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رالي داكار / داكار 2020 / تقرير المرحلة

داكار 2020: ساينز يرفع فارق صدارته مع نهاية المرحلة السادسة

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داكار 2020: ساينز يرفع فارق صدارته مع نهاية المرحلة السادسة
10-01-2020

أحرز ستيفان بيترانسيل الفوز الرابع على التوالي لسيارة "ميني"، حين فاز بالمرحلة السادسة لرالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية، بينما يتجه كارلوس ساينز إلى يوم الراحة منتصف الرالي متصدراً الترتيب العام.

تفوق بيترانسيل على زميله ساينز بفارق دقيقة و21 ثانية مع انتهاء المرحلة، في يوم شهد هيمنة واضحة للكثبان الرملية.

أما ناصر العطية سائق تويوتا وحامل اللقب، فقد أكمل ترتيب المراكز الثلاثة الأولى ليبقى ضمن فلك الدقيقة خلف بيترانسيل وساينز خلال القسم الأول للمرحلة، قبل أن يتراجع إلى ثلاث دقائق خلف المتصدر.

وبات العطية يتأخر عن ساينز بما يقارب الثماني دقائق ضمن الترتيب العام، بينما يتأخر بيترانسيل بفارق ثماني دقائق ونصف.

أفضل البقية كان يزيد الراجحي سائق تويوتا، لليوم الثالث على التوالي، وبفارق ست دقائق ونصف خلف بيترانسيل.

وبالرغم من أنه خلف ساينز بأكثر من نصف ساعة ضمن الترتيب العام، لكن نتيجة اليوم الجمعة سمحت للبطل المحلي بالابتعاد أمام أورلاندو تيرانوفا في المركز الرابع مع التوجه نحو يوم الاستراحة.

تيرانوفا الذي كان قد تصدر الرالي بعد اليوم الثاني، استسلم بعد ربع ساعة ضمن المرحلة السادسة.

وبقي ضمن المركز الخامس العام، أمام ماتيو سيرادوري سائق سنتشوري، وجينيل دي فيلييرز وبيرنهارد تين برينكي.

أما فرناندو ألونسوو بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد، فقد قدم وتيرة تجاري سائقي الصدارة أغلب أوقات المرحلة، لكنه تراجع حتى المركز السادس.

ويتأخر ألونسو بفارق أكثر من ثلاث ساعات خلف ساينز بعد حادثته في المرحلة الثانية.

وسيتواصل الرالي يوم الأحد، بعد يوم الاستراحة في الغد والذي يقسمه إلى نصفين.

الترتيب العام بعد المرحلة السادسة

المركز السائق/الملاح السيارة التوقيت الفارق
1

Spain كارلوس ساينز

Spain لوكاس كروز

 ميني 23 ساعة 33 دقيقة 5 ثانية  
2

Qatar ناصر العطية

France ماثيو بوميل

 تويوتا 23 ساعة 40 دقيقة 51 ثانية 7 دقيقة 46 ثانية
3 France ستيفان بيترانسيل
Portugal باولو فيوزا		 ميني 23 ساعة 49 دقيقة 23 ثانية 16 دقيقة 18 ثانية
4

Saudi Arabia يزيد الراجحي

Russian Federation كونستانتين زيلتسوف

 تويوتا 24 ساعة 9 دقيقة 51 ثانية 36 دقيقة 46 ثانية
5

Argentina أورلاندو تيرانوفا

Argentina بيرناردو غرو

 ميني 24 ساعة 16 دقيقة 57 ثانية 43 دقيقة 52 ثانية
6

France ماثيو سيرادوري

Belgium فابيان لوركين

 سنتشري 24 ساعة 23 دقيقة 24 ثانية 50 دقيقة 19 ثانية
7

South Africa جينيل دي فيلييرز

Spain أليكس هارو

 تويوتا 24 ساعة 28 دقيقة 44 ثانية 55 دقيقة 39 ثانية
8

Netherlands بيرنهارد تين برينكي

Belgium توم كولوسول

 تويوتا 24 ساعة 46 دقيقة 1 ثانية 1 ساعة 12 دقيقة 56 ثانية
9

Saudi Arabia ياسر سعيدان

Russian Federation أليكس كوزميتش

 ميني 25 ساعة 33 دقيقة 14 ثانية 2 ساعة 0 دقيقة 9 ثانية
10

Lithuania بنديكت فاناغاس

Portugal فيليبي باليرمو

 تويوتا 26 ساعة 11 دقيقة 29 ثانية 2 ساعة 38 دقيقة 24 ثانية

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حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار
الحدث داكار 2020
الحدث الفرعي المرحلة 6: حائل - الرياض
قائمة السائقين كارلوس ساينز , ناصر العطية , ستيفان بيترانسيل
قائمة الفرق فريق إكس-رايد

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