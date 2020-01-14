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رالي داكار / داكار 2020 / تقرير المرحلة

داكار 2020: كوينتانيلا الأسرع أمام برايس في المرحلة التاسعة

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داكار 2020: كوينتانيلا الأسرع أمام برايس في المرحلة التاسعة
14-01-2020

أحرز بابلو كوينتانيلا أول فوز له ولفريقه هوسكفارنا في رالي داكار 2020 على أراضي المملكة العربية السعودية، أمام متصدر الترتيب العام ريكي برابيك بأقل من أربع دقائق.

دخل أربعة دراجين في منافسة على الفوز بالمرحلة التاسعة من رالي داكار 2020.

ونجح كوينتانيلا في القسم الأخير من المرحلة بالابتعاد أمام منافسيه والفوز بالمركز الأول وبفارق دقيقة و54 ثانية أمام برايس.

أما خوان باريدا وبالرغم من تعرضه لحادثة لكنه تمكن من حجز المركز الثالث.

ريكي برابيك أحرز المركز الرابع لكنه ما زال يتفوق على كوينتانيلا ضمن الترتيب العام بفارق 20 دقيقة و53 ثانية. بينما صعد برايس وباريدا إلى المركزين الثالث والرابع أمام خوسيه إغناسيو كورنيخو.

روس برانش كان أفضل البقية أمام الأخوين بينافيديس: كيفن أمام لوتشيانو.

ماتياس والكنر خسر دقيقتين ونصف في بداية المرحلة، وبالرغم من مجاراته لوتيرة المتصدرين بعدها، لكنه تراجع ثماني دقائق قبل نهاية المرحلة، حيث بات يتأخر بفارق 37 دقيقة خلف المتصدر مع بقاء ثلاث مراحل على نهاية الراحل.

الترتيب العام بعد المرحلة التاسعة:

المركز الدراج الدراجة التوقيت/الفارق
1

United States ريكي برابيك

 هوندا 31 ساعة 59 دقيقة 29 ثانية
2

Chile بابلو كوينتانيلا

 هوسكفارنا 20 دقيقة 53 ثانية
3

Australia توبي برايس

 كاي تي ام 26 دقيقة 43 ثانية
4 Spain خوان باريدا هوندا 28 دقيقة 16 ثانية
5

Chile خوسيه إغناسيو كورنيخو

 هوندا 29 دقيقة 29 ثانية
6

Austria ماتياس والكنر

 كاي تي ام 37 دقيقة 16 ثانية
7

Argentina لوتشيانو بينافيديس

 كاي تي ام 41 دقيقة 11 ثانية
8 Argentina فرانكو كايمي ياماها 1h21 دقيقة 04 ثانية
9

United States سكايلر هوز

 هوسكفارنا 1h24 دقيقة 24 ثانية
10 Slovakia ستيفان سفيتكو كاي تي ام 1h30 دقيقة 35 ثانية
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السلاسل رالي داكار
الحدث داكار 2020
الحدث الفرعي المرحلة 9: وادي الدواسر - حرض
قائمة السائقين بابلو كوينتانيلا
قائمة الفرق هوسكفارنا فاكتوري ريسينغ

منصة السباق

داكار 2020

داكار 2020

٥ يناير - ١٧ يناير
المرحلة 9: وادي الدواسر - حرض الآن
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الأحد ٥ يناير
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05:00
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المرحلة 6: حائل - الرياض
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الأحد ١٢ يناير
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06:00
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