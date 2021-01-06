داكار 2021: باريدا يفوز بالمرحلة الرابعة وسولتريه المتصدر الجديد للترتيب

تواصلت معاناة حامل اللقب ريكي برابيك اليوم الأربعاء، بعد تأثير ما وصفه بالأمس "بالطبيعة المتقلبة لداكار"، في الوقت الذي استعاد فيه باريدا وتيرته بعد حلوله بالمركز الـ 30 في المرحلة الثالثة، ليفوز اليوم بفارق ناهز الست دقائق في المرحلة التي امتدت بين وادي الدواسر والرياض بطول 337 كلم.

وقد تقدم باريدا أولًا إلى صدارة المرحلة خلال نقطة المرور الافتتاحية، لكنّ توبي برايس درّاج "كاي تي ام" نجح في انتزاع زمام المبادرة على الفور خلال النقطة التالية. مع ذلك، وبعد خسارة الأخير لخمس دقائق إثر خطأ ملاحي، بات الطريق خاليًا امام غريمه من هوندا ليؤمن فوزًا سهلًا أمام روس برانش درّاج ياماها.

في المقابل، كان دانييل ساندرز - الذي يخوض أولى مشاركاته في داكار - أفضل درّاجي "كاي تي ام" في المركز الثالث، في حين أكمل لوشيانو بينيفاديس درّاج "هوسكافارنا" المرحلة بالمركز الرابع أمام الدرّاج المستقل والمتصدر الجديد للترتيب العام سولتريه.

خواكين رودريغيز تواجد خارج الخمسة الأوائل بفارق عُشرين من الثانية فقط على درّاجة "هيرو"، فيما أكمل كل من خوسيه إغناسيو كورينخو، بابلو كوينتانيلا، ستيفان سفيتكو وأدريان فان بيفرن ترتيب المراكز العشرة الأولى.

هذا وبعد انقضاء المرحلة الرابعة من الرالي (بخلاف المرحلة الاستعراضية)، تقدم باريدا من المركز الثامن في الترتيب إلى المركز الثاني، بفارق 15 ثانية فقط خلف سولتريه.

وبات الفرنسي خامس متصدر مختلف لفئة الدراجات النارية منذ بداية الحدث، وذلك بعد برابيك، باريس، باريدا وهاوس.

فيما تراجع درّاج هوندا كيفن بينافيديس إلى المركز الثالث بعد إكماله مرحلة اليوم بفارق 11 دقيقة عن الصدارة، لكنه يتقدم على برانش، هاوس وأخيه لوشيانو.

جديرٌ بالذكر أنّ برابيك يتواجد في المركز الـ 15 المؤقت في الترتيب بعد يومٍ آخر صعب لدراج هوندا.

ترتيب المراكز العشرة الأولى بعد المرحلة الرابعة: