داكار 2020: باريدا يسجّل أوّل فوز له من بوابة المرحلة السابعة في فئة الدرّاجات

كانت صدارة القسم الأوّل من مرحلة الرياض-وادي الدواسر والممتدة بطول 546 كلم - الأطول ليس فقط في هذه النسخة ولكن في داكار على مدار خمس سنوات - من نصيب درّاج هوندا الآخر كيفن بينافيديس الذي ذهبت فرص تحقيقه للفوز بداكار أدراج الرياح بسبب مشاكل على المحرّك عانى منها في المرحلة الماضية.

لكن وقُبيل نقطة الـ321 كلم، تراجع بينافيديس سبع دقائق مانحًا الصدارة لزميله باريدا والتي حافظ عليها الإسباني لما تبقى من مسافة المرحلة مسجّلًا فوزه الأوّل هذا العام والـ 23 في مسيرته بفارق دقيقتين و54 دقيقة أمام دارّاج "كاي تي ام" ماتياس والكنر.

وأكمل الثلاثة الأوائل في مرحلة اليوم لوسيانو بينافيديس بفارق ثلاث دقائق و25 ثانية خلف باريدا، في حين حلّ متصدّر الترتيب برابيك رابعًا أبطأ بأربع ثوانٍ إضافية.

ويعني ذلك أنّ الأمريكي يواصل تمتّعه بأفضلية مريحة في الترتيب العام تبلغ 24 دقيقة و48 ثانية أمام درّاج هوسكفارنا بابلو كوينتانيلا.

توبي برايس خسر ساعة و20 دقيقة مع الوصول لنقطة 321 كلم إذ يتّجه للتراجع في الترتيب إثر ذلك، حيث دفع ذلك خوسيه إغناسيو كورينخو إلى المركز الثالث في التصنيف العام أمام باريدا الذي يُلاحق زميله برابيك بفارق أقل بقليل من نصف ساعة قبل خمس مراحل من نهاية الرالي.

وتعني مشاكل برايس أنّ والكنر هو أفضل درّاجي "كاي تي ام" في الترتيب بالمركز الخامس، في حين أنّ لوسيانو بينافيديس هو الدرّاج الوحيد الذي يتخلّف بساعة عن الصدارة.

جديرٌ بالذكر أنّ هذه المرحلة قد شهدت حادثًا مآساويًا تمثّل في وفاة درّاج هيرو باولو غونشالفيز متأثّرًا بحادثة.

ترتيب الدرّاجين العام بعد المرحلة السابعة:

المركز الدرّاج الدرّاجة التوقيت/الفارق 1 ريكي برابيك هوندا 28h25m01s 2 بابلو كوينتانيلا هوسكفارنا 24m48s 3 خوسيه إغناسيو كورينخو هوندا 27m01s 4 خوان باريدا هوندا 29m29s 5 ماتياس والكنر كاي تي ام 33m04s 6 لوسيانو بينافيديس كاي تي ام 38m58s 7 سكايلر هاوز هوسكفارنا 1h15m02s 8 فرانكو كايمي ياماها 1h15m31s 9 أدريان ميتيغي شيركو تي في اس 1h39m36s 10 أندرو شورت هوسكفارنا 1h40m49s

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