داكار 2020: برابيك يعزز من صدارته وبرايس يواجه المشاكل في المرحلة السادسة لفئة الدراجات
أكمل ريكي برابيك دراج هوندا القسم الأول لرالي داكار 2020 في السعودية محرزاً ثاني فوز له بإحدى المراحل ليرفع من فارق صدارته في الترتيب العام إلى 20 دقيقة و56 ثانية، بينما توقف توبي برايس قبيل نهاية المرحلة.
كانت هوندا الدراجة الأكثر تنافسية في المرحلة السادسة، آخر محطات الرالي قبل يوم الراحة.
كان خوسيه إغناسيو كورينخو وكيفن بينفايديس أسرع الدراجين في القسم الأول، لكن برابيس تقدم إلى الصدارة بعد 200 كيلومتر، ولم يتركها حتى انتهاء المرحلة.
ووسط منافسة بينافيديس القريبة بقي الفارق أقل من دقيقة، ليصل إلى 25 ثانية فقط في نقطة التحقق الأخيرة قبل 53 كيلومتراً من النهاية.
لكن المشكلة الميكانيكية التي عانى منها بينافيديس أدت لخسارته وقتاً ثميناً ما سمح لبرابيك بتصدر المرحلة.
برايس، منافس برابيك الأساسي ضمن الترتيب العام، خسر وقتاً ثميناً كذلك بسبب مشكلة في القسم الأخير للمرحلة كلفته ما يقارب ثماني دقائق لينهي المرحلة بفارق 16 دقيقة و33 خلف برابيك.
تراجع الأسترالي إلى المركز الثالث العام، خلف بابلو كوينتانيلا الذي حقق المركز الرابع في المرحلة خلف برابيك، خوان باريدا، وماتياس والكنر.
وتفصل بين برايس وكورينخو ثانيتان فقط، حيث أكمل التشيلي وباريدا ترتيب المراكز الخمسة الأولى مع انتهاء القسم الأول لرالي داكار.
الترتيب بعد المرحلة السادسة:
|المركز
|الدراج
|الدراجة
|الفارق/التوقيت
|1
|
ريكي برابيك
|هوندا
|23 ساعة 43 دقيقة 17 ثانية
|2
|
بابلو كوينتانيلا
|هوسكفارنا
|20 دقيقة 56 ثانية
|3
|
توبي برايس
|كاي تي ام
|25 دقيقة 39 ثانية
|4
|
خوسيه إغناسيو كورينخو
|هوندا
|25 دقيقة 41 ثانية
|5
|خوان باريدا
|هوندا
|32 دقيقة 58 ثانية
|6
|
ماتياس والكنر
|كاي تي ام
|33 دقيقة 39 ثانية
|7
|
لوتشيانو بينافيديس
|كاي تي ام
|39 دقيقة 02 ثانية
|8
|
سكايلر هوز
|هوسكفارنا
|1h04 دقيقة 50 ثانية
|9
|ستيفان سفيتكو
|كاي تي ام
|1h07 دقيقة 49 ثانية
|10
|فرانكو كايمي
|ياماها
|1h10 دقيقة 24 ثانية
Related video
حول هذه المقالة
|السلاسل
|رالي داكار
|الحدث
|داكار 2020
|الحدث الفرعي
|المرحلة 6: حائل - الرياض
|قائمة السائقين
|ريكي برابيك
|قائمة الفرق
|مونستر إنرجي هوندا
داكار 2020: برابيك يعزز من صدارته وبرايس يواجه المشاكل في المرحلة السادسة لفئة الدراجات
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|الفحص الفنيّ في جدّة
|
الأربعاء ١ يناير
الخميس ٢ يناير
|
13:00
00:00
|
|الإنطلاقة من على المنصة
|
الجمعة ٣ يناير
السبت ٤ يناير
|
13:00
00:00
|
|المرحلة 1: جدة - الوجه
|
السبت ٤ يناير
الأحد ٥ يناير
|
22:03
09:03
|
|المرحلة 2: الوجه - نيوم
|
الأحد ٥ يناير
الاثنين ٦ يناير
|
18:00
05:00
|
|المرحلة 3: نيوم - نيوم
|
الاثنين ٦ يناير
الثلاثاء ٧ يناير
|
19:00
06:00
|
|المرحلة 4: نيوم - العُلا
|
الثلاثاء ٧ يناير
الأربعاء ٨ يناير
|
19:30
06:30
|
|المرحلة 5: العُلا - حائل
|
الأربعاء ٨ يناير
الخميس ٩ يناير
|
19:15
06:15
|
|المرحلة 6: حائل - الرياض
|
الخميس ٩ يناير
الجمعة ١٠ يناير
|
19:00
06:00
|
|يوم راحة
|
الجمعة ١٠ يناير
السبت ١١ يناير
|
19:00
06:00
|
|المرحلة 7: الرياض - وادي الدواسر
|
السبت ١١ يناير
الأحد ١٢ يناير
|
19:00
06:00
|
|المرحلة 8: وادي الدواسر - وادي الدواسر
|
الأحد ١٢ يناير
الاثنين ١٣ يناير
|
19:00
06:00
|
|المرحلة 9: وادي الدواسر - حرض
|
الاثنين ١٣ يناير
الثلاثاء ١٤ يناير
|
19:00
06:00
|
|المرحلة 10: حرض - الشبيطة
|
الثلاثاء ١٤ يناير
الأربعاء ١٥ يناير
|
19:00
06:00
|
|المرحلة 11: الشبيطة - حرض
|
الأربعاء ١٥ يناير
الخميس ١٦ يناير
|
19:00
06:00
|
|المرحلة 12: حرض - القدية
|
الخميس ١٦ يناير
الجمعة ١٧ يناير
|
19:00
06:00
|