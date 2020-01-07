داكار 2020: ساينز يفوز بالمرحلة الثالثة ويتقدّم لصدارة الترتيب
تمكّن كارلوس ساينز سائق "اكس-رايد ميني" من التقدّم إلى صدارة ترتيب رالي داكار 2020 وذلك بعد فوزه بالمرحلة الثالثة للحدث المُقام على أرض المملكة العربية السعودية.
بات ساينز ثالث سائق مختلف من فريق ميني يفوز بمرحلة في هذه النسخة من رالي داكار، حيث سجّل أسرع زمن في المرحلة التي بدأت وانتهت في نيوم بطول 427 كلم على متن سيارته باغي.
وتقدّم الإسباني في هذه المرحلة بفارق ثلاث دقائق و31 ثانية عن حامل اللقب القطري ناصر العطية، إذ يتفوّق على سائق تويوتا في الترتيب الإجمالي بفارق خمس دقائق.
ونجح ستيفان بيترانسل - سائق اكس-رايد باغي الآخر - في مجاراة وتيرة ساينز لمعظم المرحلة، قبل أن يخسر عشر دقائق في القسم الأخير.
وقد أكمل كلّ من ياكوب بريزيغونسكي والسائق المستقل ياسر سعيدان ترتيب الأربعة الأوائل في هذه المرحلة على متن سيارتي ميني من الطراز رباعي الدفع.
أمّا بطل العالم في الفورمولا واحد مرّتين فرناندو ألونسو - والذي خسر أكثر من ساعتين في مرحلة الأمس بسبب الحادثة التي تعرّض لها والأضرار التي تطلبت وقتًا لإصلاحها - فكان خامس أسرع السائقين في مرحلة اليوم الثلاثاء إذ أكملها بفارق ست دقائق فقط عن ساينز.
متصدّر الأمس أورلاندو تيرانوفا خسر 13 دقيقة لصالح ساينز، لكنّه ما يزال ضمن الثلاثة الأوائل في الترتيب العام، إذ يملك أكثر من عشر دقائق أمام سائق تويوتا يزيد الراجحي وبيترانسيل.
في المركز السادس ما يزال يتواجد ماتيو سيرادوري - الذي يقود سيارة باغي "سينشري سي آر6" - بعد خسارته 20 دقيقة، إذ يتقدّم بفارق طفيف على الفائز بمرحلة الأمس غينييل دي فيلييرز (تويوتا).
خالد القاسمي - الذي استهلّ مرحلة اليوم وهو في المركز السابع - تعرّض لحادثة انقلبت فيها سيارته بيجو المستقلة بعد 300 كلم من انطلاق المرحلة، حيث انسحب من الحدث.
من بين الخارجين كذلك كان العائد إلى منافسات داكار فلاديمير فاسيلييف الذي بدا في طريقه لدخول العشرة الأوائل ضمن الترتيب العام قبل أن تندلع النيران في سيارته اكس-رايد ميني.
الترتيب العام بعد المرحلة الثالثة:
|المركز
|السائق/الملّاح
|السيارة
|التوقيت
|الفارق
|1
|
كارلوس ساينز
لوكاس كروز
|ميني
|11h0m20s
|2
|
ناصر العطية
ماتيو بوميل
|تويوتا
|11h5m15s
|4m55s
|3
|
أورلاندو تيرانوفا
برناردو غراوي
|ميني
|11h8m29s
|8m9s
|4
|
يزيد الراجحي
كونستانتين زيلتسوف
|تويوتا
|11h19m18s
|18m58s
|5
|
ستيفان بيترانسيل
|ميني
|11h19m20s
|19m0s
|6
|
ماثيو سيرادوري
فابيان لوركين
|سينشري
|11h21m16s
|20m56s
|7
|
جينيل دي فيلييرز
أليكس هارو
|تويوتا
|11h24m2s
|23m42s
|8
|
بيرنهارد تين برينكي
توم كولسول
|تويوتا
|11h33m43s
|33m23s
|9
|
مارتن بروكوبفيكتور تشيتكا
|فورد
|11h48m25s
|48m5s
|10
|
فايدوتاس زالاسوليوس جورجيليناس
|ميني
|12h0m19s
|59m59s
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داكار 2020: ساينز يفوز بالمرحلة الثالثة ويتقدّم لصدارة الترتيب
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