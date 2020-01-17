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رالي داكار / داكار 2020 / تقرير المرحلة

داكار 2020: برابيك يحرز الفوز بلقب فئة الدراجات لصالح هوندا

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داكار 2020: برابيك يحرز الفوز بلقب فئة الدراجات لصالح هوندا
17-01-2020

أهدى ريكي برابيك فريقه هوندا أول فوز برالي داكار منذ عام 1989، منهياً هيمنة "كاي تي ام" التي تواصلت لـ 18 عاماً ضمن فئة الدراجات.

برابيك الذي يشارك للمرة الخامسة في داكار، انتزع صدارة الترتيب العام منذ فوزه بالمرحلة الثالثة ولم يتركها منذ ذاك الحين، حيث أنهى جميع المراحل التالية ضمن المراكز الخمسة الأولى.

الاستثناء الوحيد كان في المرحلة ما قبل الختامية، عندما نجح بابلو كوينتانيلا بتقليص الفارق من 25 إلى 13 دقيقة قبل المرحلة الأخيرة المختصرة.

وبالرغم من صدارته بفارق مريح، لم يتوقف برابيك عن الضغط في اليوم الأخير حيث نافس على الفوز بالمرحلة في مواجهة زميله خوسيه إغناسيو كورنيخو الذي فاز في نهاية المطاف.

واكتفى برابيك بالمركز الثاني في المرحلة بفارق 53 ثانية فقط، ما كان كافياً له ليحرز الفوز باللقب وبفارق 16 دقيقة و26 ثانية.

وما زال على برابيك اجتياز خط النهاية في القدية كي يتوج رسمياً باللقب ضمن فئة الدراجات لنسخة داكار 2020.

كوينتانيلا دراج هوسكفارنا أحرز أفضل نتيجة له في داكار بالمركز الثاني، حيث وصل إلى المراكز الأربعة الأولى أربع مرات خلال ست سنوات.

توبي برايس كان أفضل ممثلي "كاي تي ام" بالمركز الثالث، حيث حافظ الأسترالي على سجله المذهل بالإنهاء ضمن المراكز الثلاثة الأولى في كل نسخة داكار ينجح بإكمالها.

تأخر برايس عن الصدارة بفارق 24 دقيقة و06 ثانية، أمام كورنيخو وزميله ماتياس والكنر.

المركز السابع احتله خوان باريدا، بعد عقوبة 15 دقيقة في اليوم ما قبل الأخير لتغيير المحرك، ما كلفه خسارة مركز لصالح لوتشيانو بينافيديس.

فرانكو كايمي أحرز أفضل نتيجة لياماها بالمركز الثامن، أمام ثنائي هوسكفارنا: سكايلر هوز وأندرو شورت، ما يعني تواجد ثلاثة أمريكيين في المراكز العشرة الأولى.

الترتيب النهائي لفئة الدراجات:

المركز الدراج الدراجة التوقيت/الفارق
1

United States ريكي برابيك

 هوندا 40 ساعة 02 دقيقة 36 ثانية
2

Chile بابلو كوينتانيلا

 هوسكفارنا 16 دقيقة 26 ثانية
3

Australia توبي برايس

 كاي تي ام 24 دقيقة 06 ثانية
4

Chile خوسيه إغناسيو كورنيخو

 هوندا 31 دقيقة 43 ثانية
5

Austria ماتياس والكنر

 كاي تي ام 35 دقيقة 00 ثانية
6

Argentina لوتشيانو بينافيديس

 كاي تي ام 37 دقيقة 34 ثانية
7

Spain خوان باريدا

 هوندا 50 دقيقة 57 ثانية
8

Argentina فرانكو كايمي

 ياماها 1 ساعة 42 دقيقة 35 ثانية
9

United States سكايلر هوز

 هوسكفارنا 2 ساعة 04 دقيقة 01 ثانية
10 United States أندرو شورت هوسكفارنا 2 ساعة 10 دقيقة 40 ثانية
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السلاسل رالي داكار
الحدث داكار 2020
الحدث الفرعي المرحلة 12: حرض - القدية
قائمة السائقين ريكي برابيك
قائمة الفرق مونستر إنرجي هوندا

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