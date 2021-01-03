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داكار 2021: برايس ينتزع صدارة فئة الدرّاجات في المرحلة الأولى وبرابيك يُعاني

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داكار 2021: برايس ينتزع صدارة فئة الدرّاجات في المرحلة الأولى وبرابيك يُعاني

بدأ توبي برايس رحلة السعي وراء لقبه الثالث في رالي داكار بالفوز بالمرحلة الافتتاحيّة لنسخة 2021، في الوقت الذي عانى فيه الفائز بنسخة العام الماضي من يوم صعب.

افتتح برابيك درّاج هوندا الطريق ضمن المرحلة البالغ طولها 277 كلم من جدّة حتّى بيشة على إثر فوزه بالمرحلة التحضيريّة القصيرة أمسٍ السبت، لكنّ متاعب الملاحة التي واجهها تسبّبت مباشرة في تأخّره بأكثر من 13 دقيقة في الكيلومترات الـ 37 الأولى.

ولم يتحسّن الوضع بالنسبة للأمريكيّ بعد ذلك، حيث أكمل المرحلة متأخّرًا بـ 18 دقيقة و32 ثانية عن منافسه برايس درّاج كاي تي ام.

وبانطلاقه تاسعًا، انتزع برايس الصدارة من خافيير دي سولتريه في الكيلومتر 135 وأكمل المرحلة متقدّمًا بـ 35 ثانية على كيفن بينافيديس درّاج هوندا الآخر، وأصبح يتمتّع بأفضليّة 23 ثانية في صدارة الترتيب العام.

وكان دي سولتريه قد تصدّر الكيلومترات الـ 92 الأولى على متن درّاجة هوسكفارنا، لكنّه لم يتمكّن من الحفاظ على وتيرته القويّة وانتهى به المطاف سادسًا على بُعد 4 دقائق و35 ثانية عن برايس.

أمّا ماتياس والكنر فقد تواجد في المركز الثالث في الترتيب العام على متن "كاي تي ام"، بينما يحتلّ البريطاني سام ساندرلاند المركز الرابع.

الترتيب العام بعد المرحلة الأولى:

المركز الدرّاج الدرّاجة التوقيت/الفارق
1 Australia توبي برايس كاي تي ام 3:43:58
2 Argentina كيفن بينافيديس هوندا 23
3 Austria ماتياس والكنر كاي تي ام 1:12
4 United Kingdom سام ساندرلاند كاي تي ام 4:11
5 Spain لورينزو سانتوليني شيركو 4:59
6 Argentina فرانكو كايمي ياماها 5:16
7 France خافيير دي سولتريه هوسكفارنا 5:23
8 United States سكايلر هاوس كاي تي ام 5:45
9 Argentina لوسيانو بينافيديس هوسكفارنا 7:05
10 United States أندرو شورت ياماها 8:30
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