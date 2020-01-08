داكار 2020: عقوبة ساندرلاند تمنح كورينخو أول فوز له بإحدى المراحل

تفوق ساندرلاند على خوسيه إغناسيو كورينخو بفارق ضئيل لم يتجاوز 11 ثانية بعد نهاية قوية لمرحلة اليوم، وذلك بعد أن عوض دقيقتين في نقطة التحقق الأخيرة.

لكن بطل نسخة 2017 قاد بسرعة أعلى من المسموح في المنطقة محددة السرعة، والتي تعتبر جزءاً من المسار لا يتوجب فيه على المشاركين تجاوز سرعة 30 كيلومتراً في الساعة.

وتلقى ساندرلاند عقوبة خمس دقائق أدت لتراجعه إلى المركز الثامن.

نتيجة لذلك، ورث كورينخو المركز الأول، حيث بات هذا أول فوز للتشيلي بإحدى مراحل الرالي في مشاركته الرابعة.

بينما أكمل كيفن بينافيديس مركزي هوندا الأول والثاني ضمن الترتيب، أما روس برانش فتقدم إلى المركز الثالث.

وضمن الترتيب العام، كلفت هذه العقوبة ساندرلاند تراجع مركز واحد خلف بابلو كوينتانيلا إلى السادس.

بينما بات كورينخو ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام.

يشار إلى أن فرانكو كايمي تلقى عقوبة خمس دقائق كذلك ليتراجع من المركز الخامس إلى الـ 11.

الترتيب المعدّل بعد المرحلة الرابعة: