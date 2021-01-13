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رالي داكار / داكار / تقرير المرحلة

داكار 2021: الراجحي يفوز بالمرحلة العاشرة أمام العطية وبيترانسيل يقترب أكثر من اللقب

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داكار 2021: الراجحي يفوز بالمرحلة العاشرة أمام العطية وبيترانسيل يقترب أكثر من اللقب

تمكن يزيد الراجحي سائق أوفردرايف تويوتا من تسجيل الفوز بالمرحلة العاشرة من منافسات رالي داكار 2021 اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تفوّق فيع ناصر العطية بفارق طفيف على ستيفان بيترانسيل إلى المركز الثاني.

منطلقًا من المركز الرابع في المرحلة الممتدة بطول 342 كلم بين نيوم والعلا، نجح الراجحي بانتزاع الصدارة من مواطنه السعودي ياسر سعيدان عند نقطة المرور الثانية، حيث فرض هيمنته منذ تلك اللحظة ليحقق فوزه الثاني في 2021.

ومع ابتعاد الراجحي في الأمام، دخل العطية وبيترانسيل في معركة محتدمة على المركز الثاني، حيث كانت الأفضلية في البداية لصالح سائق "اكس-رايد ميني"، لكنّ سائق تويوتا القطري نجح بقلب الطاولة على غريمه والتقدم في الأمام بحلول نقطة المرور الثامنة، ليخطف مركز الوصافة للمرحلة بفارق طفيف بلغ 49 ثانية.

أمّا حامل اللقب كارلوس ساينز، فقد تراجع إلى المركز الـ 17 في البداية، حيث خسر أكثر من 6 دقائق، لكنه عاد ليعوض وقتًا كافيًا منحه المركز الرابع بفارق 4 دقائق و12 ثانية عن الراجحي.

ياكوب برجينسكي أكمل يومًا قويًا لأوفردرايف تويوتا في المركز الخامس، متفوقًا على جينيل دي فيلييرز وفلاديمير فاسيلييف.

فيما أكمل ماتيو سيرادوري وبرايان باراغاواناث وناني روما ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ومع بقاء مرحلتين حتى نهاية الرالي، يتواجد بيترانسيل في صدارة الترتيب العام بفارق 17 دقيقة أمام العطية، بينما يتأخّر ساينز بأكثر من ساعة في المركز الثالث.

بريجنسكي وروما يتواجدان في المركزين الرابع والخامس تواليًا، أمام خالد القاسمي الذي أكمل مرحلة اليوم بالمركز الـ 15.

في المركز السابع في الترتيب العام يتواجد فاسيلييف بفارق دقيقة واحد خلف القاسمي، بينما تقدم دي فيلييرز أمام مارتن بروكوب إلى المركز الثامن، فيما يُكمل كريستيان لافيلييه العشرة الأوائل في الترتيب العام.

الفوز الثاني للراجحي هذا العام دفعه خمسة مراكز إلى الأمام ليتواجد في المركز الـ 13 في الترتيب العام.

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