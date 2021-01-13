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داكار 2021: برايس تعرض لكسر في الترقوة وكدمات شديدة إثر حادثته الأخيرة

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داكار 2021: برايس تعرض لكسر في الترقوة وكدمات شديدة إثر حادثته الأخيرة

عانى توبي برايس درّاج "كاي تي ام" من كسر في عظمة الترقوة وكدمات شديدة إثر الحادثة التي تعرض لها وأنهت على آماله بالمنافسة على الفوز برالي داكار 2021 يوم أمس الثلاثاء.

تم نقل الأسترالي جويًا إلى المستشفى في تبوك بالمملكة العربية السعودية عقب الحادثة التي تعرض لها بعد 155 كلم من المرحلة التاسعة من الحدث.

وكان برايس في المركز الثاني في الترتيب العام لفئة الدراجات قبل الحادثة، بفارق ليس بالكبير عن المنافسة على فوزه الثالث في داكار.

وبعد المخاوف المبدئية بأن يكون قد تعرض لكسر في كلا رسغيه، تمّ تأكيد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة وكدمات عنيفة.

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وضمن بيان بشأن ذلك، صرّح فريق "كاي تي ام" المصنعي قائلًا: "تعرض الأسترالي - الذي كان بالمركز الثاني في الترتيب الإجمالي بالتوجه إلى المرحلة - لحادثة عنيفة عن نقطة 155 كلم".

وأضاف البيان: "بعد مساعدته من قِبَل كل من ريكي برابيك وزميله سام ساندرلاند قبل نقله جويًا إلى المستشفى في تبوك، تمّ تأكيد تعرضه إلى كسر في عظمة الترقوة وكدمات شديدة. وسيظل درّاج كاي تي ام تحت الملاحظة الطبية، لكنّه بخلاف ذلك في حالة جيّدة. نتمنى لتوبي الشفاء العاجل وأن يكون بأفضل حال".

من جهته، وتعليقًا على ما حدث، ألمح برايس من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إمكانية خضوعه لعملية جراحية خلال الأيام المُقبلة.

فقال: "حسنًا، كسرت عظمتي رقم 30! لا أتذكر الكثير مما حدث، لكنني أعاني من آلام في عظمة الترقوة، الكتف ويدي، وعلى الأرجح سأحتاج لجراحة من أجل ذلك".

وأكمل: "أشعر بخيبة أمل كوني لم أكمل الرالي وخذلت فريقي كاي تي ام ريسينغ، ورعاتي، لكنّ تلك هي السباقات في هذه الأيام".

واختتم: "شكرًا لكما، سام ساندرلاند وريكي برابيك، على توقفكما من أجل مساعدتي. لم أكن واعيًا لما حدث، ولكنني سمعت بأنكما اهتممتما بي بشكل جيّد!".

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جديرٌ بالذكر أنّ خوسيه إغناسيو كورنيخو ما يزال في صدارة الترتيب العام بأكثر من 11 دقيقة أمام زميله في هوندا كيفن بينافيديس، مع تواجد ساندرلاند وبرابيك في المركزين الثالث والرابع تواليًا.

داكار 2021: بيترانسيل يفوز بالمرحلة التاسعة والمشاكل تضرب منافسيه

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