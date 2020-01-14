داكار 2020: كوينتانيلا الأسرع أمام برايس في المرحلة التاسعة
أحرز بابلو كوينتانيلا أول فوز له ولفريقه هوسكفارنا في رالي داكار 2020 على أراضي المملكة العربية السعودية، أمام متصدر الترتيب العام ريكي برابيك بأقل من أربع دقائق.
دخل أربعة دراجين في منافسة على الفوز بالمرحلة التاسعة من رالي داكار 2020.
ونجح كوينتانيلا في القسم الأخير من المرحلة بالابتعاد أمام منافسيه والفوز بالمركز الأول وبفارق دقيقة و54 ثانية أمام برايس.
أما خوان باريدا وبالرغم من تعرضه لحادثة لكنه تمكن من حجز المركز الثالث.
ريكي برابيك أحرز المركز الرابع لكنه ما زال يتفوق على كوينتانيلا ضمن الترتيب العام بفارق 20 دقيقة و53 ثانية. بينما صعد برايس وباريدا إلى المركزين الثالث والرابع أمام خوسيه إغناسيو كورنيخو.
روس برانش كان أفضل البقية أمام الأخوين بينافيديس: كيفن أمام لوتشيانو.
ماتياس والكنر خسر دقيقتين ونصف في بداية المرحلة، وبالرغم من مجاراته لوتيرة المتصدرين بعدها، لكنه تراجع ثماني دقائق قبل نهاية المرحلة، حيث بات يتأخر بفارق 37 دقيقة خلف المتصدر مع بقاء ثلاث مراحل على نهاية الراحل.
الترتيب العام بعد المرحلة التاسعة:
|المركز
|الدراج
|الدراجة
|التوقيت/الفارق
|1
|
ريكي برابيك
|هوندا
|31 ساعة 59 دقيقة 29 ثانية
|2
|
بابلو كوينتانيلا
|هوسكفارنا
|20 دقيقة 53 ثانية
|3
|
توبي برايس
|كاي تي ام
|26 دقيقة 43 ثانية
|4
|خوان باريدا
|هوندا
|28 دقيقة 16 ثانية
|5
|
خوسيه إغناسيو كورنيخو
|هوندا
|29 دقيقة 29 ثانية
|6
|
ماتياس والكنر
|كاي تي ام
|37 دقيقة 16 ثانية
|7
|
لوتشيانو بينافيديس
|كاي تي ام
|41 دقيقة 11 ثانية
|8
|فرانكو كايمي
|ياماها
|1h21 دقيقة 04 ثانية
|9
|
سكايلر هوز
|هوسكفارنا
|1h24 دقيقة 24 ثانية
|10
|ستيفان سفيتكو
|كاي تي ام
|1h30 دقيقة 35 ثانية
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داكار 2020: كوينتانيلا الأسرع أمام برايس في المرحلة التاسعة
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