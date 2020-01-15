داكار 2020: باريدا يحرز الفوز بالمرحلة العاشرة

كان من المفترض أن يكون طول المرحلة 534 كيلومتراً، لكن القسم التنافسي انتهى بعد 345 كيلومتراً بسبب الرياح القوية، ما كان يعني تقصير المرحلة.

نتيجة لذلك، حصل باريدا على الفوز بالمرحلة، إذ كان الأسرع في جميع نقاط المرور لهذا اليوم.

بات باريدا سابع دراج مختلف يحرز الفوز في نسخة 2020 ضمن فئة الدراجات، وذلك هو الفوز الرابع لأحد دراجي هوندا.

حققت العلامة اليابانية كذلك خطوة كبيرة في الترتيب العام، إذ أحرز برابيك المركز الثاني، ما أضاف خمس دقائق أخرى إلى صدارته أمام بابلو كوينتانيلا الذي أنهى سابعاً.

وكان الأخير قد افتتح المسار، بعد أن فاز في مرحلة الأمس، حيث بات يتأخر حالياً بفارق 25 دقيقة و44 ثانية خلف برابيك ضمن الترتيب العام، أمام باريدا الذي أخذ المركز الثالث من توبي برايس.

خلف باريدا وبرابيك، أكمل كيفن بينافيديس ترتيب المراكز الثلاثة الأولى، أمام الثلاثي: برايس، لوتشيانو بينافيديس وماتياس والكنر.

وما زال برايس يمثل أفضل آمال "كاي تي ام" بلقب المصنعين، لكن حامل اللقب يتأخر بفارق 28 دقيقة و33 ثانية مع بقاء يومين على انتهاء رالي داكار.

الترتيب العام بعد المرحلة العاشرة