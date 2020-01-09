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داكار 2020: ساينز يعزز من صدارته ويحرز الفوز بالمرحلة الخامسة

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داكار 2020: ساينز يعزز من صدارته ويحرز الفوز بالمرحلة الخامسة
09-01-2020

بات كارلوس ساينز أول سائق يكرر الفوز في رالي داكار 2020 على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث نجح بالتفوق على ناصر العطية ليعزز من تقدمه في الترتيب العام لما يقارب الدقائق الستّ.

وصل ساينز سائق ميني إلى المرحلة الخامسة مع أفضلية 3 دقائق و03 ثانية أمام العطية سائق تويوتا، وبدا أن الفارق سيتقلص بعد أن خسر دقيقتين ونصف في الكيلومترات الأولى.

لكن الفائز برالي داكار مرتين نجح في التعافي ليعزز من تقدمه إلى دقيقتين و56 ثانية خلال ما تبقى من المرحلة.

وذلك يعني أن ساينز بات يحظى بأفضلية تعادل خمس دقائق و59 ثانية ضمن الترتيب العام، مع اقتراب الرالي الأسطوري من منتصفه.

وخسر ستيفان بيترانسيل ثلاث دقائق على متن سيارته اكس - رايد بسبب انثقاب في الإطار، لينهي بفارق 6 دقائق و11 ثانية خلف زميله مع نهاية المرحلة.

كما بات الآن يتأخر خلف ساينز بفارق 17 دقيقة و53 ثانية، لكنه يحتل المركز الثالث ضمن الترتيب العام أمام يزيد الراجحي (تويوتا)، الذي أنهى المرحلة بالمركز الرابع.

المركز الخامس كان من نصيب أورلاندو تيرانوفا، أمام ماتيو سيرادوري وجينيل دي فيلييرز سائق تويوتا.

أما فرناندو ألونسو سائق تويوتا فقد أنهى بالمركز السابع وبفارق 12 دقيقة و23 ثانية خلف ساينز.

لكن الإسباني ما زال يتأخر بأكثر من ثلاث ساعات ضمن الترتيب العام بسبب الحادثة التي كلفته الكثير يوم الاثنين.

الترتيب بعد المرحلة الخامسة

المركز السائق/الملاح السيارة التوقيت الفارق
1

Spain كارلوس ساينز

Spain لوكاس كروز

 ميني 19 ساعة 04 دقيقة 13 ثانية  
2

Qatar ناصر العطية

France ماثيو بوميل

 تويوتا 19 ساعة 10 دقيقة 12 ثانية 5 دقيقة 59 ثانية
3 France ستيفان بيترانسيل
Portugal باولو فيوزا		 ميني 19 ساعة 22 دقيقة 06 ثانية 17 دقيقة 53 ثانية
4

Saudi Arabia يزيد الراجحي

Russian Federation كونستانتين زيلتسوف

 تويوتا 19 ساعة 35 دقيقة 32 ثانية 31 دقيقة 39 ثانية
5

Argentina أورلاندو تيرانوفا

Argentina برناردو غرو

 ميني 19 ساعة 36 دقيقة 18 ثانية 32 دقيقة 05 ثانية
6

France ماثيو سيرادوري

Belgium فابيان لوركين

 سنتشري 19 ساعة 48 دقيقة 57 ثانية 44 دقيقة 44 ثانية
7

South Africa جينيل دي فيلييرز

Spain آليكس هارو

 تويوتا 19 ساعة 50 دقيقة 39 ثانية 46 دقيقة 26 ثانية
8

Netherlands بيرنارد تين برينكي

Belgium توم كولوسول

 تويوتا 20 ساعة 09 دقيقة 07 ثانية 1 ساعة 04 دقيقة 54 ثانية
9

Czech Republic مارتن بروكوب

Czech Republic فيكتور شيتكا		 فورد    
10

Saudi Arabia ياسر سعيدان

Russian Federation أليكس كوزميخ

 ميني 20 ساعة 40 دقيقة 17 ثانية 1 ساعة 43 دقيقة 04 ثانية
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