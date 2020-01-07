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رالي داكار / داكار 2020 / تقرير المرحلة

داكار 2020: ساينز يفوز بالمرحلة الثالثة ويتقدّم لصدارة الترتيب

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داكار 2020: ساينز يفوز بالمرحلة الثالثة ويتقدّم لصدارة الترتيب
07-01-2020

تمكّن كارلوس ساينز سائق "اكس-رايد ميني" من التقدّم إلى صدارة ترتيب رالي داكار 2020 وذلك بعد فوزه بالمرحلة الثالثة للحدث المُقام على أرض المملكة العربية السعودية.

بات ساينز ثالث سائق مختلف من فريق ميني يفوز بمرحلة في هذه النسخة من رالي داكار، حيث سجّل أسرع زمن في المرحلة التي بدأت وانتهت في نيوم بطول 427 كلم على متن سيارته باغي.

وتقدّم الإسباني في هذه المرحلة بفارق ثلاث دقائق و31 ثانية عن حامل اللقب القطري ناصر العطية، إذ يتفوّق على سائق تويوتا في الترتيب الإجمالي بفارق خمس دقائق.

ونجح ستيفان بيترانسل - سائق اكس-رايد باغي الآخر -  في مجاراة وتيرة ساينز لمعظم المرحلة، قبل أن يخسر عشر دقائق في القسم الأخير.

وقد أكمل كلّ من ياكوب بريزيغونسكي والسائق المستقل ياسر سعيدان ترتيب الأربعة الأوائل في هذه المرحلة على متن سيارتي ميني من الطراز رباعي الدفع.

أمّا بطل العالم في الفورمولا واحد مرّتين فرناندو ألونسو - والذي خسر أكثر من ساعتين في مرحلة الأمس بسبب الحادثة التي تعرّض لها والأضرار التي تطلبت وقتًا لإصلاحها - فكان خامس أسرع السائقين في مرحلة اليوم الثلاثاء إذ أكملها بفارق ست دقائق فقط عن ساينز.

متصدّر الأمس أورلاندو تيرانوفا خسر 13 دقيقة لصالح ساينز، لكنّه ما يزال ضمن الثلاثة الأوائل في الترتيب العام، إذ يملك أكثر من عشر دقائق أمام سائق تويوتا يزيد الراجحي وبيترانسيل.

في المركز السادس ما يزال يتواجد ماتيو سيرادوري - الذي يقود سيارة باغي "سينشري سي آر6" - بعد خسارته 20 دقيقة، إذ يتقدّم بفارق طفيف على الفائز بمرحلة الأمس غينييل دي فيلييرز (تويوتا).

خالد القاسمي - الذي استهلّ مرحلة اليوم وهو في المركز السابع - تعرّض لحادثة انقلبت فيها سيارته بيجو المستقلة بعد 300 كلم من انطلاق المرحلة، حيث انسحب من الحدث.

من بين الخارجين كذلك كان العائد إلى منافسات داكار فلاديمير فاسيلييف الذي بدا في طريقه لدخول العشرة الأوائل ضمن الترتيب العام قبل أن تندلع النيران في سيارته اكس-رايد ميني.

الترتيب العام بعد المرحلة الثالثة:

المركز السائق/الملّاح السيارة التوقيت الفارق
1

Spain كارلوس ساينز

Spain لوكاس كروز

 ميني 11h0m20s  
2

Qatar ناصر العطية

France ماتيو بوميل

 تويوتا 11h5m15s 4m55s
3

Argentina أورلاندو تيرانوفا

Argentina برناردو غراوي

 ميني 11h8m29s 8m9s
4

Saudi Arabia يزيد الراجحي

Russian Federation كونستانتين زيلتسوف

 تويوتا 11h19m18s 18m58s
5

France ستيفان بيترانسيل
Portugal  باولو فيوزا

 ميني 11h19m20s 19m0s
6

France ماثيو سيرادوري

Belgium فابيان لوركين

 سينشري 11h21m16s 20m56s
7

South Africa جينيل دي فيلييرز

Spain أليكس هارو

 تويوتا 11h24m2s 23m42s
8

Netherlands بيرنهارد تين برينكي

Belgium توم كولسول

 تويوتا 11h33m43s 33m23s
9

Czech Republic مارتن بروكوب

Czech Republic فيكتور تشيتكا		 فورد 11h48m25s 48m5s
10

Lithuania فايدوتاس زالا

Lithuania سوليوس جورجيليناس		 ميني 12h0m19s 59m59s

 

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