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رالي داكار / داكار 2020 / تقرير المرحلة

داكار 2020: تيرانوفا في الصدارة بعد المرحلة الثانية ودراما كبيرة لألونسو

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داكار 2020: تيرانوفا في الصدارة بعد المرحلة الثانية ودراما كبيرة لألونسو
06-01-2020

بات أورلاندو تيرانوفا سائق "أكس رايد ميني" في صدارة الترتيب العام لرالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية بعد المرحلة الثانية التي شهدت خسارة فرناندو ألونسو لما يزيد عن ساعتين بسبب تضرر سيارته.

كان ألونسو بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد قريباً من وتيرة سائقي الصدارة خلال الكيلومترات الـ 160 الأولى من المرحلة، لكن سيارته تويوتا هايلوكس توقفت بعد ارتطامه بصخرة ما تسبب بضرر في الإطار ونظام التعليق.

وبالرغم من محاولات مارك كوما وألونسو إصلاح الضرر في مكان الحادثة، لكنهما اضطرا للانتظار في المرحلة حتى وصول شاحنة الصيانة من تويوتا، وبينما من المفترض أن يتمكن الطاقم من مواصلة المشاركة، لكن أية فرص لإمكانية إنهاء ألونسو لأولى مشاركاته في داكار قد تبخّرت على الأغلب.

وتعتبر مرحلة "الوجه - نيوم" بطول 367 كيلومتراً خاضعة للتوقيت، أولى المراحل الست لنسخة هذا العام من داكار، والتي يتمّ تقديم كتيّب الطريق فيها للفرق قبل دقائق من انطلاق المرحلة، بدلاً من بعد ظهر اليوم السابق.

وهيمن يزيد الراجحي البطل المحلي على أغلب مجريات اليوم، حيث تصدر بفارق ستّ دقائق بعد الـ 250 كيلومتراً الأولى، معوضاً خسارته المبكرة يوم الأحد.

لكن مساعي الراجحي للفوز بالمرحلة وتصدر الترتيب العامّ سرعان ما تداعت قبيل النهاية، حيث أنهى خلف جينيل دي فيلييرز الفائز وبفارق 20 دقيقة.

لكنّ مشاكل دي فيلييرز السابقة كانت تعني أنه بات بالمركز السادس الإجمالي بعد المرحلة الثانية، وبفارق 12 دقيقة خلف تيرانوفا.

الأرجنتيني على متن سيارة "ميني جون كوبر" كان ثاني أسرع السائقين خلال اليوم، بينما أكمل خالد القاسمي على متن سيارة بيجو وماثيو سيرادوري سائق "سنتشري باغي" ترتيب المراكز الأربعة الأولى.

أما كارلوس ساينز سائق ميني وناصر العطية سائق تويوتا، فقد خسرا أكثر من عشر دقائق خلال مرحلة اليوم الاثنين، لكنهما ما زالا ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب الإجمالي، بينما احتلّ سيرادوري المركز الرابع.

فايدوتاس زالا الذي أحرز فوزاً صاعقاً بالمرحلة الافتتاحية، تأخر خلف تيرانوفا بفارق 19 دقيقة، ليحتل المركز الخامس الإجمالي.

بينما خسر ستيفان بيترانسيل بعض الوقت خلال المرحلة بسبب مشكلة في مقود سيارته ميني، لكنه لا يتأخر بأكثر 13 دقيقة خلف تيرانوفا ضمن الترتيب العامّ بالمركز الثامن، قريباً خلف دي فيلييرز والقاسمي.

الترتيب العام بعد المرحلة الثانية:

المركز السائق/الملاح السيارة التوقيت الفارق
1

Argentina أورلاندو تيرانوفا

Argentina بيرناردو غرو

 ميني 7 ساعة 7 دقيقة 36 ثانية  
2

Spain كارلوس ساينز

Spain لوكاس كروز

 ميني 7 ساعة 12 دقيقة 19 ثانية 4 دقيقة 43 ثانية
3

Qatar ناصر العطية

France ماثيو بوميل

 تويوتا 7 ساعة 13 دقيقة 43 ثانية 6 دقيقة 7 ثانية
4

France ماثيو سيرادوري

Belgium فابيان لوركين

 سنتشري 7 ساعة 14 دقيقة 58 ثانية 7 دقيقة 22 ثانية
5

Lithuania فايدوتاس زالا

Lithuania سوليوس جورجيليناس

 ميني 7 ساعة 15 دقيقة 47 ثانية 8 دقيقة 11 ثانية
6

South Africa جينيل دي فيلييرز

Spain أليكس هارو

 تويوتا 7 ساعة 19 دقيقة 40 ثانية 12 دقيقة 4 ثانية
7

United Arab Emirates خالد القاسمي

France خافيير بانسيني

 بيجو 7 ساعة 20 دقيقة 11 ثانية 12 دقيقة 35 ثانية
8

France ستيفان بيترانسيل
Portugal باولو فيوزا

 ميني 7 ساعة 20 دقيقة 53 ثانية 13 دقيقة 17 ثانية
9

Saudi Arabia يزيد الراجحي

Russian Federation كونستانتين زيلتسوف

 تويوتا 7 ساعة 23 دقيقة 41 ثانية 16 دقيقة 5 ثانية
10

Netherlands بيرنهارد تين برينكي

Belgium توم كولسول

 تويوتا 7 ساعة 28 دقيقة 59 ثانية 21 دقيقة 23 ثانية
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حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار
الحدث داكار 2020
الحدث الفرعي المرحلة 2: الوجه - نيوم
قائمة السائقين فرناندو ألونسو تسوق الآن , جينيل دي فيلييرز , خالد القاسمي , أورلاندو تيرانوفا

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