داكار 2020: ساينز يعزز صدارته عبر فوزٍ بالمرحلة العاشرة المختصرة

كان من المفترض أن تمتد المرحلة العاشرة بطول 534 كلم ضمن صحراء الربع الخالي، لكنّ الظروف الجوية التي ازدادت سوءًا أجبرت المنظمين على إنهاء المنافسات مبكرًا.

إذ تمّ اعتماد نتيجة المرحلة عند نقطة 223 كلم ضمن فئة السيارات. مع ذلك فقد كان النصف الأوّل من هذه المرحلة كافيًا لساينز كي يعزّز من صدارته أمام منافسَيه ناصر العطية وستيفان بيترانسيل.

وقد استهلّ العطية سائق تويوتا - والذي فاز بداكار العام الماضي ودخل مرحلة اليوم بفارق 24 ثانية خلف ساينز - مجريات اليوم في المركز الثاني على المسار خلف بيترانسيل، إذ كانت مهمته ملاحقة الفرنسي مثل ظله.

لكنّ كليهما خسر الوقت في محاولة إيجاد نقطة المرور عند الكيلومتر 223، حيث فقد العطية حوالي 15 دقيقة.

في هذه الأثناء، لم يواجه ساينز عثرات كبيرة، ليسجّل الفوز بالمرحلة ويتواجد في الصدارة بفارق 18 دقيقة و10 ثوانٍ و18 دقيقة و26 ثانية أمام العطية وبيترانسيل تواليًا ضمن الترتيب العام.

جاكوب بشيغونسكي (ميني)، جينيل دي فيلييرز (تويوتا)، سائق بيجو المستقل بيير لايشوم ويزيد الراجحي سائق تويوتا أكملوا ترتيب المراكز الخمسة الأولى خلف ساينز اليوم.

أمّا فرناندو ألونسو بطل العالم في الفورمولا واحد مرّتين - والذي بدأ مرحلة اليوم في المركز العاشر - فقد انقلبت سيارته بعد مرور 2 كلم من المرحلة، ما أدّى إلى توقّفه لفترة طويلة وأجبره هو وملّاحه مارك كوما على إزالة الحاجب الزجاجي من سيارتهما تويوتا هايلوكس.

حيث وصل الإسباني إلى نقطة المرور عند 223 كلم متأخّرًا بأكثر من ساعة خلف ساينز، ليتراجع إلى المركز الـ 14 في الترتيب العام.

جديرٌ بالذكر أنّ المتنافسين سيشقّون طريقهم بحرص الآن إلى مخيم المبيت في الشبيطة، حيث لن يُسمح لهم بتلقّي أيّة مساعدة من طواقمهم التقنية وفقًا لقانون "مرحلة الماراثون".

كما من المقرر أن يشهد آخر يومين في رالي داكار 2020 منافسات بطولة 750 كلم.

الترتيب العام بعد المرحلة العاشرة: