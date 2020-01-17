داكار 2020: برابيك يحرز الفوز بلقب فئة الدراجات لصالح هوندا

برابيك الذي يشارك للمرة الخامسة في داكار، انتزع صدارة الترتيب العام منذ فوزه بالمرحلة الثالثة ولم يتركها منذ ذاك الحين، حيث أنهى جميع المراحل التالية ضمن المراكز الخمسة الأولى.

الاستثناء الوحيد كان في المرحلة ما قبل الختامية، عندما نجح بابلو كوينتانيلا بتقليص الفارق من 25 إلى 13 دقيقة قبل المرحلة الأخيرة المختصرة.

وبالرغم من صدارته بفارق مريح، لم يتوقف برابيك عن الضغط في اليوم الأخير حيث نافس على الفوز بالمرحلة في مواجهة زميله خوسيه إغناسيو كورنيخو الذي فاز في نهاية المطاف.

واكتفى برابيك بالمركز الثاني في المرحلة بفارق 53 ثانية فقط، ما كان كافياً له ليحرز الفوز باللقب وبفارق 16 دقيقة و26 ثانية.

وما زال على برابيك اجتياز خط النهاية في القدية كي يتوج رسمياً باللقب ضمن فئة الدراجات لنسخة داكار 2020.

كوينتانيلا دراج هوسكفارنا أحرز أفضل نتيجة له في داكار بالمركز الثاني، حيث وصل إلى المراكز الأربعة الأولى أربع مرات خلال ست سنوات.

توبي برايس كان أفضل ممثلي "كاي تي ام" بالمركز الثالث، حيث حافظ الأسترالي على سجله المذهل بالإنهاء ضمن المراكز الثلاثة الأولى في كل نسخة داكار ينجح بإكمالها.

تأخر برايس عن الصدارة بفارق 24 دقيقة و06 ثانية، أمام كورنيخو وزميله ماتياس والكنر.

المركز السابع احتله خوان باريدا، بعد عقوبة 15 دقيقة في اليوم ما قبل الأخير لتغيير المحرك، ما كلفه خسارة مركز لصالح لوتشيانو بينافيديس.

فرانكو كايمي أحرز أفضل نتيجة لياماها بالمركز الثامن، أمام ثنائي هوسكفارنا: سكايلر هوز وأندرو شورت، ما يعني تواجد ثلاثة أمريكيين في المراكز العشرة الأولى.

الترتيب النهائي لفئة الدراجات: