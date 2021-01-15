داكار 2021: بيترانسيل يحسم اللقب في السعوديّة!

بالرغم من أنّ بيترانسيل لم يفز سوى بمرحلة وحيدة من المراحل الـ 12 الرائعة التي شكّلت درب داكار هذا العام في ربوع المملكة، إلّا أنّ أداءه الثابت والمتوازن على مدار جميع المراحل كان كفيلًا بمنحه الأفضليّة.

وحقّق بذلك الفرنسيّ لقبه الثامن في رالي داكار ضمن فئة السيارات والـ 14 في المجمل باحتساب ألقابه السابقة في الدرّاجات الناريّة.

وأكمل بيترانسيل مسافة الرالي البالغة 4628 كلم بزمنٍ إجمالي بلغ 44 ساعة و29 دقيقة و52 ثانية، ليأتي هذا الاستحقاق بعد مرور 30 عامًا على لقبه الأوّل في الرالي مع ياماها.

في الأثناء أحرز ساينز الفوز بالمرحلة الأخيرة بين يُنبع وجدّة بتوقيت وقدره ساعتان و17 دقيقة و33 ثانية. وحجز بذلك بيترانسيل والعطيّة وساينز ترتيب مراكز منصّة التتويج على التوالي.

وتقدّم الإسباني على العطيّة في هذه المرحلة بدقيقتين و13 ثانية، وفي حين أنّ الأخير تواجد أمام بيترانسيل بـ 40 ثانية، إلّا أنّ ذلك لم يكن ليُهدّد أفضليّة الفرنسي البالغة 15 دقيقة في صدارة الترتيب العام.

وفي حين أنّ العطيّة أحرز الفوز في خمسة مراحل من رالي هذا العام، فإنّ مشاكل ملاحيّة وثلاثة ثقوبٍ تسبّبت في تعطيله والتأثير على آماله في تحقيق لقب نسخة هذا العام، كما أنّ سائق تويوتا عبّر عن إحباطه من أفضليّة ميني للعام الثاني على التوالي، قائلًا أنّ القوانين ترجّح كفّة سيارات "الباغي".