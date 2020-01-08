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رالي داكار
داكار 2020
05 يناير
-
17 يناير
المرحلة 5: العُلا - حائل خلال
11 ساعات
:
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:
04 ثانية
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رالي داكار / داكار 2020 / تقرير المرحلة

داكار 2020: عقوبة ساندرلاند تمنح كورينخو أول فوز له بإحدى المراحل

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داكار 2020: عقوبة ساندرلاند تمنح كورينخو أول فوز له بإحدى المراحل
08-01-2020

خسر سام ساندرلاند فوزه بالمرحلة الرابعة من رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب عقوبة خمس دقائق تلقاها نظراً لخرقه حدود السرعة القصوى.

تفوق ساندرلاند على خوسيه إغناسيو كورينخو بفارق ضئيل لم يتجاوز 11 ثانية بعد نهاية قوية لمرحلة اليوم، وذلك بعد أن عوض دقيقتين في نقطة التحقق الأخيرة.

لكن بطل نسخة 2017 قاد بسرعة أعلى من المسموح في المنطقة محددة السرعة، والتي تعتبر جزءاً من المسار لا يتوجب فيه على المشاركين تجاوز سرعة 30 كيلومتراً في الساعة.

وتلقى ساندرلاند عقوبة خمس دقائق أدت لتراجعه إلى المركز الثامن.

نتيجة لذلك، ورث كورينخو المركز الأول، حيث بات هذا أول فوز للتشيلي بإحدى مراحل الرالي في مشاركته الرابعة.

بينما أكمل كيفن بينافيديس مركزي هوندا الأول والثاني ضمن الترتيب، أما روس برانش فتقدم إلى المركز الثالث.

وضمن الترتيب العام، كلفت هذه العقوبة ساندرلاند تراجع مركز واحد خلف بابلو كوينتانيلا إلى السادس.

بينما بات كورينخو ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام. 

يشار إلى أن فرانكو كايمي تلقى عقوبة خمس دقائق كذلك ليتراجع من المركز الخامس إلى الـ 11.

الترتيب المعدّل بعد المرحلة الرابعة:

المركز الدراج الدراجة التوقيت/الفارق
1

United States ريكي برابيك

 هوندا 15h06m43s
2

Argentina كيفن بينافيديس

 هوندا 2m30s
3

Chile خوسيه إغناسيو كورينخو

 هوندا 8m31s
4

Australia توبي برايس

 كاي تي ام 12m09s
5 Chile بابلو كوينتانيلا هوسكفارنا 17m52s
6

United Kingdom سام ساندرلاند

 كاي تي ام 19m11s
7

Spain خوان باريدا

 هوندا 25m20s
8

Argentina لوتشيانو بينافيديس

 كاي تي ام 26m30s
9 Austria ماتياس والكنر كاي تي ام 27m03s
10 United States سكايلر هوز هوسكفارنا 34m28s
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السلاسل رالي داكار
الحدث داكار 2020
الحدث الفرعي المرحلة 4: نيوم - العُلا
قائمة السائقين سام سندرلاند
قائمة الفرق ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ

منصة السباق

داكار 2020

داكار 2020

٥ يناير - ١٧ يناير
المرحلة 5: العُلا - حائل الانطلاقة خلال
11 ساعات
:
33 دقيقة
:
04 ثانية
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
الفحص الفنيّ في جدّة
الأربعاء ١ يناير
الخميس ٢ يناير
16:00
00:00
الإنطلاقة من على المنصة
الجمعة ٣ يناير
السبت ٤ يناير
16:00
00:00
المرحلة 1: جدة - الوجه
الأحد ٥ يناير
الأحد ٥ يناير
01:03
09:03
المرحلة 2: الوجه - نيوم
الأحد ٥ يناير
الاثنين ٦ يناير
21:00
05:00
المرحلة 3: نيوم - نيوم
الاثنين ٦ يناير
الثلاثاء ٧ يناير
22:00
06:00
المرحلة 4: نيوم - العُلا
الثلاثاء ٧ يناير
الأربعاء ٨ يناير
22:30
06:30
المرحلة 5: العُلا - حائل
الأربعاء ٨ يناير
الخميس ٩ يناير
22:15
06:15
المرحلة 6: حائل - الرياض
الخميس ٩ يناير
الجمعة ١٠ يناير
22:00
06:00
يوم راحة
الجمعة ١٠ يناير
السبت ١١ يناير
22:00
06:00
المرحلة 7: الرياض - وادي الدواسر
السبت ١١ يناير
الأحد ١٢ يناير
22:00
06:00
المرحلة 8: وادي الدواسر - وادي الدواسر
الأحد ١٢ يناير
الاثنين ١٣ يناير
22:00
06:00
المرحلة 9: وادي الدواسر - حرض
الاثنين ١٣ يناير
الثلاثاء ١٤ يناير
22:00
06:00
المرحلة 10: حرض - الشبيطة
الثلاثاء ١٤ يناير
الأربعاء ١٥ يناير
22:00
06:00
المرحلة 11: الشبيطة - حرض
الأربعاء ١٥ يناير
الخميس ١٦ يناير
22:00
06:00
المرحلة 12: حرض - القدية
الخميس ١٦ يناير
الجمعة ١٧ يناير
22:00
06:00
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