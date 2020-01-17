داكار 2020: ساينز يحرز لقب فئة السيارات لصالح "اكس رايد ميني"
حسم كارلوس ساينز لقب نسخة 2020 من رالي داكار على أراضي المملكة العربية السعودية التي استضافت الحدث للمرة الأولى.
أكمل كارلوس ساينز حامل لقب رالي داكار مرتين، نسخة 2020 من الرالي الأسطوري بالمركز الأول ليحرز اللقب بفارق 6 دقائق و21 ثانية أمام القطري ناصر العطية سائق تويوتا.
وبات ساينز يمتلك ثلاثة ألقاب في داكار مع ثلاثة مصنّعين مختلفين، بعد أن فاز مع فولكسفاغن في 2010 ومع بيجو في 2018.
ويأتي فوز ميني للمرة الأولى منذ أن أحرزت أربعة ألقاب متتالية بين عامي 2012 و2015، والأول لطراز "ميني جون كوبر باغي" التي أطلقت في نسخة 2018 من الرالي الشهير.
وبعد إحراز الفوز في أربع مراحل طوال الحدث، وصل ساينز وملاحه لوكا كروز إلى اليوم الأخير بأفضلية 10 دقائق أمام العطية وستيفان بيترانسيل.
ولم يتعرض الإسباني لأي ضغط كبير حيث أنهى المرحلة الختامية المختصرة خلف العطية بفارق أربع دقائق.
وعلى ساينز الوصول إلى خط النهاية في القدية لتتويجه رسمياً كبطل لنسخة 2020 من رالي داكار.
أما العطية وبالرغم من عدم تحقيقه للفوز، لكنه بات يمتلك ستّ منصات تتويج خلال النسخ السبع الماضية، وذلك بعد تقدمه أمام بيترانسيل لنيل مركز الوصافة.
إذ لم يكن يتقدم على بيترانسيل إلا بفارق ستّ ثوانٍ مع بداية اليوم، حيث نجح في اللحاق بالفرنسي وتجاوزه ليعزز مركزه الثاني في الترتيب العام.
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|المرحلة 12: حرض - القدية
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|كارلوس ساينز , ناصر العطية , ستيفان بيترانسيل
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داكار 2020: ساينز يحرز لقب فئة السيارات لصالح "اكس رايد ميني"
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