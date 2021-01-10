داكار 2021: برابيك يسجل فوزه الأول في المرحلة السابعة وكورنيخو في صدارة الترتيب

حامل اللقب برابيك تواجد بالمركز الـ 13 بالتوجه إلى أول قسم من المرحلة المارثونية، والممتدة بطول 453 كلم بين حائل وساكاكا. لكن وبعد بداية بطيئة نسبيًا، بدأ برابيك تدريجيًا في اللحاق بالمتصدر المبكر برايس قبل أن يقتنص صدارة المرحلة في نقطة المرور الثامنة.

لكن وعلى نحوٍ مفاجئ، تقدم كيفن بينافيديس دراج هوندا إلى الصدارة عند نقطة المرور العاشرة، بيد أنّه تراجع بأكثر من عشر دقائق فيما تبقى من المرحلة، ما سمح لبرابيك بحصد فوزه الأوّل.

في المقابل، أكمل كورنيخو المرحلة بفارق تجاوز الدقيقتين فقط خلف برابيك، مسجلًا ثنائية لهوندا في قمة جدول الأزمنة، وأمام درّاج "كاي تي ام" المستقل سكايلر هاوس ودرّاجها المصنعي سام ساندرلاند.

مُكملًا ثلاثية لـ "كاي تي ام" ضمن الخمسة الأوائل كان دانييل ساندرز، حيث فصلت بين الثلاثي أقل من دقيقة واحدة أمام خافيير دي سولتريه.

بعد خسارته الصدارة لصالح برابيك، تراجع برايس إلى المركز التاسع قبل أن يحسن وتيرته ويتقدم للمركز السابع بفارق خمس دقائق عن الصدارة.

لوشيانو بينافيديس حلّ ثامنًا لصالح هوسكافارنا أمام أفضل درّاجي "هيرو" جواكين رودريغيز ودرّاجَي ياماها فرانكو كايمي وأدريين فان بيفيرن.

وقد تلقت العلامة اليابانية ضربة موجعة عندما سقط أفضل دراجيها في الأسبوع الأوّل روس برانش بعد 31 كلم من المرحلة. وكان برانش قادرًا في نهاية المطاف على إصلاح الدراجة وإكمال المرحلة، لكنه خسر أكثر من 40 دقيقة لصالح منافسيه ويتواجد الآن خارج المنافسة على المراكز العشرة الأولى.

وبتلك النتيجة، بات كورنيخو أحدث دراج يعتلي صدارة الترتيب العام، متقدمًا بثانية واحدة على برايس، بينما يحتل ساندرلاند المركز الثالث بفارق أكثر من دقيقتين.

المركز الرابع في الترتيب العام بات بحوزة دي سولتريه أمام كيفن بينافيديس، خوان باريدا وهاوس.

برابيك بات يحتل المركز الثامن أمام ساندرز ولوشيانو بينافيديس.

ترتيب العشرة الأوائل بعد المرحلة السابعة: