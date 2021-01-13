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رالي داكار / داكار / تقرير المرحلة

داكار 2021: برابيك يفوز بالمرحلة العاشرة وبينافيديس إلى الصدارة بعد انسحاب كورنيخو

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داكار 2021: برابيك يفوز بالمرحلة العاشرة وبينافيديس إلى الصدارة بعد انسحاب كورنيخو

تقدّم كيفن بينافيديس إلى صدارة الترتيب العام لفئة الدراجات ضمن منافسات رالي داكار 2021 بعد يوم صعب على المتصدر بالأمس خوسيه إغناسيو كورنيخو، في الوقت الذي حصد فيه حامل اللقب ريكي برابيك فوزه الثاني هذا العام.

كان كورنيخو درّاج هوندا قد اقترب خطوة إضافية نحو تسجيل لقبه الأول في داكار بعد أن استفاد من مشاكل منافسيه في المرحلة التاسعة بالأمس، ليعزز صدارته إلى أكثر من 10 دقائق.

لكنّ التشيلي عانى من حادثة عنيفة عند نقطة 252 كلم من المرحلة الممتدة بين نيوم والعلا اليوم الأربعاء، ليتم لاحقًا الإعلان عن انسحابه من منافسات الرالي إثر الإصابات التي تعرض لها.

وقد ساهم ذلك في تقدم زميليه في هوندا بينافيديس وبرابيك إلى معركة اللقب، حيث بات الثنائي في المركزين الأوّل والثاني في الترتيب العام.

وقد صرّحت منظمة "أيه اس أو" القائمة على الحدث بأنّ كورنيخو "لم يكن في حالة جيّدة"، حيث صرّح أخوه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ رأسه تعرضت لارتطام عنيف خلال الحادثة وتم نقله جويًا إلى المستشفى.

وبالعودة إلى مجريات المرحلة التاسعة، فقد انتزع بينافيديس الصدارة سريعًا بالرُغم من افتتاحه للمسار، بينما لاحقه كل من برابيك وكورنيخو في المركزين الثاني والثالث.

لكن ومع الوصول إلى منطقة التلال، بزغ نجم برابيك على متن دراجته هوندا، ليقتنص الصدارة من بينافيديس ويوسع الفارق إلى حوال 5 دقائق عند نقطة 126 كلم.

ومنذ تلك المرحلة، فرض الأمريكي سيطرته على المرحلة، ليفوز بفارق 3 دقئاق و15 ثانية أمام خوان باريدا، بينما تراجع بينافيديس إلى المركز الثالث.

وبذلك يتواجد بينافيديس في صدارة الرالي بفارق 56 ثانية أمام برابيك، بينما تأهّل كورنيخو رسميًا بفارق 16 ثانية إضافية في المركز الثالث، لكنّه لن يعود للمشاركة في الحدث.

كان سكايلر هاوس أفضل دراجي "كاي تي ام" في المركز الرابع في المرحلة، أمام ماتياس والكنر وادنييل ساندرز وأدريين فان بيفيرن.

وقد أكمل كل من سام ساندرلاند، لورينزو سانتولينو وجواكين رودريغيز ترتيب المراكز العشرة الأولى في المرحلة.

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