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رالي داكار / داكار 2020 / تقرير المرحلة

داكار 2020: بيترانسيل يفوز بالمرحلة التاسعة والعطية يلحق بساينز في الصدارة

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داكار 2020: بيترانسيل يفوز بالمرحلة التاسعة والعطية يلحق بساينز في الصدارة
من قبل:
14-01-2020

حقّق الفرنسيّ ستيفان بيترانسيل الفوز بالمرحلة التاسعة من رالي داكار 2020 في المملكة العربيّة السعوديّة بعد معركة حامية جمعته بناصر العطيّة، في الوقت الذي تواصل فيه تأخّر متصدّر الترتيب العام كارلوس ساينز الأب لليوم الثاني على التوالي.

فرضت مرحلة الثلاثاء الرابطة بين وادي الدواسر وحرض تحديًا على المتسابقين في ظلّ قساوة الأرض والتضاريس.

وكان من الواضح منذ نقاط القياس الأولى أنّ المعركة ستنحصر في الأمام بين الغريمَين بيترانسيل والعطيّة بعد أن تبادلا الصدارة مرارًا.

لكنّ الفرنسيّ سائق "اكس-رايد ميني" أكمل المرحلة الخاصة البالغ طولها 410 كلم في زمن وقدره 3 ساعات و8 دقائق و31 ثانية.

وكان من المثير أنّ 15 ثانية فقط فصلت بينه وبين العطيّة عند خطّ النهاية.

وذهب المركز الثالث في المرحلة إلى البطل السعوديّ ياسر السعيدان، إذ كان أفضل البقيّة خلف ثنائيّ الصدارة وتفوّق ببعض الأريحيّة على جاكوب برزيغونسكي سائق فريق "اكس-ريد".

في المقابل اكتفى كارلوس ساينز بالمركز الخامس بعد معاناته في الأقسام الأولى من المرحلة بشكلٍ أساسي بعد أن خسر 5 دقائق بالمقارنة مع ثنائيّ الصدارة في الـ 100 كلم الأولى، ولم يكن قادرًا على تعويض ذلك لاحقًا.

ووصل الإسباني إلى حرض متأخّرًا بـ 6 دقائق و 31 ثانية عن زميله بيترانسيل، وأدّت هذه الخسارة الفادحة إلى تقليص أفضليّته في الترتيب العام إلى 24 ثانية فقط أمام العطيّة، وستّ دقائق و38 ثانية أمام بيترانسيل وذلك مع بقاء ثلاث مراحل على نهاية الرالي.

وحلّ البطل الأخضر الآخر يزيد الراجحي سادسًا على متن سيارة "أوفردرايف تويوتا" ، ليُواصل بذلك تعزيز موقعه في المركز الرابع في الترتيب العام.

وتفوّق السعوديّ على ثلاثيّ الفريق المصنعيّ لتويوتا بيرنار تين برينكي، وجينيل دي فيلييرز وفرناندو ألونسو الذين أكملوا ترتيب التسعة الأوائل في المرحلة أمام الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا صاحب المركز الخامس في الترتيب العام.

ومن اللافت أنّ نتيجة اليوم سمحت لألونسو بدخول العشرة الأوائل في الترتيب العام للرالي.

نتيجة المرحلة:

المركز #. السائق السيارة التوقيت الفارق العقوبة
1 302 ستيفان بيترانسيل ميني 03:08:31 00:00:00 00:00:00
2 300 ناصر العطيّة تويوتا 03:08:46 00:00:15 00:00:00
3 324 ياسر السعيدان ميني 03:13:19 00:04:48 00:00:00
4 303 جاكوب برزيغونسكي ميني 03:14:54 00:06:23 00:00:00
5 305 كارلوس ساينز ميني 03:15:02 00:06:31 00:00:00
6 309 يزيد الراجحي تويوتا 03:16:53 00:08:22 00:00:00
7 307 بيرنار تين برينكي تويوتا 03:17:01 00:08:30 00:00:00
8 304 جينيل دي فيلييرز تويوتا 03:19:47 00:11:16 00:00:00
9 310 فرناندو ألونسو تويوتا 03:21:34 00:13:03 00:00:00
10 311 أورلاندو تيرانوفا ميني 03:21:41 00:13:10 00:00:00

الترتيب العام:

المركز #. السائق السيارة التوقيت الفارق العقوبة
1 305 كارلوس ساينز ميني 35:11:54 00:00:00 00:00:00
2 300 ناصر العطيّة تويوتا 35:12:18 00:00:24 00:03:00
3 302 ستيفان بيترانسيل ميني 35:18:32 00:06:38 00:00:00
4 309 يزيد الراجحي تويوتا 35:46:10 00:34:16 00:02:00
5 311 أورلاندو تيرانوفا ميني 36:01:35 00:49:41 00:00:00
6 304 جينيل دي فيلييرز تويوتا 36:09:51 00:57:57 00:00:00
7 307 بيرنار تين برينكي تويوتا 36:20:53 01:08:59 00:00:00
8 315 ماثيو سيرادوري سنتري 36:36:14 01:24:20 00:02:00
9 324 ياسر السعيدان ميني 37:47:29 02:35:35 00:00:00
10 310 فرناندو ألونسو تويوتا 38:29:17 03:17:23 00:00:00
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السلاسل رالي داكار
الحدث داكار 2020
الحدث الفرعي المرحلة 9: وادي الدواسر - حرض
الكاتب مروان الوافي

منصة السباق

داكار 2020

داكار 2020

٥ يناير - ١٧ يناير
المرحلة 9: وادي الدواسر - حرض الآن
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