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رالي داكار / داكار 2020 / تقرير المرحلة

داكار 2020: كوينتانيلا يفوز بالمرحلة 11 ويقلّص الفارق مع الدرّاج المتصدّر برابيك

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داكار 2020: كوينتانيلا يفوز بالمرحلة 11 ويقلّص الفارق مع الدرّاج المتصدّر برابيك
16-01-2020

نجح بابلو كوينتانيلا درّاج هوسكفارنا بتقليص تأخّره عن الصدارة للنصف تقريبًا خلف ريكي برابيك، وذلك بعد حصده الفوز بالمرحلة ما قبل الأخيرة ضمن منافسات رالي داكار 2020 بالمملكة العربية السعودية.

تقدّم كوينتانيلا بفارق بلغ دقيقة في صدارة مبكرة لمرحلة اليوم التي امتدت بطول 379 كلم، لكن سرعان ما لحق به درّاج "كاي تي ام" ماتياس والكنر الذي اقتنص الصدارة بفارق ثانية واحدة عند نقطة 324 كلم.

لكنّ التشيلي عاد لاستعادة تقدّمه في القسم الأخير مسجلًا الفوز بفارق تسع ثوان فقط عن والكنر.

وقد سمح ذلك له بتقليص تأخّره عن برابيك على نحوٍ كبير، حيث خسر الأخير قرابة 12 دقيقة بعد انطلاقه من المركز الثاني اليوم خلف زميله في هوندا خوان باريدا، إذ أكمل المرحلة عاشرًا.

وتفصل الآن 13 دقيقة و56 ثانية فقط بين برابيك وكوينتانيلا في الترتيب العام قبل مرحلة غدٍ الجمعة الأخيرة في الرالي.

وخلف ثنائي الصدارة، يتواجد حامل اللقب توبي برابس في المركز الثالث بعد إكماله مرحلة اليوم خامسًا، بفارق تسع دقائق أخرى عن برابيك، بينما قفز والكنر مركزين ليحتلّ المركز الرابع في الترتيب العام.

ثنائي هوندا باريدا وخوسيه إغناسيو كورينخو يتواجدان في المركزين الخامس والسادس تواليًا في الترتيب العام أمام لوسيانو بينافيديس، حيث أكمل الأخير المرحلة الـ 11 اليوم ثالثًا.

في المقابل، كان فرانكو كيامي أفضل درّاجي ياماها في المركز الثامن، في حين أكمّل سكايلر هاوز وأندرو شورت ترتيب المراكز العشرة الأولى في الترتيب.

وتُختتم منافسات رالي داكار غدًا الجمعة مع المرحلة الأخيرة، حيث تبقى هوندا في موقع قوي لإنهاء هيمنة "كاي تي ام" على منافسات الرالي الأصعب في العالم مع سلسلة انتصارات متتالية في 18 مناسبة.

الترتيب العام بعد المرحلة الـ 11:

المركز الدرّاج الدرّاجة الفارق
1
ريكي برابيك
 هوندا  
2
بابلو كوينتانيلا
 هوسكفارنا + 00H 13' 56''
3
توبي برايس
 كاي تي ام + 00H 22' 34''
4
ماتياس والكنر
 كاي تي ام + 00H 29' 53''
5
خوان باريدا
 هوندا + 00H 30' 09''
6
خوسيه إغناسيو كورينخو
 هوندا + 00H 32' 36''
7
لوسيانو بينافيديس
 كاي تي ام + 00H 35' 18''
8
فرانكو كايمي
 ياماها + 01H 39' 14''
9
سكايلر هاوز
 هوسكفارنا + 01H 59' 29''
10
أندرو شورت
 هوسكفارنا + 02H 06' 36''
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داكار 2020

٥ يناير - ١٧ يناير
المرحلة 11: الشبيطة - حرض الآن
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
الفحص الفنيّ في جدّة
الأربعاء ١ يناير
الخميس ٢ يناير
16:00
00:00
الإنطلاقة من على المنصة
الجمعة ٣ يناير
السبت ٤ يناير
16:00
00:00
المرحلة 1: جدة - الوجه
الأحد ٥ يناير
الأحد ٥ يناير
01:03
09:03
المرحلة 2: الوجه - نيوم
الأحد ٥ يناير
الاثنين ٦ يناير
21:00
05:00
المرحلة 3: نيوم - نيوم
الاثنين ٦ يناير
الثلاثاء ٧ يناير
22:00
06:00
المرحلة 4: نيوم - العُلا
الثلاثاء ٧ يناير
الأربعاء ٨ يناير
22:30
06:30
المرحلة 5: العُلا - حائل
الأربعاء ٨ يناير
الخميس ٩ يناير
22:15
06:15
المرحلة 6: حائل - الرياض
الخميس ٩ يناير
الجمعة ١٠ يناير
22:00
06:00
يوم راحة
الجمعة ١٠ يناير
السبت ١١ يناير
22:00
06:00
المرحلة 7: الرياض - وادي الدواسر
السبت ١١ يناير
الأحد ١٢ يناير
22:00
06:00
المرحلة 8: وادي الدواسر - وادي الدواسر
الأحد ١٢ يناير
الاثنين ١٣ يناير
22:00
06:00
المرحلة 9: وادي الدواسر - حرض
الاثنين ١٣ يناير
الثلاثاء ١٤ يناير
22:00
06:00
المرحلة 10: حرض - الشبيطة
الثلاثاء ١٤ يناير
الأربعاء ١٥ يناير
22:00
06:00
المرحلة 11: الشبيطة - حرض
الأربعاء ١٥ يناير
الخميس ١٦ يناير
22:00
06:00
المرحلة 12: حرض - القدية
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الجمعة ١٧ يناير
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