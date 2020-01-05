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رالي داكار / داكار 2020 / تقرير المرحلة

داكار 2020: فوز مفاجئ لـ زالا بالمرحلة الأولى وألونسو في المركز الـ 11

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داكار 2020: فوز مفاجئ لـ زالا بالمرحلة الأولى وألونسو في المركز الـ 11
05-01-2020

أحزر سائق ميني فايدوتاس زالا فوزًا مفاجئًا بالمرحلة الافتتاحية لرالي داكار 2020، في حين تواجد بطل العالم في الفورمولا واحد مرّتين فرناندو ألونسو بالمركز الـ11.

تصدّر حامل اللقب وسائق تويوتا ناصر العطية معظم المرحلة الأولى الخاصة التي امتدت بطول 319 كلم من جدّة إلى الوجه والتي مثّلت انطلاقة أوّل حدث لداكار في المملكة العربية السعودية.

لكنّ القطري عانى من ثلاثة انثقابات في وقت متأخّر من المرحلة، ما تسبب بتراجعه.

ومع خسارة ستيفان بيترانسيل وكارلوس ساينز لعدة دقائق في وقت مبكر من عمر المرحلة، استلم خالد القاسمي سائق بيجو وزالا مركزي الصدارة مع التوجه نحو القسم الأخير.

ومع تراجع القاسمي بشكل بسيط ليخسر قرابة الربع ساعة، نجح زالا في التمسك بالصدارة بفارق دقيقتين أمام بيترانسيل.

وبذلك بات الليتواني أول سائق يحرز الفوز بمرحلة في رالي داكار على متن سيارة ميني رباعية الدفع منذ ميكو هيرفونن في 2016.

أما ساينز فأكمل مراكز ميني في الصدارة خلف زالا وبيترانسيل، بينما نجح العطية بتعويض الضرر الذي تعرض له لينهي رابعًا وبفارق 5 دقائق و33 ثانية خلف المتصدر.

بيرنهارد تين برينكي زميل العطية أنهى خامسًا خلف القطري، أمام ماتيو سيرادوري.

أما يزيد الراجحي فقد بدأ منافسات الرالي على أرض موطنه خلف مقود سيارة تويوتا، ونجح إلى حد ما بمجاراة أزمنة متصدر المرحلة خلال الكيلومترات الأولى.

ألونسو أنهى المرحلة بالمركز 11 وبفارق 15 دقيقة و27 ثانية خلف المتصدر خلال أول مرحلة يخوضها ضمن مسيرته المهنية في داكار.

وكانت المرحلة صعبة على جينيل دي فيلييرز وناني روما، حيث عانيا من انثقاب في الإطار، مع خسارة أكثر من 20 دقيقة.

من جهته، تعرض رومان دوما إلى اشتعال النيران في سيارته بيجو بعد مرور ما يعادل 65 كيلومترًا من المرحلة ليضطر للخروج منها.

نتيجة المرحلة الأولى

المركز السائق/الملاح السيارة التوقيت الفارق
1

فايدوتاس زالا

سوليوس جورجينياس

 ميني 3 ساعة 19 دقيقة 04 ثانية  
2 ستيفان بيترانسيل
باولو فيوزا		 ميني 3 ساعة 21 دقيقة 18 ثانية 2 دقيقة 14 ثانية
3

كارلوس ساينز

لوكاس كروز

 ميني 3 ساعة 21 دقيقة 54 ثانية 2 دقيقة 50 ثانية
4

ناصر العطية

ماثيو بوميل

 تويوتا 3 ساعة 24 دقيقة 37 ثانية 5 دقيقة 33 ثانية
5

بيرنهارد تين برينكي

توم كولوسول

 تويوتا 3 ساعة 25 دقيقة 34 ثانية 6 دقيقة 30 ثانية
6

ماثيو سيرادوري

فابيان لوركين

 سنتشري 3 ساعة 25 دقيقة 59 ثانية 6 دقيقة 55 ثانية
7

أورلاندو تيرانوفا

بيرناردو غرو

 ميني 3 ساعة 26 دقيقة 19 ثانية 7 دقيقة 15 ثانية
8

يزيد الراجحي

كونستانتين زيلتسوف

 تويوتا 3 ساعة 30 دقيقة 50 ثانية 11 دقيقة 46 ثانية.
9

فلاديمير فاسيلي

فيتالي يفتيكوف

 ميني 3 ساعة 32 دقيقة 29 ثانية 13 دقيقة 25 ثانية
10

إريك فان لون

سيباستيان ديلوني

 تويوتا 3 ساعة 33 دقيقة 02 ثانية 13 دقيقة 58 ثانية
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حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار
الحدث داكار 2020
الحدث الفرعي المرحلة 1: جدة - الوجه
قائمة السائقين كارلوس ساينز , ستيفان بيترانسيل , فيدوتاس زالا

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داكار 2020

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٥ يناير - ١٧ يناير
المرحلة 1: جدة - الوجه الآن
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