة التاسعة والمشاكل تضرب منافسيه

نجح ستيفان بيترانسيل بتوسيع صدارته لرالي داكار 2021 بعد هيمنته على المرحلة التاسعة، في الوقت الذي ضربت فيه المشاكل غريميه الرئيسيين ناصر العطية وكارلوس ساينز.

دخل الفرنسي مرحلة اليوم بأفضلية 6 دقائق في الصدارة أمام العطية، لكنّ ذلك الفارق تضاعف بثلاث مرّات تقريبًا مع تسجيل سائق "اكس-رايد ميني" أوّل فوز بمرحلة هذا العام، معززًا بذلك فرصه بتسجيل لقبه الـ 14 في داكار.

وبينما كان بيترانسيل كعادته في أفضل حالاته، متواجدًا في الصدارة بشكل ثابت، خسر ناصر العطية سائق تويوتا الكثير من الوقت إثر تعرضه لانثقابين ومشاكل ملاحية خلال مرحلة اليوم التي قد تبرهن على كونها حاسمة في نتيجة الرالي.

لكن القطري ما يزال محظوظًا بإكماله المرحلة ثانيًا، لكنّه يقبع الآن على بُعد 18 دقيقة من الفرنسي مع بقاء ثلاث مرحلة حتى النهاية.

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حامل اللقب ساينز واجه هو الآخر يومًا صعبًا، حيث خسر أكثر من 22 دقيقة بعد توقفه من أجل إصلاح مشكلة في المكابح.

ومع تراجع ساينز خارج العشرة الأوائل، أنهى جينيل دي فيلييرز المرحلة بالمركز الثالث لصالح تويوتا بفارق 19 ثانية عن زميله العطية.

البطل المحلي يزيد الراجحي تأخّر بـ 25 ثانية إضافية في المركز الرابع، بينما وضع برايان باراغواناث علامة سينشري داخل المراكز العشرة الأولى من جديد، حيث أكمل المرحلة بفارق 13 دقيقة و51 ثانية خلف بيترانسيل في المركز الخامس.

المركز السادس كان من نصيب مارتن بروكوب أمام سيارتَي بيجو مع سيريل ديبريه وخالد القاسمي، بينما أكمل كل من بينيدكتاس فاناغاس وناني روما ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ومع بقاء ثلاث مراحل حتى نهاية الرالي، فإن بيترانسيل يتربع على الصدارة بفارق مريح أمام العطية، بينما بات ساينز يتأخر الآن بفارق ساعة عن زميله وخرج على الأرجح من المنافسة على الفوز.

ياكوب بريجنسكي وروما ما يزالان في المركزين الرابع والخامس تواليًا، بينما تقدم القاسمي أمام فلاديمير فاسيلييف للمركز السادس.

دي فيلييرز ما يزال تاسعًا، ولكن بفارق أربع دقائق فقط خلف بروكوب، مع تواجد كريستيان لافيلييه بالمركز العاشر.

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