داكار 2020: انقلاب سيارة ألونسو في المرحلة العاشرة
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15-01-2020
تعرضت سيارة تويوتا التي يقودها فرناندو ألونسو إلى انقلاب مزدوج خلال المرحلة العاشرة من رالي داكار 2020 المقام على أراضي المملكة العربية السعودية.
ارتطمت سيارة الإسباني بكثيّب رملي بعد 87 كيلومتراً من بداية المرحلة، ما أدى لانقلاب سيارته التي يقودها إلى جانب ملاحه مارك كوما.
استقرت السيارة على العجلات بعد انقلاب مزدوج، ما أثار شكوكاً حيال إمكانية قدرتها على المواصلة من دون الانتظار لفترة طويلة لوصول شاحنة المساعدة.
لكن علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن ألونسو وكوما نجحا بإزالة الزجاج الأمامي وواصلا المرحلة بالرغم من بعض الضرر لنظام التعليق.
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داكار 2020: انقلاب سيارة ألونسو في المرحلة العاشرة
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