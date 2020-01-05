داكار 2020: برايس يتفوق على برابيك في المرحلة الافتتاحية

تقام المرحلة الافتتاحية بطولها البالغ 319 كيلومتراً، ما بين جدة والوجه.

برابيك الذي عانى من مشكلة في دراجته عندما كان يتصدر الفئة في نسخة العام الماضي من الرالي الأسطوري، تصدر الكيلومترات الـ 100 الأولى من المرحلة قبل أن يتفوق عليه برايس.

وحافظ الأمريكي على الفارق صغيراً طوال المرحلة، إذ أحرز برايس الفوز بالمرحلة بفارق دقيقتين و05 ثانية فقط.

أما زميلا برايس ماتياس والكنر وسام ساندرلاند بطلا نسختي 2018 و2017 على التوالي، فكانا قريبين للغاية من الصدارة طوال اليوم، حيث أنهى الأول بالمركز الثالث وبفارق دقيقتين و40 ثانية.

بينما احتل ساندرلاند المركز الخامس خلف كيفن بينافيديس دراج هوندا.

وتقدم البريطاني على بابلو كوينتانيلا ليتبعه خوان باريدا.

وعانت ياماها من بداية متواضعة للرالي مع دراجيها أدريان فان بيفيرين وخافيير دي سولتريه اللذين اكتفيا بالمركزين الـ 11 والـ 12.

الترتيب بعد المرحلة الأولى