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رالي داكار / داكار 2020 / تقرير المرحلة

داكار 2020: ساندرلاند يفوز بالمرحلة الرابعة بفارق 11 ثانية في فئة الدرّاجات

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داكار 2020: ساندرلاند يفوز بالمرحلة الرابعة بفارق 11 ثانية في فئة الدرّاجات
08-01-2020

نجح درّاج "كاي تي ام" سام ساندرلاند بإحراز أوّل فوز له بإحدى مراحل رالي داكار 2020 متفوّقًا على درّاج هوندا خوسيه إغناسيو كورينخو بفارق 11 ثانية.

امتدت المرحلة الرابعة من رالي داكار - المُقام في المملكة العربية السعودية للمرّة الأولى - بين مدينتي نيوم والعُلا، إذ تناوب على صدارتها ثلاثة درّاجين مختلفين قبل أن يقتنص ساندرلاند الفوز في القسم الأخير.

وقد واصل برابيك أداءه القوي من المرحلة الثالثة ليتقدّم إلى صدارة مبكرة لمرحلة اليوم على الرُغم من افتتاحه الطريق، لكنّه خسر حوالي ثلاث دقائق في منتصف المسافة ليتناوب على الصدارة كلّ من توبي برايس درّاج "كاي تي ام" ودرّاج هوندا كيفن  بينافيديس.

وقد تمتّع  بينافيديس بأفضلية بلغت دقيقة و48 ثانية أمام كورينخو عند نقط مرور 346 كلم، لكنّ الأخير كان قادرًا على تجاوزه ليتقدّم إلى الصدارة مؤقتًا، حيث تقدّم ساندرلاند متجاوزًا إيّاه بفارق طفيف بلغ 11 ثانية.

بينافيديس اكتفى بالمركز الثالث، بينما أكمل روس برانش وباولو جونكالفز ترتيب الخمسة الأوائل.

في المقابل، تواصلت متاعب ياماها، بعد انسحاب أدريان فان بيفيرين من الرالي بالأمس، حيث تعرّض زميله خافيير دي سولتريه لحادثة في ذات اليوم تركت لديه إصابة في رسغه جعلته يُكمل فقط 300 كلم في مرحلة اليوم قبل أن ينسحب.

في المركز السادس تقدّم فرانكو كايمي كدرّاج ياماها الرئيسي متفوقًا على برابيك وبرايس.

خوان باريدا درّاج هوندا تعرّض لحادثة إذ كان أبطأ بـ 17 دقيقة من ساندرلاند، في حين خاض ماتياس واكنر يومًا أسوأ عابرًا خط النهاية بفارق 24 دقيقة عن الصدارة.

وضمن الترتيب الإجمال، يتواجد برابيك في الصدارة بفارق دقيقتين و30 ثانية، في حين يُكمل بينافيديس وكورينخو ثلاثة هوندا.

برايس وساندرلاند أفضل درّاجي "كاي تي ام" في المركزين الرابع والخامس، بينما تراجع واكنر إلى المركز التاسع.

الترتيب الإجمالي بعد المرحلة الرابعة (فئة الدرّاجات):

المركز الدرّاج الدرّاجة الزمن/الفارق
1

United States ريكي برابيك

 هوندا 15h06m43s
2

Argentina كيفن بينافيديس

 هوندا 2m30s
3

Chile خوسيه إغناسيو كورينخو

 هوندا 8m31s
4

Australia توبي برايس

 كاي تي ام 12m09s
5 United Kingdom سام ساندرلاند كاي تي ام 14m11s
6

Chile بابلو كوينتانيلا

 هوسكفارنا 17m52s
7

Spain خوان باريدا

 هوندا 25m20s
8

Argentina لوسيانو بينافيديس

 كاي تي ام 26m30s
9 Austria ماتياس والكنر كاي تي ام 27m03s
10 United States سكايلر هاويز هوسكفارنا 34m28s
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داكار 2020

٥ يناير - ١٧ يناير
المرحلة 5: العُلا - حائل الانطلاقة خلال
13 ساعات
:
14 دقيقة
:
58 ثانية
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
الفحص الفنيّ في جدّة
الأربعاء ١ يناير
الخميس ٢ يناير
13:00
00:00
الإنطلاقة من على المنصة
الجمعة ٣ يناير
السبت ٤ يناير
13:00
00:00
المرحلة 1: جدة - الوجه
السبت ٤ يناير
الأحد ٥ يناير
22:03
09:03
المرحلة 2: الوجه - نيوم
الأحد ٥ يناير
الاثنين ٦ يناير
18:00
05:00
المرحلة 3: نيوم - نيوم
الاثنين ٦ يناير
الثلاثاء ٧ يناير
19:00
06:00
المرحلة 4: نيوم - العُلا
الثلاثاء ٧ يناير
الأربعاء ٨ يناير
19:30
06:30
المرحلة 5: العُلا - حائل
الأربعاء ٨ يناير
الخميس ٩ يناير
19:15
06:15
المرحلة 6: حائل - الرياض
الخميس ٩ يناير
الجمعة ١٠ يناير
19:00
06:00
يوم راحة
الجمعة ١٠ يناير
السبت ١١ يناير
19:00
06:00
المرحلة 7: الرياض - وادي الدواسر
السبت ١١ يناير
الأحد ١٢ يناير
19:00
06:00
المرحلة 8: وادي الدواسر - وادي الدواسر
الأحد ١٢ يناير
الاثنين ١٣ يناير
19:00
06:00
المرحلة 9: وادي الدواسر - حرض
الاثنين ١٣ يناير
الثلاثاء ١٤ يناير
19:00
06:00
المرحلة 10: حرض - الشبيطة
الثلاثاء ١٤ يناير
الأربعاء ١٥ يناير
19:00
06:00
المرحلة 11: الشبيطة - حرض
الأربعاء ١٥ يناير
الخميس ١٦ يناير
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06:00
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الجمعة ١٧ يناير
19:00
06:00
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