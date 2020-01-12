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رالي داكار / داكار 2020 / أخبار عاجلة

داكار 2020: بينافيديس يرث الفوز بالمرحلة السابعة بعد توقّفه لمساعدة الراحل غونسالفيز

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داكار 2020: بينافيديس يرث الفوز بالمرحلة السابعة بعد توقّفه لمساعدة الراحل غونسالفيز
12-01-2020

ورث كيفن بينافيديس الفوز بالمرحلة السابعة من رالي داكار 2020 ضمن فئة الدرّاجات وذلك بعد توقّفه لمساعدة الراحل باولو غونسالفيز عقب الحادث المميت الذي تعرّض له البرتغالي.

كان درّاج هوندا بينافيديس في صدارة المرحلة التي امتدت بين الرياض ووادي الدواسر قبل حادثة غونسالفيز عن نقطة 276 كلم.

وقد تمّ نقل غونسالفيز - الذي كان يبلغ 40 عامًا - بالحوامة إلى المستشفى ليؤكّد الأطباء هنالك وفاته إثر أزمة قلبية نتيجة الحادثة.

وقد توقّف عدد من الدرّاجين لمساعدة الفقيد، بما فيهم بينافيديس، توبي برايس وستيفان سفيتكو، حيث استعاد جميعهم الوقت الذي خسروه.

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وكان بينافيديس قد أكمل المرحلة في نهاية المطاف بفارق ست دقائق و35 ثانية خلف زميله في هوندا خوان باريدا، لكنّ بعد استعادته للوقت الذي خسره ورث الفوز بفارق دقيقة و23 ثانية عن الإسباني.

ويعني ذلك أنّ الأرجنتيني قد حصد أوّل فوز له بإحدى مراحل داكار، مع تراجع درّاج "كاي تي ام" ماتياس والكنر إلى المركز الثالث.

متصدّر الرالي ريكي برابيك تراجع إلى المركز الخامس في تصنيف المرحلة خلف لوسيانو الأخ لبينافيديس.

برايس الذي خسر أكثر من ساعة و20 دقيقة بمساعدته للفريق الطبي في موقع حادثة غونسالفيز، حصل على توقيت ليتواجد بفارق سبع دقائق و57 ثانية خلف بينافيديس، مُنهيًا اليوم في المركز السابع ومحتلًا المركز الرابع في الترتيب العام.

الترتيب العام المحدّث بعد المرحلة السابعة:

المركز الدرّاج الدرّاجة التوقيت/الفارق
1

United States ريكي برابيك

 هوندا 28h25m01s
2

Chile بابلو كوينتانيلا

 هوسكفارنا 24m48s
3

Chile خوسيه إغناسيو كورينخو

 هوندا 27m01s
4 Australia توبي برايس كاي تي ام 28m44s
5 Spain خوان باريدا هوندا 29m29s
6

Austria ماتياس والكنر

 كاي تي ام 33m04s
7

Argentina لوسيانو بينافيديس

 كاي تي ام 38m58s
8

United States سكايلر هاوز

 هوسكفارنا 1h15m02s
9 Argentina فرانكو كايمي ياماها 1h15m31s
10 Slovakia ستيفان سفيتكو كاي تي ام 1h19m41s

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داكار 2020

داكار 2020

٥ يناير - ١٧ يناير
المرحلة 8: وادي الدواسر - وادي الدواسر الانطلاقة خلال
11 ساعات
:
41 دقيقة
:
14 ثانية
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التوقيت المحلي
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الفحص الفنيّ في جدّة
الأربعاء ١ يناير
الخميس ٢ يناير
13:00
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الجمعة ٣ يناير
السبت ٤ يناير
13:00
00:00
المرحلة 1: جدة - الوجه
السبت ٤ يناير
الأحد ٥ يناير
22:03
09:03
المرحلة 2: الوجه - نيوم
الأحد ٥ يناير
الاثنين ٦ يناير
18:00
05:00
المرحلة 3: نيوم - نيوم
الاثنين ٦ يناير
الثلاثاء ٧ يناير
19:00
06:00
المرحلة 4: نيوم - العُلا
الثلاثاء ٧ يناير
الأربعاء ٨ يناير
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المرحلة 5: العُلا - حائل
الأربعاء ٨ يناير
الخميس ٩ يناير
19:15
06:15
المرحلة 6: حائل - الرياض
الخميس ٩ يناير
الجمعة ١٠ يناير
19:00
06:00
يوم راحة
الجمعة ١٠ يناير
السبت ١١ يناير
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المرحلة 7: الرياض - وادي الدواسر
السبت ١١ يناير
الأحد ١٢ يناير
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06:00
المرحلة 8: وادي الدواسر - وادي الدواسر
الأحد ١٢ يناير
الاثنين ١٣ يناير
19:00
06:00
المرحلة 9: وادي الدواسر - حرض
الاثنين ١٣ يناير
الثلاثاء ١٤ يناير
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06:00
المرحلة 10: حرض - الشبيطة
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الأربعاء ١٥ يناير
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06:00
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