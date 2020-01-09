داكار 2020: ساينز يعزز من صدارته ويحرز الفوز بالمرحلة الخامسة
بات كارلوس ساينز أول سائق يكرر الفوز في رالي داكار 2020 على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث نجح بالتفوق على ناصر العطية ليعزز من تقدمه في الترتيب العام لما يقارب الدقائق الستّ.
وصل ساينز سائق ميني إلى المرحلة الخامسة مع أفضلية 3 دقائق و03 ثانية أمام العطية سائق تويوتا، وبدا أن الفارق سيتقلص بعد أن خسر دقيقتين ونصف في الكيلومترات الأولى.
لكن الفائز برالي داكار مرتين نجح في التعافي ليعزز من تقدمه إلى دقيقتين و56 ثانية خلال ما تبقى من المرحلة.
وذلك يعني أن ساينز بات يحظى بأفضلية تعادل خمس دقائق و59 ثانية ضمن الترتيب العام، مع اقتراب الرالي الأسطوري من منتصفه.
وخسر ستيفان بيترانسيل ثلاث دقائق على متن سيارته اكس - رايد بسبب انثقاب في الإطار، لينهي بفارق 6 دقائق و11 ثانية خلف زميله مع نهاية المرحلة.
كما بات الآن يتأخر خلف ساينز بفارق 17 دقيقة و53 ثانية، لكنه يحتل المركز الثالث ضمن الترتيب العام أمام يزيد الراجحي (تويوتا)، الذي أنهى المرحلة بالمركز الرابع.
المركز الخامس كان من نصيب أورلاندو تيرانوفا، أمام ماتيو سيرادوري وجينيل دي فيلييرز سائق تويوتا.
أما فرناندو ألونسو سائق تويوتا فقد أنهى بالمركز السابع وبفارق 12 دقيقة و23 ثانية خلف ساينز.
لكن الإسباني ما زال يتأخر بأكثر من ثلاث ساعات ضمن الترتيب العام بسبب الحادثة التي كلفته الكثير يوم الاثنين.
الترتيب بعد المرحلة الخامسة
|المركز
|السائق/الملاح
|السيارة
|التوقيت
|الفارق
|1
|
كارلوس ساينز
لوكاس كروز
|ميني
|19 ساعة 04 دقيقة 13 ثانية
|2
|
ناصر العطية
ماثيو بوميل
|تويوتا
|19 ساعة 10 دقيقة 12 ثانية
|5 دقيقة 59 ثانية
|3
| ستيفان بيترانسيل
باولو فيوزا
|ميني
|19 ساعة 22 دقيقة 06 ثانية
|17 دقيقة 53 ثانية
|4
|
يزيد الراجحي
كونستانتين زيلتسوف
|تويوتا
|19 ساعة 35 دقيقة 32 ثانية
|31 دقيقة 39 ثانية
|5
|
أورلاندو تيرانوفا
برناردو غرو
|ميني
|19 ساعة 36 دقيقة 18 ثانية
|32 دقيقة 05 ثانية
|6
|
ماثيو سيرادوري
فابيان لوركين
|سنتشري
|19 ساعة 48 دقيقة 57 ثانية
|44 دقيقة 44 ثانية
|7
|
جينيل دي فيلييرز
آليكس هارو
|تويوتا
|19 ساعة 50 دقيقة 39 ثانية
|46 دقيقة 26 ثانية
|8
|
بيرنارد تين برينكي
توم كولوسول
|تويوتا
|20 ساعة 09 دقيقة 07 ثانية
|1 ساعة 04 دقيقة 54 ثانية
|9
|
مارتن بروكوبفيكتور شيتكا
|فورد
|10
|
ياسر سعيدان
أليكس كوزميخ
|ميني
|20 ساعة 40 دقيقة 17 ثانية
|1 ساعة 43 دقيقة 04 ثانية
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داكار 2020: ساينز يعزز من صدارته ويحرز الفوز بالمرحلة الخامسة
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