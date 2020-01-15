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رالي داكار / داكار 2020 / تقرير المرحلة

داكار 2020: ساينز يعزز صدارته عبر فوزٍ بالمرحلة العاشرة المختصرة

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داكار 2020: ساينز يعزز صدارته عبر فوزٍ بالمرحلة العاشرة المختصرة
15-01-2020

عزّز كارلوس ساينز سائق "اكس-رايد ميني" من صدارته للترتيب العام في رالي داكار 2020 عبر تحقيق فوزه الرابع في هذه النسخة من بوابة المرحلة العاشرة التي لم تُستكمل قبل منتصفها.

كان من المفترض أن تمتد المرحلة العاشرة بطول 534 كلم ضمن صحراء الربع الخالي، لكنّ الظروف الجوية التي ازدادت سوءًا أجبرت المنظمين على إنهاء المنافسات مبكرًا.

إذ تمّ اعتماد نتيجة المرحلة عند نقطة 223 كلم ضمن فئة السيارات. مع ذلك فقد كان النصف الأوّل من هذه المرحلة كافيًا لساينز كي يعزّز من صدارته أمام منافسَيه ناصر العطية وستيفان بيترانسيل.

وقد استهلّ العطية سائق تويوتا - والذي فاز بداكار العام الماضي ودخل مرحلة اليوم بفارق 24 ثانية خلف ساينز - مجريات اليوم في المركز الثاني على المسار خلف بيترانسيل، إذ كانت مهمته ملاحقة الفرنسي مثل ظله.

لكنّ كليهما خسر الوقت في محاولة إيجاد نقطة المرور عند الكيلومتر 223، حيث فقد العطية حوالي 15 دقيقة.

في هذه الأثناء، لم يواجه ساينز عثرات كبيرة، ليسجّل الفوز بالمرحلة ويتواجد في الصدارة بفارق 18 دقيقة و10 ثوانٍ و18 دقيقة و26 ثانية أمام العطية وبيترانسيل تواليًا ضمن الترتيب العام.

جاكوب بشيغونسكي (ميني)، جينيل دي فيلييرز (تويوتا)، سائق بيجو المستقل بيير لايشوم ويزيد الراجحي سائق تويوتا أكملوا ترتيب المراكز الخمسة الأولى خلف ساينز اليوم.

أمّا فرناندو ألونسو بطل العالم في الفورمولا واحد مرّتين - والذي بدأ مرحلة اليوم في المركز العاشر - فقد انقلبت سيارته بعد مرور 2 كلم من المرحلة، ما أدّى إلى توقّفه لفترة طويلة وأجبره هو وملّاحه مارك كوما على إزالة الحاجب الزجاجي من سيارتهما تويوتا هايلوكس.

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حيث وصل الإسباني إلى نقطة المرور عند 223 كلم متأخّرًا بأكثر من ساعة خلف ساينز، ليتراجع إلى المركز الـ 14 في الترتيب العام.

جديرٌ بالذكر أنّ المتنافسين سيشقّون طريقهم بحرص الآن إلى مخيم المبيت في الشبيطة، حيث لن يُسمح لهم بتلقّي أيّة مساعدة من طواقمهم التقنية وفقًا لقانون "مرحلة الماراثون".

كما من المقرر أن يشهد آخر يومين في رالي داكار 2020 منافسات بطولة 750 كلم.

الترتيب العام بعد المرحلة العاشرة:

المركز السائق/الملّاح السيارة الوقت الفارق
1

Spain كارلوس ساينز

Spain لوكاس كروز

 ميني 37h15m37s  
2

Qatar ناصر العطية

France ماتيو بوميل

 تويوتا 37h33m47s 18m10s
3 France ستيفان بيترانسيل
Portugal باولو فيوزا		 ميني 37h34m3s 18m26s
4

Saudi Arabia يزيد الراجحي

Russian Federation كونستانتين ديزلتوف

 تويوتا 37h56m23s 40m46s
5

Argentina أورلاندو تيرانوفا

Argentina بيرناردو غراو

 ميني 38h13m16s 57m39s
6

South Africa جينيل دي فيلييرز

Spain ألكس هارو

 تويوتا 38h18m0s 1h2m23s
7

Netherlands بيرنهارد تن برنكي

Belgium توم كلوسول

 تويوتا 38h31m16s 1h15m39s
8

France ماتيو سارادوري

Belgium فابيان لوركوين

 سينشري 38h52m58s 1h37m21s
9

Saudi Arabia ياسر سعيدان

Russian Federation أليكسي كوزميتش

 ميني 40h5m5s 2h49m28s
10

France بيير لاشوم

France جان ميشيل بولاتو

 بيجو 40h43m53s 3h28m16s
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