داكار 2020: ساندرلاند يفوز بالمرحلة الرابعة بفارق 11 ثانية في فئة الدرّاجات
نجح درّاج "كاي تي ام" سام ساندرلاند بإحراز أوّل فوز له بإحدى مراحل رالي داكار 2020 متفوّقًا على درّاج هوندا خوسيه إغناسيو كورينخو بفارق 11 ثانية.
امتدت المرحلة الرابعة من رالي داكار - المُقام في المملكة العربية السعودية للمرّة الأولى - بين مدينتي نيوم والعُلا، إذ تناوب على صدارتها ثلاثة درّاجين مختلفين قبل أن يقتنص ساندرلاند الفوز في القسم الأخير.
وقد واصل برابيك أداءه القوي من المرحلة الثالثة ليتقدّم إلى صدارة مبكرة لمرحلة اليوم على الرُغم من افتتاحه الطريق، لكنّه خسر حوالي ثلاث دقائق في منتصف المسافة ليتناوب على الصدارة كلّ من توبي برايس درّاج "كاي تي ام" ودرّاج هوندا كيفن بينافيديس.
وقد تمتّع بينافيديس بأفضلية بلغت دقيقة و48 ثانية أمام كورينخو عند نقط مرور 346 كلم، لكنّ الأخير كان قادرًا على تجاوزه ليتقدّم إلى الصدارة مؤقتًا، حيث تقدّم ساندرلاند متجاوزًا إيّاه بفارق طفيف بلغ 11 ثانية.
بينافيديس اكتفى بالمركز الثالث، بينما أكمل روس برانش وباولو جونكالفز ترتيب الخمسة الأوائل.
في المقابل، تواصلت متاعب ياماها، بعد انسحاب أدريان فان بيفيرين من الرالي بالأمس، حيث تعرّض زميله خافيير دي سولتريه لحادثة في ذات اليوم تركت لديه إصابة في رسغه جعلته يُكمل فقط 300 كلم في مرحلة اليوم قبل أن ينسحب.
في المركز السادس تقدّم فرانكو كايمي كدرّاج ياماها الرئيسي متفوقًا على برابيك وبرايس.
خوان باريدا درّاج هوندا تعرّض لحادثة إذ كان أبطأ بـ 17 دقيقة من ساندرلاند، في حين خاض ماتياس واكنر يومًا أسوأ عابرًا خط النهاية بفارق 24 دقيقة عن الصدارة.
وضمن الترتيب الإجمال، يتواجد برابيك في الصدارة بفارق دقيقتين و30 ثانية، في حين يُكمل بينافيديس وكورينخو ثلاثة هوندا.
برايس وساندرلاند أفضل درّاجي "كاي تي ام" في المركزين الرابع والخامس، بينما تراجع واكنر إلى المركز التاسع.
الترتيب الإجمالي بعد المرحلة الرابعة (فئة الدرّاجات):
|المركز
|الدرّاج
|الدرّاجة
|الزمن/الفارق
|1
|
ريكي برابيك
|هوندا
|15h06m43s
|2
|
كيفن بينافيديس
|هوندا
|2m30s
|3
|
خوسيه إغناسيو كورينخو
|هوندا
|8m31s
|4
|
توبي برايس
|كاي تي ام
|12m09s
|5
|سام ساندرلاند
|كاي تي ام
|14m11s
|6
|
بابلو كوينتانيلا
|هوسكفارنا
|17m52s
|7
|
خوان باريدا
|هوندا
|25m20s
|8
|
لوسيانو بينافيديس
|كاي تي ام
|26m30s
|9
|ماتياس والكنر
|كاي تي ام
|27m03s
|10
|سكايلر هاويز
|هوسكفارنا
|34m28s
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داكار 2020: ساندرلاند يفوز بالمرحلة الرابعة بفارق 11 ثانية في فئة الدرّاجات
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