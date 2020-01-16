داكار 2020: اختصار المرحلة الأخيرة بسبب أعمال إنشائية على أحد خطوط الغاز

ما كانت من المفترض أن تكون مرحلة صعبة وحابسة للأنفاس، ستكون في نهاية المطاف مرحلة خاصّة بطول 166 كلم، حيث تعيّن على منظمي داكار تغيير خططهم التي تضمّنت مرحلة بطولة 374 كلم، واختصار تلك المسافة بسبب أعمال صيانة على أحد خطوط الغاز.

ضمن منطقة مجاورة للحرض، تقوم شركة مملوكة للدولة بتنفيذ أعمال إنشائية لخطوط غاز جديدة، في ذات المنطقة التي تمرّ بها المرحلة الخاصة التي صممها دايفيد كاستيرا وفريقه قبل بضعة أشهر.

وعليه، سيُكمل المشاركون مرحلة ربط بطول 130 كلم من مخيم المبيت إلى بداية مرحلة التوقيت ليكونوا في صراع مع الوقت والملّاحة لـ 166 كلم، قبل التوجّه إلى القدية (التي تبعد 40 كلم من العاصمة الرياض).

وبمجرّد وصولهم هناك، سيُكملون عرضًا بطول 20 كلم (يُطلق عليه جائزة القدية الكبرى) والذي لن يُحتسب في التصنيف العام، لكنّهم مطالبون بإكماله من أجل إنهاء الرالي.

وعلى الرُغم من ذلك القرار في اللحظات الأخيرة، لكنّ دايفيد كاستيرا طمأن المتابعين من خلال "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "لقد غيّرنا الجزء المبدئي من المرحلة، لكنّ المتبقي يبقى هو الأكثر تعقيدًا من الناحية الملاحية. سيضلّ الكثيرون طريقهم بكلّ تأكيد، أحدثكم بصراحة. إذ من السهل للغاية خسارة 5 - 10 دقائق. الكثير من الأمور ممكن أن تحدث في الغد".