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رالي داكار / داكار 2020 / تقرير المرحلة

داكار 2020: برابيك يحرز الفوز ضمن فئة الدراجات في المرحلة الثالثة

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داكار 2020: برابيك يحرز الفوز ضمن فئة الدراجات في المرحلة الثالثة
07-01-2020

تصدر ريكي برابيك رباعية هوندا في المرحلة الثالثة من رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية، التي شهدت معاناة "كاي تي ام"، وحادثة أدريان فان بيفرين دراج ياماها.

تعرض روس برانش الذي أحرز فوزاً مفاجئاً في مرحلة يوم الاثنين والذي خرج أولاً على المسار، إلى إصابة في كتفه بعد الحادثة التي خسر فيها ما يقارب الساعة من الزمن.

أما فان بيفرين دراج ياماها فكان ضحية حادثة بدوره حيث تعرض لسقطة قوية بعد ثلاثة كيلومترات فقط من بداية المرحلة، حيث اضطر للانسحاب للمرة الثالثة على التوالي له في داكار.

وتعرض فان بيفرين إلى كسر وخدوش في منطقة الورك، حيث تمّ نقله إلى مستشفى الملك خالد في تبوك لتلقي العلاج الملائم.

أما باولو غونكالفيس الذي يقود لصالح "هيرو" بعد أن ترك هوندا، فقد تعرض إلى مشكلة في محركه طوال بقية المرحلة.

بالمقابل، هيمن برابيك على المرحلة حيث مرّ في جميع نقاط العبور الستّ أولاً.

وأنهى يومه بفارق 9 دقائق و39 ثانيةأمام زميله في هوندا، خوسيه إغناسيو كورنيخو، حيث بات يتصدر أمام كورنيخو ضمن الترتيب العام بفارق 15 دقيقة.

أما المركز الثالث فكان لصالح خوان باريدا أمام لوسيانو بينافيديس الذي تفوق على زميله كيفن بينفايديس، الذي ما زال يتمسك بالمركز الرابع الإجمالي، ليكمل مراكز هوندا الأربعة الأولى.

ماتياس والكنر خسر ما يقارب 20 دقيقة، وكذلك بابلو كوينتانيلا وتوبي برايس الذي تاه قرب نهاية المرحلة.

لكن برايس ما زال أمام سام ساندرلاند الذي أنهى بفارق 38 دقيقة و49 ثانيةخلف المتصدر.

الترتيب بعد المرحلة الثالثة:

المركز الدراج الدراجة التوقيت/الفارق
1

United States ريكي برابيك

 هوندا 11 ساعة 17 دقيقة 56 ثانية
2

Chile خوسيه إغناسيو كورينخو

 هوندا 15 دقيقة 02 ثانية
3

Spain خوان باريدا

 هوندا 15 دقيقة 14 ثانية
4

Argentina كيفن بينافيديس

 هوندا 16 دقيقة 12 ثانية
5 Austria ماتياس والكنر كاي تي ام 17 دقيقة 56 ثانية
6

Argentina لوسيانو بينافيديس

 كاي تي ام 19 دقيقة 44 ثانية
7 Chile بابلو كوينتانيلا هوسكفارنا 21 دقيقة 25 ثانية
8 United Kingdom سام ساندرلاند كاي تي ام 34 دقيقة 38 ثانية
9 Australia توبي برايس كاي تي ام 38 دقيقة 23 ثانية
10 France خافيير دي سولتريه ياماها 54 دقيقة 00 ثانية
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السلاسل رالي داكار
الحدث داكار 2020
الحدث الفرعي المرحلة 3: نيوم - نيوم
قائمة السائقين ريكي برابيك
قائمة الفرق مونستر إنرجي هوندا

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