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داكار 2020: تقدم "كاي تي ام" مع تعديل نتيجة فئة الدراجات للمرحلة الثالثة

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داكار 2020: تقدم "كاي تي ام" مع تعديل نتيجة فئة الدراجات للمرحلة الثالثة
07-01-2020

تمّ تعديل نتيجة المرحلة الثالثة لرالي داكار ضمن فئة الدراجات وذلك بسبب مشكلة تقنية في نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي اس"، حيث كان دراجا "كاي تي ام": توبي برايس وماتياس والكنر أبرز المستفيدين.

يعني القرار أن الكيلومترات الـ 35 الأخيرة لم تُحتسب وأن المرحلة تنتهي عند نقطة التحقق 53، أي بانتهاء مسافة الـ 389 كيلومتراً.

وكان هناك نوع من عدم الوضوح مع نهاية المرحلة إذ أن دراجين مثل برايس وخافيير دي سولتريه تاها، ما كلفهما وقتاً ثميناً.

وكما شرح برايس، فإن المشكلة تعود إلى إظهار نظام "جي بي اس" لنقطة التحقق في موقع خاطئ.

حيث قال: "مباشرة عند النهاية حصل ذلك.. كانت موجودة على كتيّب الطريق لكن ليس في المكان الصحيح. لذا أمضيت كثيراً من الوقت أحاول إيجادها وخسرت الكثير من الوقت".

وأكمل: "أخيراً وجدتها. لكن ليس من المفترض أن تتواجد بشكل سهم (على جهاز تحديد المواقع). وكنت على طرف جُرف صخري. لذا اعتقدت أن هناك طريقاً ما جانبياً".

وتابع: "لذا حاولتُ التسلق والوصول إلى الجهة الأخرى، لكن نعم، كان ذلك وضعاً فوضوياً صعباً".

وما زال ريكي برابيك هو الفائز بالمرحلة أمام خوسيه إغناسيو كورنيخو لكن بفارق 5 دقائق و56 ثانيةفقط بدلاً من 9 دقائق و39 ثانية.

بينما تراجع خوان باريدا من المركز الثالث إلى السادس، لكن كيفن بينافيديس ما زال ثالث دراجي هوندا في الصدارة.

بالمقابل، والكنر وبرايس تقدما إلى المركزين الرابع والخامس، حيث تمّ حذف أكثر من نصف تأخرهما.

وضمن الترتيب العام، فإن برابيك يتقدم على كيفن بينافيديس بفارق 4 دقائق و43 ثانية، بينما بات والكنر ثالثاً أمام دراجي هوندا باريدا وكورنيخو.

الترتيب المعدل بعد المرحلة الثالثة:

المركز الدراج الدراجة التوقيت/الفارق
1

United States ريكي برابيك

 هوندا 10 ساعة 39 دقيقة 04 ثانية
2

Argentina كيفن بينافيديس

 هوندا 4 دقيقة 43 ثانية
3

Austria ماتياس والكنر

 كاي تي ام 6 دقيقة 02 ثانية
4

Spain خوان باريدا

 هوندا 11 دقيقة 02 ثانية
5 Chile خوسيه إغناسيو كورينخو هوندا 11 دقيقة 19 ثانية
6

Australia توبي برايس

 كاي تي ام 11 دقيقة 58 ثانية
7

Argentina لوتشيانو بينافيديس

 كاي تي ام 14 دقيقة 20 ثانية
8

Chile بابلو كوينتانيلا

 هوسكنفارا 15 دقيقة 40 ثانية
9 United Kingdom سام ساندرلاند كاي تي ام 17 دقيقة 10 ثانية
10 France خافيير دي سولتريه ياماها 19 دقيقة 55 ثانية
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حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار
الحدث داكار 2020
الحدث الفرعي المرحلة 3: نيوم - نيوم
قائمة السائقين ماتياس والكنر , توبي برايس , ريكي برابيك

منصة السباق

داكار 2020

داكار 2020

٥ يناير - ١٧ يناير
المرحلة 4: نيوم - العُلا الانطلاقة خلال
10 ساعات
:
59 دقيقة
:
14 ثانية
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
الفحص الفنيّ في جدّة
الأربعاء ١ يناير
الخميس ٢ يناير
13:00
00:00
الإنطلاقة من على المنصة
الجمعة ٣ يناير
السبت ٤ يناير
13:00
00:00
المرحلة 1: جدة - الوجه
السبت ٤ يناير
الأحد ٥ يناير
22:03
09:03
المرحلة 2: الوجه - نيوم
الأحد ٥ يناير
الاثنين ٦ يناير
18:00
05:00
المرحلة 3: نيوم - نيوم
الاثنين ٦ يناير
الثلاثاء ٧ يناير
19:00
06:00
المرحلة 4: نيوم - العُلا
الثلاثاء ٧ يناير
الأربعاء ٨ يناير
19:30
06:30
المرحلة 5: العُلا - حائل
الأربعاء ٨ يناير
الخميس ٩ يناير
19:15
06:15
المرحلة 6: حائل - الرياض
الخميس ٩ يناير
الجمعة ١٠ يناير
19:00
06:00
يوم راحة
الجمعة ١٠ يناير
السبت ١١ يناير
19:00
06:00
المرحلة 7: الرياض - وادي الدواسر
السبت ١١ يناير
الأحد ١٢ يناير
19:00
06:00
المرحلة 8: وادي الدواسر - وادي الدواسر
الأحد ١٢ يناير
الاثنين ١٣ يناير
19:00
06:00
المرحلة 9: وادي الدواسر - حرض
الاثنين ١٣ يناير
الثلاثاء ١٤ يناير
19:00
06:00
المرحلة 10: حرض - الشبيطة
الثلاثاء ١٤ يناير
الأربعاء ١٥ يناير
19:00
06:00
المرحلة 11: الشبيطة - حرض
الأربعاء ١٥ يناير
الخميس ١٦ يناير
19:00
06:00
المرحلة 12: حرض - القدية
الخميس ١٦ يناير
الجمعة ١٧ يناير
19:00
06:00
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