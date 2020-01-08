داكار 2020: العطية يتلقى عقوبة مع انتهاء المرحلة الثالثة وألونسو يتقدم
تلقى ناصر العطية الفائز ثلاث مرات بلقب رالي داكار، عقوبة ثلاث دقائق بعد انتهاء المرحلة الثالثة يوم أمسٍ الثلاثاء، ما أدى لتقدم فرناندو ألونسو إلى المركز الرابع ضمن المرحلة.
تلقى العطية عقوبة قرابة الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي. نظراً لأن القطري "شوّش" على كارلوس ساينز لعدة كيلومترات.
وكان ساينز وملاحه لوكاس كروز قد أطلقا عدة تحذيرات صوتية، وفقاً لوثيقة أصدرها الحكام، لكن العطية لم يستجب لها.
وذلك يعتبر خرقاً للمادة 26بي.3 من لوائح داكار، والتي تنص على: "أي مركبة تقترب منها مركبة أخرى، يجب عليها القيام بكل ما هو ضروري لتسهيل التجاوز".
وتنص أيضاً على: "حالما يتلقى المشارك ثلاثة طلبات بالتجاوز - من أحد المنافسين خلفه - ضمن فترة زمنية أقل أو تعادل 45 ثانية، عليه وخلال 15 ثانية وبعد الطلب الثالث السماح بالتجاوز، والقيام بكل ما هو ضروري لتسهيل التجاوز للمنافس الذي طلب ذلك (إن كان المسار يسمح بذلك)".
وقام الحكام بمراجعة بيانات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي اس" كدليل، وقرروا فرض عقوبة ثلاث دقائق على العطية.
ولم يتغير الترتيب الإجمالي العام، ما عدا أن العطية بات الآن خلف ساينز بفارق 7 دقائق و55 ثانية، لكن نتيجة المرحلة تغيرت ليتقدم ألونسو على القطري.
اقرأ أيضاً:
حول هذه المقالة
|السلاسل
|رالي داكار
داكار 2020: العطية يتلقى عقوبة مع انتهاء المرحلة الثالثة وألونسو يتقدم
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|الفحص الفنيّ في جدّة
|
الأربعاء ١ يناير
الخميس ٢ يناير
|
16:00
00:00
|
|الإنطلاقة من على المنصة
|
الجمعة ٣ يناير
السبت ٤ يناير
|
16:00
00:00
|
|المرحلة 1: جدة - الوجه
|
الأحد ٥ يناير
الأحد ٥ يناير
|
01:03
09:03
|
|المرحلة 2: الوجه - نيوم
|
الأحد ٥ يناير
الاثنين ٦ يناير
|
21:00
05:00
|
|المرحلة 3: نيوم - نيوم
|
الاثنين ٦ يناير
الثلاثاء ٧ يناير
|
22:00
06:00
|
|المرحلة 4: نيوم - العُلا
|
الثلاثاء ٧ يناير
الأربعاء ٨ يناير
|
22:30
06:30
|
|المرحلة 5: العُلا - حائل
|
الأربعاء ٨ يناير
الخميس ٩ يناير
|
22:15
06:15
|
|المرحلة 6: حائل - الرياض
|
الخميس ٩ يناير
الجمعة ١٠ يناير
|
22:00
06:00
|
|يوم راحة
|
الجمعة ١٠ يناير
السبت ١١ يناير
|
22:00
06:00
|
|المرحلة 7: الرياض - وادي الدواسر
|
السبت ١١ يناير
الأحد ١٢ يناير
|
22:00
06:00
|
|المرحلة 8: وادي الدواسر - وادي الدواسر
|
الأحد ١٢ يناير
الاثنين ١٣ يناير
|
22:00
06:00
|
|المرحلة 9: وادي الدواسر - حرض
|
الاثنين ١٣ يناير
الثلاثاء ١٤ يناير
|
22:00
06:00
|
|المرحلة 10: حرض - الشبيطة
|
الثلاثاء ١٤ يناير
الأربعاء ١٥ يناير
|
22:00
06:00
|
|المرحلة 11: الشبيطة - حرض
|
الأربعاء ١٥ يناير
الخميس ١٦ يناير
|
22:00
06:00
|
|المرحلة 12: حرض - القدية
|
الخميس ١٦ يناير
الجمعة ١٧ يناير
|
22:00
06:00
|