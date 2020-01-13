داكار 2020: سيرادوري يتفوق على ألونسو محرزاً الفوز بالمرحلة الثامنة

أحرز سيرادوري أول فوز له على الإطلاق في إحدى مراحل الرالي الأسطوري لصالح فريقه الجنوب أفريقي "سنتشري".

وبالرغم من أنه كان واحداً من بين عدة سائقين بنفس الوتيرة خلال بداية المرحلة، لكنه بات في عالم خاص به خلال النصف الثاني لينهي بفارق أربع دقائق أمام ألونسو سائق تويوتا.

وأحرز بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد أفضل فوز له في داكار على الإطلاق ثانياً خلف سيرادوري.

الفوز بالمرحلة سمح لسيرادوري بتجاوز بيرنهارد تين برينكي سائق تويوتا إلى المركز السابع العام.

أما كارلوس ساينز المتصدر العام فقد افتتح المسار وعانى من بداية صعبة اليوم الاثنين.

وطوال الـ 150 كيلومتراً خسر ساينز قرابة 15 دقيقة مقارنة بأسرع المشاركين، وثماني دقائق لصالح أقرب ملاحقيه ناصر العطية سائق تويوتا.

لكن ساينز نجح في التعافي وتعويض الوقت أمام أقرب منافسيه.

وبالرغم من أنه أنهى أبطأ بـ 19 دقيقة خلف سيرادوري، لكن ساينز لم يخسر سوى ثلاث دقائق لصالح العطية وستّ لصالح بيترانسيل، ما يعني أنه ما زال يحظى بفارق ستّ دقائق و40 ثانية في صدارة الترتيب العام.

أورلاندو تيرانوفا وجيل دي فيلييرز ويزيد الراجحي أكملوا ترتيب المراكز الخمسة الأولى خلف سيرادوري وألونسو.

يشار إلى أن ياسر سعيدان كان ضمن معركة الفوز بالمرحلة كذلك أغلب فترات اليوم، لكنه خسر قرابة 40 دقيقة حين علق في الرمال قبل 50 كيلومتراً على نهاية المرحلة.

الترتيب العام بعد المرحلة الثامنة