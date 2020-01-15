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رالي داكار / داكار 2020 / تقرير المرحلة

داكار 2020: باريدا يحرز الفوز بالمرحلة العاشرة

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داكار 2020: باريدا يحرز الفوز بالمرحلة العاشرة
15-01-2020

أحرز خوان باريدا دراج هوندا الفوز بالمرحلة العاشرة من رالي داكار 2020 متفوقاً على ريكي برابيك، والتي تم تقصير طولها بسبب الظروف الجوية.

كان من المفترض أن يكون طول المرحلة 534 كيلومتراً، لكن القسم التنافسي انتهى بعد 345 كيلومتراً بسبب الرياح القوية، ما كان يعني تقصير المرحلة.

نتيجة لذلك، حصل باريدا على الفوز بالمرحلة، إذ كان الأسرع في جميع نقاط المرور لهذا اليوم.

بات باريدا سابع دراج مختلف يحرز الفوز في نسخة 2020 ضمن فئة الدراجات، وذلك هو الفوز الرابع لأحد دراجي هوندا.

حققت العلامة اليابانية كذلك خطوة كبيرة في الترتيب العام، إذ أحرز برابيك المركز الثاني، ما أضاف خمس دقائق أخرى إلى صدارته أمام بابلو كوينتانيلا الذي أنهى سابعاً.

وكان الأخير قد افتتح المسار، بعد أن فاز في مرحلة الأمس، حيث بات يتأخر حالياً بفارق 25 دقيقة و44 ثانية خلف برابيك ضمن الترتيب العام، أمام باريدا الذي أخذ المركز الثالث من توبي برايس.

خلف باريدا وبرابيك، أكمل كيفن بينافيديس ترتيب المراكز الثلاثة الأولى، أمام الثلاثي: برايس، لوتشيانو بينافيديس وماتياس والكنر.

وما زال برايس يمثل أفضل آمال "كاي تي ام" بلقب المصنعين، لكن حامل اللقب يتأخر بفارق 28 دقيقة و33 ثانية مع بقاء يومين على انتهاء رالي داكار.

الترتيب العام بعد المرحلة العاشرة

المركز الدراج الدراجة التوقيت/الفارق
1

United States ريكي برابيك

 هوندا 34 ساعة 12 دقيقة 18 ثانية
2

Chile بابلو كوينتانيلا

 هوسكفارنا 25 دقيقة 44 ثانية
3

Spain خوان باريدا

 هوندا 27 دقيقة 09 ثانية
4 Australia توبي برايس كاي تي ام 28 دقيقة 33 ثانية
5

Chile خوسيه إغناسيو كورنيخو

 هوندا 41 دقيقة 31 ثانية
6

Austria ماتياس والكنر

 كاي تي ام 41 دقيقة 32 ثانية
7

Argentina لوتشيانو بينافيديس

 كاي تي ام 44 دقيقة 18 ثانية
8

United States سكايلر هوز

 هوسكفارنا 1 ساعة 43 دقيقة 21 ثانية
9

Argentina فرانكو كايمي

 ياماها 1 ساعة 43 دقيقة 57 ثانية
10 Slovakia ستيفان سفيتكو كاي تي ام 2 ساعة 02 دقيقة 10 ثانية
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الحدث الفرعي المرحلة 10: حرض - الشبيطة
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المرحلة 10: حرض - الشبيطة الآن
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