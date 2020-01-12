داكار 2020: ساينز يفوز بالمرحلة السابعة ويُعزز صدارته

واصل ساينز، الذي يسعى لتحقيق لقبه الثالث في رالي داكار، من حيث أنهى النصف الأوّل من الرالي، حيث منح الصانع البريطاني ميني فوزه السادس من أصل ستّة مراحل حتّى الآن في نسخة هذا العام.

وشهدت مرحلة الأحد الرابطة بين الرياض ووادي الدواسر المرحلة الخاصة الأطول في الرالي، حيث بلغ طولها 546 كلم، لكنّها لم تتسبّب في أيّة تقلّبات كبيرة في المعركة على الفوز.

إذ أنّ حامل لقب نسخة العام الماضي ناصر العطيّة والبطل المحليّ ياسر السعيدان وضعا المعيار في النصف الأوّل من عمر المرحلة، لكنّ ساينز تقدّم سريعًا إلى الأمام مع انتصافها وأكملها متغلّبًا على العطيّة بدقيقتين.

وبذلك اتّسعت أفضليّة ساينز على العطيّة في الترتيب العام إلى 10 دقائق بالضبط.

وكان ستيفان بيترانسيل سائق "اكس-رايد" ميني الآخر قد فتح الطريق، وبالرغم من أنّ ساينز لحق به في المرحلة، إلّا أنّ بيترانسيل كان قادرًا على التقليل من خسائره ليُكمل الحصّة متخلّفًا عنه بـ 2:53 دقيقة فقط، وهو ما تركه متأخّرًا بـ 9 دقائق عن العطيّة و19 دقيقة عن ساينز في الترتيب العام مع بقاء 5 مراحل على النهاية.

وشهدت مرحلة الأحد تغطية سيارتَي ميني والعطيّة للمراكز الثلاثة الأولى للمرّة الرابعة على التوالي، لكنّ بيرنارد تين برينكي زميل القطريّ في تويوتا كان قريبًا من الإخلال بذلك النظام بتواجده خلف بيترانسيل بخمس ثوانٍ فقط.

أمّا البطل السعوديّ الآخر يزيد الراجحي سائق أوفردرايف تويوتا فقد عزّز مركزه الرابع في الترتيب العام بحلوله خامسًا في المرحلة بفارق سبع دقائق عن ساينز.

في المقابل تراجع ماثيو سيرادوري – الذي دخل اليوم سادسًا على متن سيارته باغي "سنتري" – خلف ملاحقيه من تويوتا جينيل دي فيلييرز وتين برينكي، وذلك بعد أن علق في كثيّب رملي في الكيلومترات الأولى من المرحلة.

وعبر السعيدان خطّ النهاية متأخّرًا بـ 13 دقيقة عن الصدارة بالرغم من تواجده في المقدّمة في البداية.

أمّا فرناندو ألونسو بطل العالم في الفورمولا واحد مرّتين فقد حلّ سادسًا هذا اليوم بفارقٍ أقلّ من ثماني دقائق عن مواطنه ساينز، وهو يتّجه للاقتراب من العشرة الأوائل في الترتيب العام.

وخيّم الحزن على مجريات اليوم على إثر وفاة وصيف نسخة 2015 من الرالي في فئة الدرّاجات باولو غوزنزالفيش إثر حادث في منتصف المرحلة.

الترتيب العام بعد المرحلة السابعة:



المركز السائق/ الملّاح السيارة التوقيت الفارق 1 كارلوس ساينز لوكاس كروز ميني 27h49m14s 2 ناصر العطية ماثيو بوميل تويوتا 27h59m14s 10m0s 3 ستيفان بيترانسيل

باولو فيوزا ميني 28h8m27s 19m13s 4 يزيد الراجحي كونستانتين زيلتسوف تويوتا 28h33m38s 44m24s 5 أورلاندو تيرانوفا بيرناردو غرو ميني 28h45m12s 55m58s 6 جينيل دي فيلييرز أليكس هارو تويوتا 28h55m12s 1h5m58s 7 بيرنهارد تين برينكي توم كولوسول تويوتا 29h5m10s 1h15m56s 8 ماثيو سيرادوري فابيان لوركين سينشري 29h11m11s 1h21m57s 9 ياسر سعيدان أليكس كوزميتش ميني 30h2m57s 2h13m43s 10 وي هان مين لياو هانوي 30h57m44s 3h8m30s

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