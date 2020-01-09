داكار 2020: برايس الدرّاج الأسرع في المرحلة الخامسة وساندرلاند ينسحب
بات توبي برايس أوّل فائز بمرحلتين ضمن فئة الدرّاجات في رالي داكار 2020، في الوقت الذي انسحب فيه زميله في "كاي تي ام" سام ساندرلاند إثر تعرّضه لحادثة.
تقدّم برايس إلى صدارة المرحلة الخامسة التي امتدت بطول 564 كلم، إذ كان الأسرع خلال نقاط المرور الأربع المتبقية.
وقد واجه برايس منافسة من زميله ساندرلاند خلال النصف الأوّل من المرحلة، قبل أن يتعرّض الأخير وبطل 2017 لحادثة عنيفة بعد 187 كلم من مسافة المرحلة، ليضطرّ للانسحاب إثر ما لحق به من إصابات في ظهره وكتفه الأيسر.
مستفيدًا من ذلك، وسّع برايس صدارته لأكثر من دقيقتين، قبل أن يعبر خط النهاية أوّلًا ولكن بفارق دقيقة و12 ثانية أمام بابلو كوينتانيللا.
المركز الثالث كان من نصيب أندرو شورت أمام مواطنه الأمريكي ريكي برابيك الذي عزّز من صدارته الإجمالية للرالي بفضل معاناة زميليه في هوندا كيفن بينافيديس وخوسيه إغناسيو كورينخو اللذين انطلقا من المركزين الثاني والثالث، حيث تراجعا خلف برايس في المرحلة الخامسة بفارق 12 و14 دقيقة تواليًا، بينما تواجد الأخير خلف كوينتانيللا في الترتيب العام.
فيما خرج كلّ من ماتياس والكنر (كاي تي ام) وخوان باريدا (هوندا) من المنافسة على الفوز بمرحلة اليوم إذ يتأخّران الآن بأكثر من 30 دقيقة خلف برابيك في المركزين السادس والسابع ضمن الترتيب الإجمالي.
الترتيب العام بعد المرحلة الخامسة (فئة الدرّاجات):
|المركز
|الدرّاج
|الدرّاجة
|الوقت/الفارق
|1
|
ريكي برابيك
|هوندا
|19h07m19s
|2
|
توبي برايس
|كاي تي ام
|9m06s
|3
|
كيفن بينافيديس
|هوندا
|11m32s
|4
|
بابلو كوينتانيللا
|هاسكفارنا
|16m01s
|5
|خوسيه إغناسيو كورينخو
|هوندا
|20m25s
|6
|
ماتياس والكنر
|كاي تي ام
|30m54s
|7
|
خوان باريدا
|هوندا
|31m24s
|8
|
لوسيانو بينافيديس
|كاي تي ام
|34m00s
|9
|سكايلر هاوز
|هاسكفارنا
|49m47s
|10
|ستيفان سفيتكو
|كاي تي ام
|56m53s
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داكار 2020: برايس الدرّاج الأسرع في المرحلة الخامسة وساندرلاند ينسحب
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|الحصة
|التاريخ
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|المحتوى
|الفحص الفنيّ في جدّة
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الأربعاء ١ يناير
الخميس ٢ يناير
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13:00
00:00
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|الإنطلاقة من على المنصة
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الجمعة ٣ يناير
السبت ٤ يناير
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13:00
00:00
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|المرحلة 1: جدة - الوجه
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السبت ٤ يناير
الأحد ٥ يناير
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22:03
09:03
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|المرحلة 2: الوجه - نيوم
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الأحد ٥ يناير
الاثنين ٦ يناير
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18:00
05:00
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|المرحلة 3: نيوم - نيوم
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الاثنين ٦ يناير
الثلاثاء ٧ يناير
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19:00
06:00
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|المرحلة 4: نيوم - العُلا
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الثلاثاء ٧ يناير
الأربعاء ٨ يناير
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19:30
06:30
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|المرحلة 5: العُلا - حائل
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الخميس ٩ يناير
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19:15
06:15
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|المرحلة 6: حائل - الرياض
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الجمعة ١٠ يناير
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19:00
06:00
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الجمعة ١٠ يناير
السبت ١١ يناير
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06:00
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|المرحلة 7: الرياض - وادي الدواسر
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السبت ١١ يناير
الأحد ١٢ يناير
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19:00
06:00
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|المرحلة 8: وادي الدواسر - وادي الدواسر
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الأحد ١٢ يناير
الاثنين ١٣ يناير
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19:00
06:00
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|المرحلة 9: وادي الدواسر - حرض
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الثلاثاء ١٤ يناير
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