داكار 2020: بينافيديس يرث الفوز بالمرحلة السابعة بعد توقّفه لمساعدة الراحل غونسالفيز

كان درّاج هوندا بينافيديس في صدارة المرحلة التي امتدت بين الرياض ووادي الدواسر قبل حادثة غونسالفيز عن نقطة 276 كلم.

وقد تمّ نقل غونسالفيز - الذي كان يبلغ 40 عامًا - بالحوامة إلى المستشفى ليؤكّد الأطباء هنالك وفاته إثر أزمة قلبية نتيجة الحادثة.

وقد توقّف عدد من الدرّاجين لمساعدة الفقيد، بما فيهم بينافيديس، توبي برايس وستيفان سفيتكو، حيث استعاد جميعهم الوقت الذي خسروه.

وكان بينافيديس قد أكمل المرحلة في نهاية المطاف بفارق ست دقائق و35 ثانية خلف زميله في هوندا خوان باريدا، لكنّ بعد استعادته للوقت الذي خسره ورث الفوز بفارق دقيقة و23 ثانية عن الإسباني.

ويعني ذلك أنّ الأرجنتيني قد حصد أوّل فوز له بإحدى مراحل داكار، مع تراجع درّاج "كاي تي ام" ماتياس والكنر إلى المركز الثالث.

متصدّر الرالي ريكي برابيك تراجع إلى المركز الخامس في تصنيف المرحلة خلف لوسيانو الأخ لبينافيديس.

برايس الذي خسر أكثر من ساعة و20 دقيقة بمساعدته للفريق الطبي في موقع حادثة غونسالفيز، حصل على توقيت ليتواجد بفارق سبع دقائق و57 ثانية خلف بينافيديس، مُنهيًا اليوم في المركز السابع ومحتلًا المركز الرابع في الترتيب العام.

الترتيب العام المحدّث بعد المرحلة السابعة:

المركز الدرّاج الدرّاجة التوقيت/الفارق 1 ريكي برابيك هوندا 28h25m01s 2 بابلو كوينتانيلا هوسكفارنا 24m48s 3 خوسيه إغناسيو كورينخو هوندا 27m01s 4 توبي برايس كاي تي ام 28m44s 5 خوان باريدا هوندا 29m29s 6 ماتياس والكنر كاي تي ام 33m04s 7 لوسيانو بينافيديس كاي تي ام 38m58s 8 سكايلر هاوز هوسكفارنا 1h15m02s 9 فرانكو كايمي ياماها 1h15m31s 10 ستيفان سفيتكو كاي تي ام 1h19m41s

Related video