داكار 2020: برابيك يعزز من صدارته وبرايس يواجه المشاكل في المرحلة السادسة لفئة الدراجات

كانت هوندا الدراجة الأكثر تنافسية في المرحلة السادسة، آخر محطات الرالي قبل يوم الراحة.

كان خوسيه إغناسيو كورينخو وكيفن بينفايديس أسرع الدراجين في القسم الأول، لكن برابيس تقدم إلى الصدارة بعد 200 كيلومتر، ولم يتركها حتى انتهاء المرحلة.

ووسط منافسة بينافيديس القريبة بقي الفارق أقل من دقيقة، ليصل إلى 25 ثانية فقط في نقطة التحقق الأخيرة قبل 53 كيلومتراً من النهاية.

لكن المشكلة الميكانيكية التي عانى منها بينافيديس أدت لخسارته وقتاً ثميناً ما سمح لبرابيك بتصدر المرحلة.

برايس، منافس برابيك الأساسي ضمن الترتيب العام، خسر وقتاً ثميناً كذلك بسبب مشكلة في القسم الأخير للمرحلة كلفته ما يقارب ثماني دقائق لينهي المرحلة بفارق 16 دقيقة و33 خلف برابيك.

تراجع الأسترالي إلى المركز الثالث العام، خلف بابلو كوينتانيلا الذي حقق المركز الرابع في المرحلة خلف برابيك، خوان باريدا، وماتياس والكنر.

وتفصل بين برايس وكورينخو ثانيتان فقط، حيث أكمل التشيلي وباريدا ترتيب المراكز الخمسة الأولى مع انتهاء القسم الأول لرالي داكار.

الترتيب بعد المرحلة السادسة:

المركز الدراج الدراجة الفارق/التوقيت 1 ريكي برابيك هوندا 23 ساعة 43 دقيقة 17 ثانية 2 بابلو كوينتانيلا هوسكفارنا 20 دقيقة 56 ثانية 3 توبي برايس كاي تي ام 25 دقيقة 39 ثانية 4 خوسيه إغناسيو كورينخو هوندا 25 دقيقة 41 ثانية 5 خوان باريدا هوندا 32 دقيقة 58 ثانية 6 ماتياس والكنر كاي تي ام 33 دقيقة 39 ثانية 7 لوتشيانو بينافيديس كاي تي ام 39 دقيقة 02 ثانية 8 سكايلر هوز هوسكفارنا 1h04 دقيقة 50 ثانية 9 ستيفان سفيتكو كاي تي ام 1h07 دقيقة 49 ثانية 10 فرانكو كايمي ياماها 1h10 دقيقة 24 ثانية

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