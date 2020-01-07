داكار 2020: تقدم "كاي تي ام" مع تعديل نتيجة فئة الدراجات للمرحلة الثالثة
تمّ تعديل نتيجة المرحلة الثالثة لرالي داكار ضمن فئة الدراجات وذلك بسبب مشكلة تقنية في نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي اس"، حيث كان دراجا "كاي تي ام": توبي برايس وماتياس والكنر أبرز المستفيدين.
يعني القرار أن الكيلومترات الـ 35 الأخيرة لم تُحتسب وأن المرحلة تنتهي عند نقطة التحقق 53، أي بانتهاء مسافة الـ 389 كيلومتراً.
وكان هناك نوع من عدم الوضوح مع نهاية المرحلة إذ أن دراجين مثل برايس وخافيير دي سولتريه تاها، ما كلفهما وقتاً ثميناً.
وكما شرح برايس، فإن المشكلة تعود إلى إظهار نظام "جي بي اس" لنقطة التحقق في موقع خاطئ.
حيث قال: "مباشرة عند النهاية حصل ذلك.. كانت موجودة على كتيّب الطريق لكن ليس في المكان الصحيح. لذا أمضيت كثيراً من الوقت أحاول إيجادها وخسرت الكثير من الوقت".
وأكمل: "أخيراً وجدتها. لكن ليس من المفترض أن تتواجد بشكل سهم (على جهاز تحديد المواقع). وكنت على طرف جُرف صخري. لذا اعتقدت أن هناك طريقاً ما جانبياً".
وتابع: "لذا حاولتُ التسلق والوصول إلى الجهة الأخرى، لكن نعم، كان ذلك وضعاً فوضوياً صعباً".
وما زال ريكي برابيك هو الفائز بالمرحلة أمام خوسيه إغناسيو كورنيخو لكن بفارق 5 دقائق و56 ثانيةفقط بدلاً من 9 دقائق و39 ثانية.
بينما تراجع خوان باريدا من المركز الثالث إلى السادس، لكن كيفن بينافيديس ما زال ثالث دراجي هوندا في الصدارة.
بالمقابل، والكنر وبرايس تقدما إلى المركزين الرابع والخامس، حيث تمّ حذف أكثر من نصف تأخرهما.
وضمن الترتيب العام، فإن برابيك يتقدم على كيفن بينافيديس بفارق 4 دقائق و43 ثانية، بينما بات والكنر ثالثاً أمام دراجي هوندا باريدا وكورنيخو.
الترتيب المعدل بعد المرحلة الثالثة:
|المركز
|الدراج
|الدراجة
|التوقيت/الفارق
|1
|
ريكي برابيك
|هوندا
|10 ساعة 39 دقيقة 04 ثانية
|2
|
كيفن بينافيديس
|هوندا
|4 دقيقة 43 ثانية
|3
|
ماتياس والكنر
|كاي تي ام
|6 دقيقة 02 ثانية
|4
|
خوان باريدا
|هوندا
|11 دقيقة 02 ثانية
|5
|خوسيه إغناسيو كورينخو
|هوندا
|11 دقيقة 19 ثانية
|6
|
توبي برايس
|كاي تي ام
|11 دقيقة 58 ثانية
|7
|
لوتشيانو بينافيديس
|كاي تي ام
|14 دقيقة 20 ثانية
|8
|
بابلو كوينتانيلا
|هوسكنفارا
|15 دقيقة 40 ثانية
|9
|سام ساندرلاند
|كاي تي ام
|17 دقيقة 10 ثانية
|10
|خافيير دي سولتريه
|ياماها
|19 دقيقة 55 ثانية
حول هذه المقالة
|السلاسل
|رالي داكار
|الحدث
|داكار 2020
|الحدث الفرعي
|المرحلة 3: نيوم - نيوم
|قائمة السائقين
|ماتياس والكنر , توبي برايس , ريكي برابيك
داكار 2020: تقدم "كاي تي ام" مع تعديل نتيجة فئة الدراجات للمرحلة الثالثة
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