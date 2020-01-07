داكار 2020: برابيك يحرز الفوز ضمن فئة الدراجات في المرحلة الثالثة

تعرض روس برانش الذي أحرز فوزاً مفاجئاً في مرحلة يوم الاثنين والذي خرج أولاً على المسار، إلى إصابة في كتفه بعد الحادثة التي خسر فيها ما يقارب الساعة من الزمن.

أما فان بيفرين دراج ياماها فكان ضحية حادثة بدوره حيث تعرض لسقطة قوية بعد ثلاثة كيلومترات فقط من بداية المرحلة، حيث اضطر للانسحاب للمرة الثالثة على التوالي له في داكار.

وتعرض فان بيفرين إلى كسر وخدوش في منطقة الورك، حيث تمّ نقله إلى مستشفى الملك خالد في تبوك لتلقي العلاج الملائم.

أما باولو غونكالفيس الذي يقود لصالح "هيرو" بعد أن ترك هوندا، فقد تعرض إلى مشكلة في محركه طوال بقية المرحلة.

بالمقابل، هيمن برابيك على المرحلة حيث مرّ في جميع نقاط العبور الستّ أولاً.

وأنهى يومه بفارق 9 دقائق و39 ثانيةأمام زميله في هوندا، خوسيه إغناسيو كورنيخو، حيث بات يتصدر أمام كورنيخو ضمن الترتيب العام بفارق 15 دقيقة.

أما المركز الثالث فكان لصالح خوان باريدا أمام لوسيانو بينافيديس الذي تفوق على زميله كيفن بينفايديس، الذي ما زال يتمسك بالمركز الرابع الإجمالي، ليكمل مراكز هوندا الأربعة الأولى.

ماتياس والكنر خسر ما يقارب 20 دقيقة، وكذلك بابلو كوينتانيلا وتوبي برايس الذي تاه قرب نهاية المرحلة.

لكن برايس ما زال أمام سام ساندرلاند الذي أنهى بفارق 38 دقيقة و49 ثانيةخلف المتصدر.

الترتيب بعد المرحلة الثالثة: