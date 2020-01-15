رالي داكار
رالي داكار
آر
رالي داكار
داكار 2020
05 يناير
-
17 يناير
المرحلة 10: حرض - الشبيطة الآن . . .
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
رالي داكار / أخبار عاجلة

داكار 2020: انقلاب سيارة ألونسو في المرحلة العاشرة

المشاركات
التعليقات
داكار 2020: انقلاب سيارة ألونسو في المرحلة العاشرة
15-01-2020

تعرضت سيارة تويوتا التي يقودها فرناندو ألونسو إلى انقلاب مزدوج خلال المرحلة العاشرة من رالي داكار 2020 المقام على أراضي المملكة العربية السعودية.

ارتطمت سيارة الإسباني بكثيّب رملي بعد 87 كيلومتراً من بداية المرحلة، ما أدى لانقلاب سيارته التي يقودها إلى جانب ملاحه مارك كوما.

استقرت السيارة على العجلات بعد انقلاب مزدوج، ما أثار شكوكاً حيال إمكانية قدرتها على المواصلة من دون الانتظار لفترة طويلة لوصول شاحنة المساعدة.

لكن علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن ألونسو وكوما نجحا بإزالة الزجاج الأمامي وواصلا المرحلة بالرغم من بعض الضرر لنظام التعليق.

 

 

المقال التالي
داكار 2020: بيترانسيل يفوز بالمرحلة التاسعة والعطية يلحق بساينز في الصدارة

المقال السابق

داكار 2020: بيترانسيل يفوز بالمرحلة التاسعة والعطية يلحق بساينز في الصدارة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار
قائمة السائقين فرناندو ألونسو تسوق الآن
قائمة الفرق غازو رايسينغ

منصة السباق

داكار 2020

داكار 2020

٥ يناير - ١٧ يناير
المرحلة 10: حرض - الشبيطة الآن
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
الفحص الفنيّ في جدّة
الأربعاء ١٥ يناير
الخميس ٢ يناير
الإنطلاقة من على المنصة
الأربعاء ١٥ يناير
السبت ٤ يناير
المرحلة 1: جدة - الوجه
الأربعاء ١٥ يناير
الأحد ٥ يناير
المرحلة 2: الوجه - نيوم
الأربعاء ١٥ يناير
الاثنين ٦ يناير
المرحلة 3: نيوم - نيوم
الأربعاء ١٥ يناير
الثلاثاء ٧ يناير
المرحلة 4: نيوم - العُلا
الأربعاء ١٥ يناير
الأربعاء ٨ يناير
المرحلة 5: العُلا - حائل
الأربعاء ١٥ يناير
الخميس ٩ يناير
المرحلة 6: حائل - الرياض
الأربعاء ١٥ يناير
الجمعة ١٠ يناير
يوم راحة
الأربعاء ١٥ يناير
السبت ١١ يناير
المرحلة 7: الرياض - وادي الدواسر
الأربعاء ١٥ يناير
الأحد ١٢ يناير
المرحلة 8: وادي الدواسر - وادي الدواسر
الأربعاء ١٥ يناير
الاثنين ١٣ يناير
المرحلة 9: وادي الدواسر - حرض
الأربعاء ١٥ يناير
الثلاثاء ١٤ يناير
المرحلة 10: حرض - الشبيطة
الأربعاء ١٥ يناير
الأربعاء ١٥ يناير
المرحلة 11: الشبيطة - حرض
الأربعاء ١٥ يناير
الخميس ١٦ يناير
المرحلة 12: حرض - القدية
الأربعاء ١٥ يناير
الجمعة ١٧ يناير
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مقابلة مع لوكلير: قفزة مظليّة "أزعجت" فيراري والمزيد من الأسئلة المثيرة

2
رالي داكار

داكار 2020: انقلاب سيارة ألونسو في المرحلة العاشرة

3
فورمولا 1

كوبتسا: إلقاء اللوم على الإطارات "عذرٌ واهٍ" لموسم 2019 المخيّب

4
فورمولا 1

براون يستبعد تحقيق مكلارين لخطوة "ضخمة" في 2020

5
رالي داكار

داكار 2020: بيترانسيل يفوز بالمرحلة التاسعة والعطية يلحق بساينز في الصدارة

أحدث ملفات الفيديو

داكار 2020 - المرحلة 9 - ملخص فئة الشاحنات 02:06
رالي داكار

داكار 2020 - المرحلة 9 - ملخص فئة الشاحنات

داكار 2020 - المرحلة 9 - ملخص فئة السيارات / سايد باي سايد 04:58
رالي داكار

داكار 2020 - المرحلة 9 - ملخص فئة السيارات / سايد باي سايد

داكار 2020 - المرحلة 9 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد 03:36
رالي داكار

داكار 2020 - المرحلة 9 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد

داكار 2020 - المرحلة 9 - صَقْرٌ 02:30
رالي داكار

داكار 2020 - المرحلة 9 - صَقْرٌ

داكار 2020 - المرحلة 9 - صورة اليوم 02:31
رالي داكار

داكار 2020 - المرحلة 9 - صورة اليوم

أحدث الأخبار

داكار 2020: انقلاب سيارة ألونسو في المرحلة العاشرة
DAKR

داكار 2020: انقلاب سيارة ألونسو في المرحلة العاشرة

داكار 2020: بيترانسيل يفوز بالمرحلة التاسعة والعطية يلحق بساينز في الصدارة
DAKR

داكار 2020: بيترانسيل يفوز بالمرحلة التاسعة والعطية يلحق بساينز في الصدارة

داكار 2020: كوينتانيلا الأسرع أمام برايس في المرحلة التاسعة
DAKR

داكار 2020: كوينتانيلا الأسرع أمام برايس في المرحلة التاسعة

ألونسو "تجاوز كامل أهدافه المقررة" في أولى مشاركاته برالي داكار
DAKR

ألونسو "تجاوز كامل أهدافه المقررة" في أولى مشاركاته برالي داكار

ألونسو شعر "بالصدمة" عقب خبر وفاة غونسالفيس في رالي داكار 2020
DAKR

ألونسو شعر "بالصدمة" عقب خبر وفاة غونسالفيس في رالي داكار 2020

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.