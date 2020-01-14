داكار 2020: بيترانسيل يفوز بالمرحلة التاسعة والعطية يلحق بساينز في الصدارة
حقّق الفرنسيّ ستيفان بيترانسيل الفوز بالمرحلة التاسعة من رالي داكار 2020 في المملكة العربيّة السعوديّة بعد معركة حامية جمعته بناصر العطيّة، في الوقت الذي تواصل فيه تأخّر متصدّر الترتيب العام كارلوس ساينز الأب لليوم الثاني على التوالي.
فرضت مرحلة الثلاثاء الرابطة بين وادي الدواسر وحرض تحديًا على المتسابقين في ظلّ قساوة الأرض والتضاريس.
وكان من الواضح منذ نقاط القياس الأولى أنّ المعركة ستنحصر في الأمام بين الغريمَين بيترانسيل والعطيّة بعد أن تبادلا الصدارة مرارًا.
لكنّ الفرنسيّ سائق "اكس-رايد ميني" أكمل المرحلة الخاصة البالغ طولها 410 كلم في زمن وقدره 3 ساعات و8 دقائق و31 ثانية.
وكان من المثير أنّ 15 ثانية فقط فصلت بينه وبين العطيّة عند خطّ النهاية.
وذهب المركز الثالث في المرحلة إلى البطل السعوديّ ياسر السعيدان، إذ كان أفضل البقيّة خلف ثنائيّ الصدارة وتفوّق ببعض الأريحيّة على جاكوب برزيغونسكي سائق فريق "اكس-ريد".
في المقابل اكتفى كارلوس ساينز بالمركز الخامس بعد معاناته في الأقسام الأولى من المرحلة بشكلٍ أساسي بعد أن خسر 5 دقائق بالمقارنة مع ثنائيّ الصدارة في الـ 100 كلم الأولى، ولم يكن قادرًا على تعويض ذلك لاحقًا.
ووصل الإسباني إلى حرض متأخّرًا بـ 6 دقائق و 31 ثانية عن زميله بيترانسيل، وأدّت هذه الخسارة الفادحة إلى تقليص أفضليّته في الترتيب العام إلى 24 ثانية فقط أمام العطيّة، وستّ دقائق و38 ثانية أمام بيترانسيل وذلك مع بقاء ثلاث مراحل على نهاية الرالي.
وحلّ البطل الأخضر الآخر يزيد الراجحي سادسًا على متن سيارة "أوفردرايف تويوتا" ، ليُواصل بذلك تعزيز موقعه في المركز الرابع في الترتيب العام.
وتفوّق السعوديّ على ثلاثيّ الفريق المصنعيّ لتويوتا بيرنار تين برينكي، وجينيل دي فيلييرز وفرناندو ألونسو الذين أكملوا ترتيب التسعة الأوائل في المرحلة أمام الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا صاحب المركز الخامس في الترتيب العام.
ومن اللافت أنّ نتيجة اليوم سمحت لألونسو بدخول العشرة الأوائل في الترتيب العام للرالي.
نتيجة المرحلة:
الترتيب العام:
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|الكاتب
|مروان الوافي
داكار 2020: بيترانسيل يفوز بالمرحلة التاسعة والعطية يلحق بساينز في الصدارة
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