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رالي داكار / داكار / تقرير المرحلة

داكار 2021: باريدا يحرز الفوز بالمرحلة السادسة وبرايس في صدارة الترتيب العام

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داكار 2021: باريدا يحرز الفوز بالمرحلة السادسة وبرايس في صدارة الترتيب العام

نجح توبي برايس في تصدر الترتيب العام لفئة الدراجات في رالي داكار 2021 المقام على أراضي المملكة العربية السعودية مع اكتمال المرحلة السادسة، بينما أحرز جوان باريدا فوزه الثالث في إحدى المراحل.

تمّ حذف 100 كيلومتر من طول المرحلة بسبب بعض المشاكل التي واجهت الدراجين يوم الأمس.

وبالرغم من الانطلاق ثالثاً على المسار، تمكن برايس من تصدر المرحلة بالوصول إلى الكيلومتر الـ 158، ويتجاوز مؤقتاً منافسه باريدا، لكن الأسترالي خسر وقتاً في القسم الأخير للمرحلة.

وواجه باريدا تحدياً من قبل روس برانش  دراج ياماها ودراج كاي تي ام آخر، دانيال ساندرز، قبل أن يحرز فوزه رقم 27 بإحدى المراحل في داكار بفارق لم يتجاوز 13 ثانية.

ريكي برابيك حامل اللقب قدم وتيرة قوية خلال الأيام الأخيرة، وأنهى بالمركز الرابع مع هوندا، بالرغم من تراجعه ثلاث دقائق لاحقاً بسبب خطأ ملاحي.

برايس في نهاية المطاف تراجع إلى المركز السابع، وبفارق 3 دقائق و54 ثانية عن باريدا، خلف ماتياس والكر وأدريان فان بيفرين.

لكن الأسترالي الذي دخل المرحلة بالمركز الرابع الإجمالي، وجد نفسه في الصدارة مع الوصول إلى يوم الراحة.

كيفن بينافيديس خلف برايس بفارق دقيقتين و16 ثانية، بعد أن تراجع عشر دقائق تقريباً لصالح زميله باريدا، مع افتتاح المسار.

خوسيه إغناسيو كارينخو، حافظ على مركزه الثالث الإجمالي، بفارق ثلاث دقائق عن الصدارة، وأمام خافيير دي سولتريه.

باريدا تقدم مركزين إلى السابع الإجمالي، خلف سام ساندرلاند، لكنه ما زال بفارق ست دقائق و25 ثانية عن الصدارة.

وما زال برابيك خلف المتصدر بفارق 19 دقيقة و56 ثانية مع التوجه إلى الأسبوع الثاني للرالي.

الترتيب بعد المرحلة السادسة:

المركز

الدراج

الدراجة

التوقيت-الفارق

1

Australia توبي برايس

كاي تي ام

24ساعة 08 دقيقة 43 ثانية

2

Argentina كيفن بينافيديس

هوندا

2 دقيقة 16 ثانية

3

Chile خوسيه إغناسيو كارينخو

هوندا

2 دقيقة 57 ثانية

4

Botswana روس برانش

ياماها

3 دقيقة 41 ثانية

5

France خافيير دي سولتييه

هوسكفارنا

3 دقيقة 41 ثانية

6

United Kingdom سام ساندرلاند

كاي تي ام

4 دقيقة 23 ثانية

7

Spain جوان باريدا

هوندا

6 دقيقة 25 ثانية

8

United States سكايلر هوز

كاي تي ام

10 دقيقة 12 ثانية

9

Spain لورينزو سانتولينو

شيركو

13 دقيقة 46 ثانية

10

Chile بابلو كوانتانيلا

هوسكفارنا

15 دقيقة 13 ثانية
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