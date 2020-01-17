داكار 2020: برابيك يحرز الفوز بلقب فئة الدراجات لصالح هوندا
أهدى ريكي برابيك فريقه هوندا أول فوز برالي داكار منذ عام 1989، منهياً هيمنة "كاي تي ام" التي تواصلت لـ 18 عاماً ضمن فئة الدراجات.
برابيك الذي يشارك للمرة الخامسة في داكار، انتزع صدارة الترتيب العام منذ فوزه بالمرحلة الثالثة ولم يتركها منذ ذاك الحين، حيث أنهى جميع المراحل التالية ضمن المراكز الخمسة الأولى.
الاستثناء الوحيد كان في المرحلة ما قبل الختامية، عندما نجح بابلو كوينتانيلا بتقليص الفارق من 25 إلى 13 دقيقة قبل المرحلة الأخيرة المختصرة.
وبالرغم من صدارته بفارق مريح، لم يتوقف برابيك عن الضغط في اليوم الأخير حيث نافس على الفوز بالمرحلة في مواجهة زميله خوسيه إغناسيو كورنيخو الذي فاز في نهاية المطاف.
واكتفى برابيك بالمركز الثاني في المرحلة بفارق 53 ثانية فقط، ما كان كافياً له ليحرز الفوز باللقب وبفارق 16 دقيقة و26 ثانية.
وما زال على برابيك اجتياز خط النهاية في القدية كي يتوج رسمياً باللقب ضمن فئة الدراجات لنسخة داكار 2020.
كوينتانيلا دراج هوسكفارنا أحرز أفضل نتيجة له في داكار بالمركز الثاني، حيث وصل إلى المراكز الأربعة الأولى أربع مرات خلال ست سنوات.
توبي برايس كان أفضل ممثلي "كاي تي ام" بالمركز الثالث، حيث حافظ الأسترالي على سجله المذهل بالإنهاء ضمن المراكز الثلاثة الأولى في كل نسخة داكار ينجح بإكمالها.
تأخر برايس عن الصدارة بفارق 24 دقيقة و06 ثانية، أمام كورنيخو وزميله ماتياس والكنر.
المركز السابع احتله خوان باريدا، بعد عقوبة 15 دقيقة في اليوم ما قبل الأخير لتغيير المحرك، ما كلفه خسارة مركز لصالح لوتشيانو بينافيديس.
فرانكو كايمي أحرز أفضل نتيجة لياماها بالمركز الثامن، أمام ثنائي هوسكفارنا: سكايلر هوز وأندرو شورت، ما يعني تواجد ثلاثة أمريكيين في المراكز العشرة الأولى.
الترتيب النهائي لفئة الدراجات:
|المركز
|الدراج
|الدراجة
|التوقيت/الفارق
|1
|
ريكي برابيك
|هوندا
|40 ساعة 02 دقيقة 36 ثانية
|2
|
بابلو كوينتانيلا
|هوسكفارنا
|16 دقيقة 26 ثانية
|3
|
توبي برايس
|كاي تي ام
|24 دقيقة 06 ثانية
|4
|
خوسيه إغناسيو كورنيخو
|هوندا
|31 دقيقة 43 ثانية
|5
|
ماتياس والكنر
|كاي تي ام
|35 دقيقة 00 ثانية
|6
|
لوتشيانو بينافيديس
|كاي تي ام
|37 دقيقة 34 ثانية
|7
|
خوان باريدا
|هوندا
|50 دقيقة 57 ثانية
|8
|
فرانكو كايمي
|ياماها
|1 ساعة 42 دقيقة 35 ثانية
|9
|
سكايلر هوز
|هوسكفارنا
|2 ساعة 04 دقيقة 01 ثانية
|10
|أندرو شورت
|هوسكفارنا
|2 ساعة 10 دقيقة 40 ثانية
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داكار 2020: برابيك يحرز الفوز بلقب فئة الدراجات لصالح هوندا
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