داكار 2020: تقدم "كاي تي ام" مع تعديل نتيجة فئة الدراجات للمرحلة الثالثة

يعني القرار أن الكيلومترات الـ 35 الأخيرة لم تُحتسب وأن المرحلة تنتهي عند نقطة التحقق 53، أي بانتهاء مسافة الـ 389 كيلومتراً.

وكان هناك نوع من عدم الوضوح مع نهاية المرحلة إذ أن دراجين مثل برايس وخافيير دي سولتريه تاها، ما كلفهما وقتاً ثميناً.

وكما شرح برايس، فإن المشكلة تعود إلى إظهار نظام "جي بي اس" لنقطة التحقق في موقع خاطئ.

حيث قال: "مباشرة عند النهاية حصل ذلك.. كانت موجودة على كتيّب الطريق لكن ليس في المكان الصحيح. لذا أمضيت كثيراً من الوقت أحاول إيجادها وخسرت الكثير من الوقت".

وأكمل: "أخيراً وجدتها. لكن ليس من المفترض أن تتواجد بشكل سهم (على جهاز تحديد المواقع). وكنت على طرف جُرف صخري. لذا اعتقدت أن هناك طريقاً ما جانبياً".

وتابع: "لذا حاولتُ التسلق والوصول إلى الجهة الأخرى، لكن نعم، كان ذلك وضعاً فوضوياً صعباً".

وما زال ريكي برابيك هو الفائز بالمرحلة أمام خوسيه إغناسيو كورنيخو لكن بفارق 5 دقائق و56 ثانيةفقط بدلاً من 9 دقائق و39 ثانية.

بينما تراجع خوان باريدا من المركز الثالث إلى السادس، لكن كيفن بينافيديس ما زال ثالث دراجي هوندا في الصدارة.

بالمقابل، والكنر وبرايس تقدما إلى المركزين الرابع والخامس، حيث تمّ حذف أكثر من نصف تأخرهما.

وضمن الترتيب العام، فإن برابيك يتقدم على كيفن بينافيديس بفارق 4 دقائق و43 ثانية، بينما بات والكنر ثالثاً أمام دراجي هوندا باريدا وكورنيخو.

الترتيب المعدل بعد المرحلة الثالثة: