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رالي داكار / داكار 2020 / تقرير المرحلة

داكار 2020: برايس الدرّاج الأسرع في المرحلة الخامسة وساندرلاند ينسحب

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داكار 2020: برايس الدرّاج الأسرع في المرحلة الخامسة وساندرلاند ينسحب
09-01-2020

بات توبي برايس أوّل فائز بمرحلتين ضمن فئة الدرّاجات في رالي داكار 2020، في الوقت الذي انسحب فيه زميله في "كاي تي ام" سام ساندرلاند إثر تعرّضه لحادثة.

تقدّم برايس إلى صدارة المرحلة الخامسة التي امتدت بطول 564 كلم، إذ كان الأسرع خلال نقاط المرور الأربع المتبقية.

وقد واجه برايس منافسة من زميله ساندرلاند خلال النصف الأوّل من المرحلة، قبل أن يتعرّض الأخير وبطل 2017 لحادثة عنيفة بعد 187 كلم من مسافة المرحلة، ليضطرّ للانسحاب إثر ما لحق به من إصابات في ظهره وكتفه الأيسر.

مستفيدًا من ذلك، وسّع برايس صدارته لأكثر من دقيقتين، قبل أن يعبر خط النهاية أوّلًا ولكن بفارق دقيقة و12 ثانية أمام بابلو كوينتانيللا.

المركز الثالث كان من نصيب أندرو شورت أمام مواطنه الأمريكي ريكي برابيك الذي عزّز من صدارته الإجمالية للرالي بفضل معاناة زميليه في هوندا كيفن بينافيديس وخوسيه إغناسيو كورينخو اللذين انطلقا من المركزين الثاني والثالث، حيث تراجعا خلف برايس في المرحلة الخامسة بفارق 12 و14 دقيقة تواليًا، بينما تواجد الأخير خلف كوينتانيللا في الترتيب العام.

فيما خرج كلّ من ماتياس والكنر (كاي تي ام) وخوان باريدا (هوندا) من المنافسة على الفوز بمرحلة اليوم إذ يتأخّران الآن بأكثر من 30 دقيقة خلف برابيك في المركزين السادس والسابع ضمن الترتيب الإجمالي.

الترتيب العام بعد المرحلة الخامسة (فئة الدرّاجات):

المركز الدرّاج الدرّاجة الوقت/الفارق
1

United States ريكي برابيك

 هوندا 19h07m19s
2

Australia توبي برايس

 كاي تي ام 9m06s
3

Argentina كيفن بينافيديس

 هوندا 11m32s
4

Chile بابلو كوينتانيللا

 هاسكفارنا 16m01s
5 Chile خوسيه إغناسيو كورينخو هوندا 20m25s
6

Austria ماتياس والكنر

 كاي تي ام 30m54s
7

Spain خوان باريدا

 هوندا 31m24s
8

Argentina لوسيانو بينافيديس

 كاي تي ام 34m00s
9 United States سكايلر هاوز هاسكفارنا 49m47s
10 Slovakia ستيفان سفيتكو كاي تي ام 56m53s
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