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رالي داكار / داكار / تقرير المرحلة

داكار 2021: العطية يفوز بالمرحلة الثامنة ويقلّص الفارق مع بيترانسيل في الترتيب العام

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داكار 2021: العطية يفوز بالمرحلة الثامنة ويقلّص الفارق مع بيترانسيل في الترتيب العام

تمكّن ناصر العطية سائق تويوتا من إغلاق الفارق مع غريمه وسائق "اكس-رايد ميني" ستيفان بيترانسيل عبر فوزٍ رائع بالمرحلة الثامنة من رالي داكار 2021.

بعد تراجعه بقرابة 8 دقائق خلف بيترانسيل إثر وتيرته البطيئة في القسم الأول من المرحلة الماراثونية، عاد العطية ليعوّض ذلك التأخّر ويقلّص الفارق مع الفرنسي إلى أقل من 5 دقائق مع فوزه الرابع في 2021 ضمن المرحلة الممتدة بطول 375 كلم بين ساكاكا ونيوم اليوم الاثنين.

منطلقًا من المركز الرابع على المسار، سرعان ما اقتنص صاحب الألقاب الثلاثة الصدارة عند نقطة المرور الأولى من كارلوس ساينز والفائز بمرحلة الأمس يزيد الراجحي، بينما تواجد بيترانسيل على بُعد 30 ثانية في المركز الرابع.

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وتمكّن الفائز بداكار 13 مرة من انتزاع الصدارة من العطية بحلول نقطة المرور الرابعة، لكنّ القطري لم يتراجع مطلقًا لأكثر من 20 ثانية خلف الفرنسي، حيث استعاد زمام المبادرة بعد نقطتي مرور لاحقتين.

وبمجرد عودته إلى الصدارة، وسّع بثبات سائق تويوتا أفضليته، ليفوز بالمرحلة بفارق ناهز الدقيقة أمام حامل اللقب وسائق "اكس-رايد ميني" ساينز، بينما اكتفى بيترانسيل بالمركز الثالث بفارق 3 دقائق و3 ثوانٍ.

في المقابل، سجّل سائق "دبليو آر سي" السابق خالد القاسمي أفضل نتجة له في نسخة 2021 حتى الآن بحلوله بالمركز الرابع، حيث أكمل المرحلة بفارق 12 دقيقة و44 ثانية خلف العطية، في حين حل سيريل ديبريه في المركز الخامس بفارق 5 ثوانٍ إضافية فقط.

وبعد فوزه بالأمس، أتى الحظ العاثر ليلاحق الراجحي الذي واجه مشاكل ميكانيكية في وقت لاحق من مرحلة اليوم، ليتقدم إلى ياكوب بريجنسكي إلى صدارة سائقي أوفردرايف تويوتا، متفوقًا على بفارق طفيف على شاميير فارياوا نحو المركز السادس.

المركز الثامن كان من نصيب فلاديمير فاسيلييف أمام سائق فورد المستقل مارتن بروكوب وسائق أوبتيموس كريستيان لافيلييه.

أمّا أسطورة الراليات سيباستيان لوب، فقد استمرت المشاكل في ملاحقته اليوم، حيث اضطر للتوقف مرتين خلال الـ 40 كلم الأولى إثر معاناته من انثقابين منفصلين.

بينما أكمل زميله في "البحرين رايد اكستريم" ناني روما بالمركز الـ 16 بعد ثلاثة نتائج متتالية ضمن العشرة الأوائل.

هذا ومع انتهاء المرحلة الماراثونية، يتصدر بيترانسيل الترتيب العام الآن بفارق متقلّص يبلغ 4 دقائق و50 ثانية أمام العطية، بينما يتواجد ساينز في المركز الثالث بفارق 38 دقيقة و55 ثانية.

في حين يتواجد بريجنسكي بأريحية في المركز الرابع أمام روما، فاسيلييف والقاسمي، فيما تقدم ديبريه إلى المركز العاشر خلف بروكوب ولافيلييه.

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