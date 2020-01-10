رالي داكار
رالي داكار
آر
رالي داكار
داكار 2020
05 يناير
-
17 يناير
المرحلة 6: حائل - الرياض الآن . . .
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
رالي داكار / داكار 2020 / تقرير المرحلة

داكار 2020: برابيك يعزز من صدارته وبرايس يواجه المشاكل في المرحلة السادسة لفئة الدراجات

المشاركات
التعليقات
داكار 2020: برابيك يعزز من صدارته وبرايس يواجه المشاكل في المرحلة السادسة لفئة الدراجات
10-01-2020

أكمل ريكي برابيك دراج هوندا القسم الأول لرالي داكار 2020 في السعودية محرزاً ثاني فوز له بإحدى المراحل ليرفع من فارق صدارته في الترتيب العام إلى 20 دقيقة و56 ثانية، بينما توقف توبي برايس قبيل نهاية المرحلة.

كانت هوندا الدراجة الأكثر تنافسية في المرحلة السادسة، آخر محطات الرالي قبل يوم الراحة.

كان خوسيه إغناسيو كورينخو وكيفن بينفايديس أسرع الدراجين في القسم الأول، لكن برابيس تقدم إلى الصدارة بعد 200 كيلومتر، ولم يتركها حتى انتهاء المرحلة. 

ووسط منافسة بينافيديس القريبة بقي الفارق أقل من دقيقة، ليصل إلى 25 ثانية فقط في نقطة التحقق الأخيرة قبل 53 كيلومتراً من النهاية.

لكن المشكلة الميكانيكية التي عانى منها بينافيديس أدت لخسارته وقتاً ثميناً ما سمح لبرابيك بتصدر المرحلة.

برايس، منافس برابيك الأساسي ضمن الترتيب العام، خسر وقتاً ثميناً كذلك بسبب مشكلة في القسم الأخير للمرحلة كلفته ما يقارب ثماني دقائق لينهي المرحلة بفارق 16 دقيقة و33 خلف برابيك.

تراجع الأسترالي إلى المركز الثالث العام، خلف بابلو كوينتانيلا الذي حقق المركز الرابع في المرحلة خلف برابيك، خوان باريدا، وماتياس والكنر.

وتفصل بين برايس وكورينخو ثانيتان فقط، حيث أكمل التشيلي وباريدا ترتيب المراكز الخمسة الأولى مع انتهاء القسم الأول لرالي داكار.

الترتيب بعد المرحلة السادسة:

المركز الدراج الدراجة الفارق/التوقيت
1

United States ريكي برابيك

 هوندا 23 ساعة 43 دقيقة 17 ثانية
2

Chile بابلو كوينتانيلا

 هوسكفارنا 20 دقيقة 56 ثانية
3

Australia توبي برايس

 كاي تي ام 25 دقيقة 39 ثانية
4

Chile خوسيه إغناسيو كورينخو

 هوندا 25 دقيقة 41 ثانية
5 Spain خوان باريدا هوندا 32 دقيقة 58 ثانية
6

Austria ماتياس والكنر

 كاي تي ام 33 دقيقة 39 ثانية
7

Argentina لوتشيانو بينافيديس

 كاي تي ام 39 دقيقة 02 ثانية
8

United States سكايلر هوز

 هوسكفارنا 1h04 دقيقة 50 ثانية
9 Slovakia ستيفان سفيتكو كاي تي ام 1h07 دقيقة 49 ثانية
10 Argentina فرانكو كايمي ياماها 1h10 دقيقة 24 ثانية

Related video

المقال التالي
داكار 2020: ساينز يعزز من صدارته ويحرز الفوز بالمرحلة الخامسة

المقال السابق

داكار 2020: ساينز يعزز من صدارته ويحرز الفوز بالمرحلة الخامسة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار
الحدث داكار 2020
الحدث الفرعي المرحلة 6: حائل - الرياض
قائمة السائقين ريكي برابيك
قائمة الفرق مونستر إنرجي هوندا

