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رالي داكار / داكار / تقرير المرحلة

داكار 2021: الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة وبيترانسيل يعزّز صدارته للترتيب العام

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داكار 2021: الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة وبيترانسيل يعزّز صدارته للترتيب العام

تمكّن يزيد الراجحي سائق أوفردرايف تويوتا من التفوّق على ستيفان بيترانسيل سائق "اكس-رايد ميني" ليسجّل أوّل فوز له في داكار موطنه في المملكة العربية السعودية.

تصدّر بيترانسيل معظم مسافة المرحلة السابعة التي امتدت بطول 453 كلم - والتي شكّلت الجزء الأوّل من المرحلة المارثونية الممتدة ليومين، حيث يتعيّن على الطواقم خوضها من دون مساعدة خارجية - حيث بلغت أفضليته في ذروة تقدمه 4 دقائق و15 ثانية.

لكنّ عنصرًا مكسورًا في نظام التعليق على سيارته ميني باغي تركه عرضة للهجوم في الأقسام الأخيرة من المرحلة، ما سمح للبطل القومي الراجحي بالتقدم وإحراز الفوز بأفضلية بلغت 48 ثانية، مسجّلًا الانتصار الأول لفريق أوفردرايف في 2021.

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وبالرُغم من المشاكل الميكانيكية، لم يخسر بيترانسيل المركز الثاني، بل وتمكن من تعويض بعض الوقت في الـ 137 كلم الأخيرة حتى خط النهاية، مُنهيًا المرحلة بفارق 27 ثانية عن صاحب المركز الثالث كارلوس ساينز.

ناصر العطية سائق تويوتا لم يكن حاضرًا ضمن معركة الصدارة بعد نقاط المرور الثلاث الأولى، مُكملًا المرحلة بالمركز الرابع بفارقٍ ناهز ثلاث دقائق خلف الراجحي.

ولم يقف أداء أوفردرايف القوي اليوم عند فوز الراجحي، حيث أكمل ياكوب بريجينسكي المرحلة بالمركز الخامس بفارق 12 دقيقة خلف الفائز، بينما تواحد ياسر سعيدان في المركز السادس.

سيريل ديبريه، صاحب الألقاب الخمسة بفئة الدراجات، تواجد من جديد ضمن العشرة الأوائل في المركز السابع أمام ماتيو سيرادوري.

وقد أكمل فلاديمير فاسيلييف وناني روما ترتيب المراكز العشرة الأولى.

في المقابل، استمرت معاناة سيباستيان لوب مع فريق "البحرين رايد اكستريم"، حيث توقفت سيارته ولم يصل بعد إلى خط النهاية.

وبعد هذه المرحلة، يتصدر بيترانسيل الترتيب العام للرالي بفارق 7 دقائق و53 ثانية أمام العطية.

فيما يقبع ساينز على بُعد 41 دقيقة و6 ثوانٍ في المركز الثالث، بينما يبتعد البقية يتصدرهم بريجينسكي بأكثر من ساعة في الخلف.

المركز الخامس في الترتيب العام في حوزة روما أمام فاسيلييف وخالد القاسمي، بينما يُكمل جينيل دي فيلييرز، مارتن بروكوب وكريستيان لافييلي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ترتيب العشرة الأوائل بعد المرحلة السابعة:

المركز

 السائق

السيارة

التوقيت/الفارق

1

ستيفان بيترانسيل

ميني

26hr36m50s

2

ناصر العطية

تويوتا

7m53s

3

كارلوس ساينز

ميني

41m06s

4

ياكوب بريجينسكي 

تويوتا

1hr22m48s

5

ناني روما

بي آر اكس

1hr59m00s

6

فلاديمير فاسيلييف

ميني

2hr25m28s

7

خالد القاسمي

بيجو

2hr35m52s

8

جينيل دي فيلييرز

تويوتا

2hr29m36s

9

مارتن بروكوب

فورد

2hr59m50s

10

كريستيان لافيلييه

أوبتيموس

3hr22m54s
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