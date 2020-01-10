داكار 2020: ساينز يرفع فارق صدارته مع نهاية المرحلة السادسة

تفوق بيترانسيل على زميله ساينز بفارق دقيقة و21 ثانية مع انتهاء المرحلة، في يوم شهد هيمنة واضحة للكثبان الرملية.

أما ناصر العطية سائق تويوتا وحامل اللقب، فقد أكمل ترتيب المراكز الثلاثة الأولى ليبقى ضمن فلك الدقيقة خلف بيترانسيل وساينز خلال القسم الأول للمرحلة، قبل أن يتراجع إلى ثلاث دقائق خلف المتصدر.

وبات العطية يتأخر عن ساينز بما يقارب الثماني دقائق ضمن الترتيب العام، بينما يتأخر بيترانسيل بفارق ثماني دقائق ونصف.

أفضل البقية كان يزيد الراجحي سائق تويوتا، لليوم الثالث على التوالي، وبفارق ست دقائق ونصف خلف بيترانسيل.

وبالرغم من أنه خلف ساينز بأكثر من نصف ساعة ضمن الترتيب العام، لكن نتيجة اليوم الجمعة سمحت للبطل المحلي بالابتعاد أمام أورلاندو تيرانوفا في المركز الرابع مع التوجه نحو يوم الاستراحة.

تيرانوفا الذي كان قد تصدر الرالي بعد اليوم الثاني، استسلم بعد ربع ساعة ضمن المرحلة السادسة.

وبقي ضمن المركز الخامس العام، أمام ماتيو سيرادوري سائق سنتشوري، وجينيل دي فيلييرز وبيرنهارد تين برينكي.

أما فرناندو ألونسوو بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد، فقد قدم وتيرة تجاري سائقي الصدارة أغلب أوقات المرحلة، لكنه تراجع حتى المركز السادس.

ويتأخر ألونسو بفارق أكثر من ثلاث ساعات خلف ساينز بعد حادثته في المرحلة الثانية.

وسيتواصل الرالي يوم الأحد، بعد يوم الاستراحة في الغد والذي يقسمه إلى نصفين.

الترتيب العام بعد المرحلة السادسة

المركز السائق/الملاح السيارة التوقيت الفارق 1 كارلوس ساينز لوكاس كروز ميني 23 ساعة 33 دقيقة 5 ثانية 2 ناصر العطية ماثيو بوميل تويوتا 23 ساعة 40 دقيقة 51 ثانية 7 دقيقة 46 ثانية 3 ستيفان بيترانسيل

باولو فيوزا ميني 23 ساعة 49 دقيقة 23 ثانية 16 دقيقة 18 ثانية 4 يزيد الراجحي كونستانتين زيلتسوف تويوتا 24 ساعة 9 دقيقة 51 ثانية 36 دقيقة 46 ثانية 5 أورلاندو تيرانوفا بيرناردو غرو ميني 24 ساعة 16 دقيقة 57 ثانية 43 دقيقة 52 ثانية 6 ماثيو سيرادوري فابيان لوركين سنتشري 24 ساعة 23 دقيقة 24 ثانية 50 دقيقة 19 ثانية 7 جينيل دي فيلييرز أليكس هارو تويوتا 24 ساعة 28 دقيقة 44 ثانية 55 دقيقة 39 ثانية 8 بيرنهارد تين برينكي توم كولوسول تويوتا 24 ساعة 46 دقيقة 1 ثانية 1 ساعة 12 دقيقة 56 ثانية 9 ياسر سعيدان أليكس كوزميتش ميني 25 ساعة 33 دقيقة 14 ثانية 2 ساعة 0 دقيقة 9 ثانية 10 بنديكت فاناغاس فيليبي باليرمو تويوتا 26 ساعة 11 دقيقة 29 ثانية 2 ساعة 38 دقيقة 24 ثانية

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