منصة السباق

داكار 2020

داكار 2020

٥ يناير - ١٧ يناير
المرحلة 6: حائل - الرياض الآن
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
الفحص الفنيّ في جدّة
الأربعاء ١ يناير
الخميس ٢ يناير
13:00
00:00
الإنطلاقة من على المنصة
الجمعة ٣ يناير
السبت ٤ يناير
13:00
00:00
المرحلة 1: جدة - الوجه
السبت ٤ يناير
الأحد ٥ يناير
22:03
09:03
المرحلة 2: الوجه - نيوم
الأحد ٥ يناير
الاثنين ٦ يناير
18:00
05:00
المرحلة 3: نيوم - نيوم
الاثنين ٦ يناير
الثلاثاء ٧ يناير
19:00
06:00
المرحلة 4: نيوم - العُلا
الثلاثاء ٧ يناير
الأربعاء ٨ يناير
19:30
06:30
المرحلة 5: العُلا - حائل
الأربعاء ٨ يناير
الخميس ٩ يناير
19:15
06:15
المرحلة 6: حائل - الرياض
الخميس ٩ يناير
الجمعة ١٠ يناير
19:00
06:00
يوم راحة
الجمعة ١٠ يناير
السبت ١١ يناير
19:00
06:00
المرحلة 7: الرياض - وادي الدواسر
السبت ١١ يناير
الأحد ١٢ يناير
19:00
06:00
المرحلة 8: وادي الدواسر - وادي الدواسر
الأحد ١٢ يناير
الاثنين ١٣ يناير
19:00
06:00
المرحلة 9: وادي الدواسر - حرض
الاثنين ١٣ يناير
الثلاثاء ١٤ يناير
19:00
06:00
المرحلة 10: حرض - الشبيطة
الثلاثاء ١٤ يناير
الأربعاء ١٥ يناير
19:00
06:00
المرحلة 11: الشبيطة - حرض
الأربعاء ١٥ يناير
الخميس ١٦ يناير
19:00
06:00
المرحلة 12: حرض - القدية
الخميس ١٦ يناير
الجمعة ١٧ يناير
19:00
06:00
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يتبرّع بـ 500 ألف دولار للمساهمة في جهود إطفاء حرائق أستراليا

2
فورمولا 1

فاسور: ثقة لوكلير وانتقاده لذاته سمتان تميّزان الأبطال

3
رالي داكار

رالي داكار قد يزور بلدانًا مجاورة للسعودية بدءًا من 2021

4
رالي داكار

داكار 2020: ساينز يعزز من صدارته ويحرز الفوز بالمرحلة الخامسة

5
رالي داكار

داكار 2020: برابيك يعزز من صدارته وبرايس يواجه المشاكل في المرحلة السادسة لفئة الدراجات

أحدث ملفات الفيديو

داكار 2020 - المرحلة 5 - ملخص فئة السيارات / سايد باي سايد 04:23
رالي داكار

داكار 2020 - المرحلة 5 - ملخص فئة السيارات / سايد باي سايد

داكار 2020 - المرحلة 5 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد 03:38
رالي داكار

داكار 2020 - المرحلة 5 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد

داكار 2020 - المرحلة 5 - ملخص فئة الشاحنات 02:24
رالي داكار

داكار 2020 - المرحلة 5 - ملخص فئة الشاحنات

داكار 2020 - المرحلة 5 - العلا 02:26
رالي داكار

داكار 2020 - المرحلة 5 - العلا

داكار 2020 - المرحلة 4 - ملخص فئة السيارات / سايد باي سايد 05:05
رالي داكار

داكار 2020 - المرحلة 4 - ملخص فئة السيارات / سايد باي سايد

أحدث الأخبار

داكار 2020: برابيك يعزز من صدارته وبرايس يواجه المشاكل في المرحلة السادسة لفئة الدراجات
DAKR

داكار 2020: برابيك يعزز من صدارته وبرايس يواجه المشاكل في المرحلة السادسة لفئة الدراجات

داكار 2020: ساينز يعزز من صدارته ويحرز الفوز بالمرحلة الخامسة
DAKR

داكار 2020: ساينز يعزز من صدارته ويحرز الفوز بالمرحلة الخامسة

داكار 2020: برايس الدرّاج الأسرع في المرحلة الخامسة وساندرلاند ينسحب
DAKR

داكار 2020: برايس الدرّاج الأسرع في المرحلة الخامسة وساندرلاند ينسحب

داكار 2020: عقوبة ساندرلاند تمنح كورينخو أول فوز له بإحدى المراحل
DAKR

داكار 2020: عقوبة ساندرلاند تمنح كورينخو أول فوز له بإحدى المراحل

داكار 2020: بيترانسيل يفوز بالمرحلة الرابعة والعطية يقترب من ساينز المتصدّر
DAKR

داكار 2020: بيترانسيل يفوز بالمرحلة الرابعة والعطية يقترب من ساينز المتصدّر

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.