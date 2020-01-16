داكار 2020: كوينتانيلا يفوز بالمرحلة 11 ويقلّص الفارق مع الدرّاج المتصدّر برابيك

تقدّم كوينتانيلا بفارق بلغ دقيقة في صدارة مبكرة لمرحلة اليوم التي امتدت بطول 379 كلم، لكن سرعان ما لحق به درّاج "كاي تي ام" ماتياس والكنر الذي اقتنص الصدارة بفارق ثانية واحدة عند نقطة 324 كلم.

لكنّ التشيلي عاد لاستعادة تقدّمه في القسم الأخير مسجلًا الفوز بفارق تسع ثوان فقط عن والكنر.

وقد سمح ذلك له بتقليص تأخّره عن برابيك على نحوٍ كبير، حيث خسر الأخير قرابة 12 دقيقة بعد انطلاقه من المركز الثاني اليوم خلف زميله في هوندا خوان باريدا، إذ أكمل المرحلة عاشرًا.

وتفصل الآن 13 دقيقة و56 ثانية فقط بين برابيك وكوينتانيلا في الترتيب العام قبل مرحلة غدٍ الجمعة الأخيرة في الرالي.

وخلف ثنائي الصدارة، يتواجد حامل اللقب توبي برابس في المركز الثالث بعد إكماله مرحلة اليوم خامسًا، بفارق تسع دقائق أخرى عن برابيك، بينما قفز والكنر مركزين ليحتلّ المركز الرابع في الترتيب العام.

ثنائي هوندا باريدا وخوسيه إغناسيو كورينخو يتواجدان في المركزين الخامس والسادس تواليًا في الترتيب العام أمام لوسيانو بينافيديس، حيث أكمل الأخير المرحلة الـ 11 اليوم ثالثًا.

في المقابل، كان فرانكو كيامي أفضل درّاجي ياماها في المركز الثامن، في حين أكمّل سكايلر هاوز وأندرو شورت ترتيب المراكز العشرة الأولى في الترتيب.

وتُختتم منافسات رالي داكار غدًا الجمعة مع المرحلة الأخيرة، حيث تبقى هوندا في موقع قوي لإنهاء هيمنة "كاي تي ام" على منافسات الرالي الأصعب في العالم مع سلسلة انتصارات متتالية في 18 مناسبة.

الترتيب العام بعد المرحلة الـ 11: