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داكار 2021: الوقود الملوّث السبب وراء انسحاب شورت من فئة الدراجات النارية

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داكار 2021: الوقود الملوّث السبب وراء انسحاب شورت من فئة الدراجات النارية

أكّد فريق ياماها المصنعي المشارك في منافسات رالي داكار 2021 بأنّ الوقود الملوّث هو ما تسبب في انسحاب درّاجه آندرو شورت من المرحلة الثانية يوم أمس.

برز في وقت متأخر من الأمس أن ياماها اكتشفت وجود مياه داخل خزان الوقود والمضخّة على دراجة شورت، وذلك بعدما توقف الأمريكي مباشرة عقب تزوّده بالوقود للمرة الثانية خلال المرحلة التي امتدت بين بيشة ووداي الدواسر.

ولم يكن شورت قادرًا على إعادة تشغيل دراجته وبات بذلك أوّل درّاج مصنعي يخرج من المنافسات، وذلك بعد حلوله بالمركز العاشر في المرحلة الافتتاحية.

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وبعد اكتشاف المياه داخل خزان الوقود، تواصلت ياماها مع "أيه اس أو" المنظمة للحدث، والتي أقرت بدورها بأنّ الوقود الذي تزود به الدراج تم تلويثه بالمياه.

لكن وفي ظل عدم وجود نص في القوانين لمثل ذلك السيناريو، أقرّ المراقبون بأنه لا مجال بأن يعود شورت إلى المنافسات من جديد بالرُغم من طلب ياماها أن يتم تجاهل الـ 190 كلم الأخيرة من المرحلة بأثر رجعي.

وتعقيبًا على ذلك، عبّر أليكساندر كوالسكي مدير سباقات الراليات لدى ياماها عن حزنه وخيبة أمله بانسحاب شورت ضمن أوّل مشاركة له مع الفريق.

فقال: "حصل آندرو على وقود من علبة وقود جديدة خلال توقفه الثاني في المرحلة، ومن الواضح بأنّ ذلك الوقود كان ملوّثًا بالماء، وانتهى في خزّان دراجته. أن نراه يضطر للانسحاب من الرالي بعد قدر التحضير الكبير الذي قمنا به سويًا، وبسبب أمر خارج تمامًا عن إرادتنا، لهو أمر مُحبط بشكل كبير".

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وأضاف: "في ظل أنّ الوقود الملوّث تمّ تزويده من قِبَل  المنظمين، فقد تقدمنا بطلب إلى الاتحاد الدولي للداراجات النارية بتجميد نتائج نقطة المرور الثانية في المرحلة، وهو ما كان سيسمح لآندرو بالانطلاق اليوم، لكن تم رفض ذلك الطلب. إنّه أمر مُحبط للجميع، ولكن علينا الآن التركيز على درّاجينا الأربعة المتبقين".

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