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رالي داكار / تقرير المرحلة

داكار 2020: برايس يتفوق على برابيك في المرحلة الافتتاحية

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داكار 2020: برايس يتفوق على برابيك في المرحلة الافتتاحية
05-01-2020

بدأ توبي برايس حامل اللقب في فئة الدراجات، المرحلة الافتتاحية من رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية، بتصدره المرحلة بعد تفوقه على ريكي برابيك بُعيد منتصفها.

تقام المرحلة الافتتاحية بطولها البالغ 319 كيلومتراً، ما بين جدة والوجه.

برابيك الذي عانى من مشكلة في دراجته عندما كان يتصدر الفئة في نسخة العام الماضي من الرالي الأسطوري، تصدر الكيلومترات الـ 100 الأولى من المرحلة قبل أن يتفوق عليه برايس.

وحافظ الأمريكي على الفارق صغيراً طوال المرحلة، إذ أحرز برايس الفوز بالمرحلة بفارق دقيقتين و05 ثانية فقط.

أما زميلا برايس ماتياس والكنر وسام ساندرلاند بطلا نسختي 2018 و2017 على التوالي، فكانا قريبين للغاية من الصدارة طوال اليوم، حيث أنهى الأول بالمركز الثالث وبفارق دقيقتين و40 ثانية.

بينما احتل ساندرلاند المركز الخامس خلف كيفن بينافيديس دراج هوندا.

وتقدم البريطاني على بابلو كوينتانيلا ليتبعه خوان باريدا.

وعانت ياماها من بداية متواضعة للرالي مع دراجيها أدريان فان بيفيرين وخافيير دي سولتريه اللذين اكتفيا بالمركزين الـ 11 والـ 12.

الترتيب بعد المرحلة الأولى

المركز الدراج الدراجة التوقيت
1 توبي برايس كاي تي ام 3 ساعة 19 دقيقة 33 ثانية
2 ريكي برابيك هوندا 2 دقيقة 05 ثانية
3 ماتياس والكنر كاي تي ام 2 دقيقة 40 ثانية
4 كيفن بينفايديس هوندا 4 دقيقة 31 ثانية
5 سام ساندرلاند كاي تي ام 5 دقيقة 15 ثانية
6 بابلو كوينتانيلا هوسكفارنا 5 دقيقة 36 ثانية
7 خوان باريدا هوندا 7 دقيقة 51 ثانية
8 لوسيانو بينافيديس كاي تي ام 8 دقيقة 56 ثانية
9 أندرو شورت هوسكفارنا 9 دقيقة 03 ثانية
10 أدريان فان بيفيرين ياماها 9 دقيقة 52 ثانية
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