داكار 2021: برايس ينتزع صدارة فئة الدرّاجات في المرحلة الأولى وبرابيك يُعاني

افتتح برابيك درّاج هوندا الطريق ضمن المرحلة البالغ طولها 277 كلم من جدّة حتّى بيشة على إثر فوزه بالمرحلة التحضيريّة القصيرة أمسٍ السبت، لكنّ متاعب الملاحة التي واجهها تسبّبت مباشرة في تأخّره بأكثر من 13 دقيقة في الكيلومترات الـ 37 الأولى.

ولم يتحسّن الوضع بالنسبة للأمريكيّ بعد ذلك، حيث أكمل المرحلة متأخّرًا بـ 18 دقيقة و32 ثانية عن منافسه برايس درّاج كاي تي ام.

وبانطلاقه تاسعًا، انتزع برايس الصدارة من خافيير دي سولتريه في الكيلومتر 135 وأكمل المرحلة متقدّمًا بـ 35 ثانية على كيفن بينافيديس درّاج هوندا الآخر، وأصبح يتمتّع بأفضليّة 23 ثانية في صدارة الترتيب العام.

وكان دي سولتريه قد تصدّر الكيلومترات الـ 92 الأولى على متن درّاجة هوسكفارنا، لكنّه لم يتمكّن من الحفاظ على وتيرته القويّة وانتهى به المطاف سادسًا على بُعد 4 دقائق و35 ثانية عن برايس.

أمّا ماتياس والكنر فقد تواجد في المركز الثالث في الترتيب العام على متن "كاي تي ام"، بينما يحتلّ البريطاني سام ساندرلاند المركز الرابع.

الترتيب العام بعد المرحلة الأولى: