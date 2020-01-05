داكار 2020: فوز مفاجئ لـ زالا بالمرحلة الأولى وألونسو في المركز الـ 11

تصدّر حامل اللقب وسائق تويوتا ناصر العطية معظم المرحلة الأولى الخاصة التي امتدت بطول 319 كلم من جدّة إلى الوجه والتي مثّلت انطلاقة أوّل حدث لداكار في المملكة العربية السعودية.

لكنّ القطري عانى من ثلاثة انثقابات في وقت متأخّر من المرحلة، ما تسبب بتراجعه.

ومع خسارة ستيفان بيترانسيل وكارلوس ساينز لعدة دقائق في وقت مبكر من عمر المرحلة، استلم خالد القاسمي سائق بيجو وزالا مركزي الصدارة مع التوجه نحو القسم الأخير.

ومع تراجع القاسمي بشكل بسيط ليخسر قرابة الربع ساعة، نجح زالا في التمسك بالصدارة بفارق دقيقتين أمام بيترانسيل.

وبذلك بات الليتواني أول سائق يحرز الفوز بمرحلة في رالي داكار على متن سيارة ميني رباعية الدفع منذ ميكو هيرفونن في 2016.

أما ساينز فأكمل مراكز ميني في الصدارة خلف زالا وبيترانسيل، بينما نجح العطية بتعويض الضرر الذي تعرض له لينهي رابعًا وبفارق 5 دقائق و33 ثانية خلف المتصدر.

بيرنهارد تين برينكي زميل العطية أنهى خامسًا خلف القطري، أمام ماتيو سيرادوري.

أما يزيد الراجحي فقد بدأ منافسات الرالي على أرض موطنه خلف مقود سيارة تويوتا، ونجح إلى حد ما بمجاراة أزمنة متصدر المرحلة خلال الكيلومترات الأولى.

ألونسو أنهى المرحلة بالمركز 11 وبفارق 15 دقيقة و27 ثانية خلف المتصدر خلال أول مرحلة يخوضها ضمن مسيرته المهنية في داكار.

وكانت المرحلة صعبة على جينيل دي فيلييرز وناني روما، حيث عانيا من انثقاب في الإطار، مع خسارة أكثر من 20 دقيقة.

من جهته، تعرض رومان دوما إلى اشتعال النيران في سيارته بيجو بعد مرور ما يعادل 65 كيلومترًا من المرحلة ليضطر للخروج منها.

نتيجة المرحلة الأولى