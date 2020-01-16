داكار 2020: بيترانسيل يفوز بالمرحلة قبل الأخيرة وصدارة ساينز تتقلّص أمام العطية

تعيّن على ساينز افتتاح الطريق ضمن المرحلة التي امتدت بطول 379 كلم، إذ سرعان ما خسر قرابة خمس دقائق لصالح بيترانسيل خلال الكيلومترات الـ 100 الأولى عبر الملاحة خلال الكثبان الرملية لصحراء الربع الخالي، لكنّه تمكّن من حدّ هذه الأضرار لما تبقى من المرحلة، مُنهيًا إياها بفارق 8 دقائق عن غريمه الفرنسي.

مع ذلك، ما يزال ساينز يتمتّع بأفضلية 10 دقائق في الصدارة خلال المرحلة الختامية غدًا والتي تمتدّ بطول 374 كلم بين الحرض والقدية.

في المقابل، كان بيترانسيل في طريقه لتجاوز سائق تويوتا ناصر العطية إلى المركز الثاني في الترتيب العام، لكنّ تقدّم حامل اللقب في القسم الأخير من مرحلة اليوم جعله يُكملها بفارق 10 ثوانٍ فقط عن الفرنسي.

وذلك يعني أنّ العطية سيدخل مرحلة الغد الختامية كأقرب منافسي ساينز مع فارق 6 ثوانٍ أمام بيترانسيل الذي سيبدأ اختبار الغد من المركز الأوّل.

من جهة أخرى، يتّجه السائق السعودي يزيد الراجحي لتحقيق أفضل نتيجة في مسيرته في داكار بتواجده في المركز الرابع، بعد خوضه مرحلة سلسة اليوم، في الوقت الذي تراجع فيه منافسه أورلاندو تيرانوفا في الترتيب، إذ تجاوزه ثنائي تويوتا جينيل دي فيلييرز وبرنهارد تن برنكي، ليتواجد في المركز السابع أمام سائق سينشري باغي ماتيو سيرادوري.

وقد شهد الرالي انسحاب بيير لاشوم الذي تعرّض لحادثة قبل أقلّ من 100 كلم من نهاية المرحلة.

أمّا فرناندو ألونسو فتواجد في المركز الـ 56 بعد انقلاب سيارته بالأمس، إذ لم يُكمل بعد مرحلة اليوم، حيث أنّه ليس ضمن المنافسة لتحقيق الفوز بإحدى مراحل داكار، حيث خسر 10 دقائق لصالح العطية في قسم مبكّر من المرحلة.