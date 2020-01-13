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رالي داكار / داكار 2020 / تقرير المرحلة

داكار 2020: سيرادوري يتفوق على ألونسو محرزاً الفوز بالمرحلة الثامنة

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داكار 2020: سيرادوري يتفوق على ألونسو محرزاً الفوز بالمرحلة الثامنة
13-01-2020

تفوق ماثيو سيرادوري على فرناندو ألونسو ليحرز الفوز في المرحلة الثامنة من رالي داكار 2020 على أراضي المملكة العربية السعودية.

أحرز سيرادوري أول فوز له على الإطلاق في إحدى مراحل الرالي الأسطوري لصالح فريقه الجنوب أفريقي "سنتشري".

وبالرغم من أنه كان واحداً من بين عدة سائقين بنفس الوتيرة خلال بداية المرحلة، لكنه بات في عالم خاص به خلال النصف الثاني لينهي بفارق أربع دقائق أمام ألونسو سائق تويوتا.

وأحرز بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد أفضل فوز له في داكار على الإطلاق ثانياً خلف سيرادوري.

الفوز بالمرحلة سمح لسيرادوري بتجاوز بيرنهارد تين برينكي سائق تويوتا إلى المركز السابع العام.

أما كارلوس ساينز المتصدر العام فقد افتتح المسار وعانى من بداية صعبة اليوم الاثنين.

وطوال الـ 150 كيلومتراً خسر ساينز قرابة 15 دقيقة مقارنة بأسرع المشاركين، وثماني دقائق لصالح أقرب ملاحقيه ناصر العطية سائق تويوتا.

لكن ساينز نجح في التعافي وتعويض الوقت أمام أقرب منافسيه.

وبالرغم من أنه أنهى أبطأ بـ 19 دقيقة خلف سيرادوري، لكن ساينز لم يخسر سوى ثلاث دقائق لصالح العطية وستّ لصالح بيترانسيل، ما يعني أنه ما زال يحظى بفارق ستّ دقائق و40 ثانية في صدارة الترتيب العام.

أورلاندو تيرانوفا وجيل دي فيلييرز ويزيد الراجحي أكملوا ترتيب المراكز الخمسة الأولى خلف سيرادوري وألونسو.

يشار إلى أن ياسر سعيدان كان ضمن معركة الفوز بالمرحلة كذلك أغلب فترات اليوم، لكنه خسر قرابة 40 دقيقة حين علق في الرمال قبل 50 كيلومتراً على نهاية المرحلة.

الترتيب العام بعد المرحلة الثامنة

المركز السائق/الملاح السيارة التوقيت الفارق
1

Spain كارلوس ساينز

Spain لوكاس كروز

 ميني 31 ساعة 56 دقيقة 52 ثانية  
2

Qatar ناصر العطية

France ماثيو بوميل

 تويوتا 32 ساعة 3 دقيقة 32 ثانية 6 دقيقة 40 ثانية
3 France ستيفان بيترانسيل
Portugal باولو فيوزا		 ميني 32 ساعة 10 دقيقة 1 ثانية 13 دقيقة 9 ثانية
4

Saudi Arabia يزيد الراجحي

Russian Federation كونستانتين زيلتسوف

 تويوتا 32 ساعة 29 دقيقة 17 ثانية 32 دقيقة 25 ثانية
5

Argentina أورلاندو تيرانوفا

Argentina بيرناردو غرو

 ميني 32 ساعة 39 دقيقة 54 ثانية 43 دقيقة 2 ثانية
6

South Africa جينيل دي فيلييرز

Spain أليكس هارو

 تويوتا 32 ساعة 50 دقيقة 4 ثانية 53 دقيقة 12 ثانية
7

France ماثيو سيرادوري

Belgium فابيان لوركين

 سنتشري 32 ساعة 59 دقيقة 34 ثانية 1 ساعة 2 دقيقة 42 ثانية
8

Netherlands بيرنهارد تين برينكي

Belgium توم كولوسول

 تويوتا 33 ساعة 3 دقيقة 52 ثانية 1 ساعة 7 دقيقة 0 ثانية
9

Saudi Arabia ياسر سعيدان

Russian Federation أليكس كوزميتش

 ميني 34 ساعة 34 دقيقة 10 ثانية 2 ساعة 37 دقيقة 18 ثانية
10

China وي هان

China مين لياو

 هانوي 35 ساعة 3 دقيقة 12 ثانية 3 ساعة 6 دقيقة 20 ثانية
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قائمة السائقين فرناندو ألونسو تسوق الآن , أورلاندو تيرانوفا , ماثيو سيرادوري
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