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رالي داكار / داكار 2020 / أخبار عاجلة

داكار 2020: كتيب برايس للطريق "تمزق إلى نصفين" ما صعّب مهمته في المرحلة الأولى

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داكار 2020: كتيب برايس للطريق "تمزق إلى نصفين" ما صعّب مهمته في المرحلة الأولى
05-01-2020

كشف توبي برايس درّاج فريق "كاي تي ام" المصنعي أنّ كتيّب الطريق الخاص به قد "تمزّق إلى نصفين" خلال المرحلة الافتتاحية من رالي داكار 2020، ما اضطرّه إلى تقفّي أثر زميله بالفريق ماتياس واكنر.

تصدّر حامل لقب داكار برايس المرحلة الأولى من أوّل رالٍ لداكار يُقام في المملكة العربية السعودية، حيث تفوّق بفارق طفيف على درّاج هوندا ريكي باربيك بلغ دقيقتين و5 ثوانٍ بعد مرحلة بلغ طولها 319 كلم.

وقد اضطرّ الدرّاج الأستراالي لتقفّي أثر المتصدّر في وقت مبكّر باربيك طوال الثُلث الأوّل تقريبًا من مسافة المرحلة، قبل أن يقفز إلى الصدارة ويحافظ على مركزه حتّى خط النهاية.

مع ذلك، فقد اعترف صاحب الـ 32 عامًا أنّ الوضع لم يكن سهلًا على الإطلاق بعدما انحشر كتيّب الطريق الخاص به داخل الحامل، قبل أن يتمزّق إلى جزئين.

"شيء ما انكسر وتسبب بانحشار كتيب الطريق، إذ لم أتمكّن من تقليب الملاحظات، شعرت بإحباط كبير جرّاء ذلك" قال برايس لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "لذا لم يكن الوضع سهلًا مثلما أردت. لكن ولحسن الحظ خارج ماتياس واكنر عن المسار بعض الشيء، إذ تواجدت خلفه ومن ثمّ أوقفت الاعتماد على كتيب الطريق، إذ لاحقناه نوعًا ما".

واختتم: "لكن ومع وصولنا إلى نقطة الـ 250 كلم تقريبًا، تمزّق كتيب الطريق بالفعل إلى نصفين، انكسر شيء بالداخل وتمزقت الأوراق، لذا لم تكن تلك أفضل بداية لكنّنا نجحنا بالخروج في المقدمة".

جديرٌ بالذكر أنّه قد تمّ اعتماد فلسفة جديدة مع كتيب الطريق لهذه النسخة من رالي داكار، حيث يتمّ تسليمه في ست من المراحل الـ 12 التي يتألف منها الحدث قبل 25 دقيقة من انطلاق المرحلة في الصباح، على عكس السابق عندما كان يُمنح للفرق بعد ظهر اليوم السابق للمرحلة.

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السلاسل رالي داكار
الحدث داكار 2020
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داكار 2020

داكار 2020

٥ يناير - ١٧ يناير
المرحلة 2: الوجه - نيوم الانطلاقة خلال
10 ساعات
:
24 دقيقة
:
56 ثانية
الحصة التاريخ
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الخميس ٢ يناير
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