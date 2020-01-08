داكار 2020: بيترانسيل يفوز بالمرحلة الرابعة والعطية يقترب من ساينز المتصدّر

شهد اليوم الأربعاء مجريات المرحلة الرابعة من رالي داكار المُقام على أرض المملكة العربية السعودية، والتي امتدت بين مدينتي نيوم والعُلا وتضمّنت أطول اختبار للمشاركين حتّى الآن بطول 453 كلم فصلها 80 كلم منطقة محايدة، إذ قطع بيترانسيل تلك المسافة في وقت أكثر بقليل من أربع ساعات.

وبدأ بطل داكار 13 مرّة مرحلة اليوم من المركز السادس، إذ سجّل الزمن الأسرع على متن سيارته "اكس-رايد ميني باغي".

في المقابل، بدا زميله بالفريق ومتصدّر الرالي ساينز في طريقه لتقليل ضرر افتتاحه الطريق، لكنّه خسر أكثر من أربع دقائق في آخر 100 كلم من المرحلة، ما ساهم بدوره في اقتراب سائق تويوتا العطية - والذي دخل مرحلة اليوم كأقرب ملاحقي ساينز وكان قريبًا من بيترانسيل في المركز الثاني خلال مجريات اليوم - من الإسباني بفارق ثلاث دقائق فقط.

ونُشير إلى أنّ القطري قد تلقّى عقوبة ثلاث دقائق بعد مرحلة أمس الثلاثاء إثر إعاقته لساينز.

وبالعودة إلى مجريات اليوم، فقد تقدمّ بيترانسيل إثر فوزه بالمرحلة الرابعة إلى المركز الثالث في الترتيب الإجمالي خلف بطلَي داكار، حيث جاء ذلك على حساب سائق ميني أورلاندو تيرانوفا وسائق تويوتا يزيد الراجحي.

وكان الراجحي الأسرع عند نقطة المرور الأولى لكنه أكمل المرحلة في المركز بفارق 11 دقيقة و30 ثانية عن بيترانسيل.

لكنّ ذلك كان كافيًا للراجحي للتقدّم أمام تيرانوفا بفارق ثلاث ثوانٍ ضمن الترتيب العام.

مفاجأة داكار 2020 ماتيو سيرادوري واصل الحفاظ على وتيرته على متن سيارة سينشري باغي ليُكمل المرحلة خامسًا ويُبقي على مركزه السادس في الترتيب الإجمالي. حيث تفوّق على جينيل دي فيلييرز وبرنهارد تن برنكي الذي يُكمل الثمانية الأوائل في التصنيف.

فرناندو ألونسو بطل العالم في الفورمولا واحد مرّتين - والذي دخل مرحلة اليوم في المركز الـ 32 الإجمالي - تأخّر بفارق 26 دقيقة عن الصدارة على متن سيارته تويوتا.

جديرٌ بالذكر أنّ مرحلة اليوم شهدت انقلاب سيارة سائق تويوتا إريك فان لون وتوقّف طويل لناني روما الذي يخوض أولى مشاركاته في داكار مع الصانع الألماني بورغروارد.