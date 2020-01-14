داكار 2020: كوينتانيلا الأسرع أمام برايس في المرحلة التاسعة

دخل أربعة دراجين في منافسة على الفوز بالمرحلة التاسعة من رالي داكار 2020.

ونجح كوينتانيلا في القسم الأخير من المرحلة بالابتعاد أمام منافسيه والفوز بالمركز الأول وبفارق دقيقة و54 ثانية أمام برايس.

أما خوان باريدا وبالرغم من تعرضه لحادثة لكنه تمكن من حجز المركز الثالث.

ريكي برابيك أحرز المركز الرابع لكنه ما زال يتفوق على كوينتانيلا ضمن الترتيب العام بفارق 20 دقيقة و53 ثانية. بينما صعد برايس وباريدا إلى المركزين الثالث والرابع أمام خوسيه إغناسيو كورنيخو.

روس برانش كان أفضل البقية أمام الأخوين بينافيديس: كيفن أمام لوتشيانو.

ماتياس والكنر خسر دقيقتين ونصف في بداية المرحلة، وبالرغم من مجاراته لوتيرة المتصدرين بعدها، لكنه تراجع ثماني دقائق قبل نهاية المرحلة، حيث بات يتأخر بفارق 37 دقيقة خلف المتصدر مع بقاء ثلاث مراحل على نهاية الراحل.

الترتيب العام بعد المرحلة التاسعة: